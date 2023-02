Pourquoi la plus grande œuvre d’art du monde ne sera pas reconnue par Guinness World Records

Le Guinness World Record a des gens du monde entier qui obtiennent ce sceau d’approbation pour de nombreux records originaux. Toutes sortes de records sont établis et battus chaque jour. Certains sont le produit d’une telle pensée originale que comprendre comment les gens les ont inventés pourrait prendre quelques instants. Pourtant, tout ce qui a un superlatif devant lui ne se retrouve pas dans le livre des records. Il existe un critère clair que ces personnes et leurs tentatives doivent respecter. Lorsque les gens ne parviennent pas à le rencontrer, on leur propose un rejet. Tout comme cette personne l’a fait. Un développeur basé à Washington DC a affirmé avoir créé le plus grand art numérique de tous les temps. C’est en fait l’image dessinée d’un pénis.

Buzzfeed a rapporté qu’il s’agit d’une superficie énorme de 102 040 171 200 000 pixels. Quelle est sa taille ? Eh bien, si vous empilez 16 408 Empire State Buildings, ce sera la même hauteur que sur la photo. Son œuvre est si grande qu’elle peut faire 2,7 fois le tour de la Terre, selon son site Web. Malheureusement, si vous êtes curieux de voir à quoi cela ressemble, cela pourrait ne pas être possible. Sauf si vous accédez au site Web que le créateur a mis en place. Mais le scanner de haut en bas prendra 41 jours. Si vous voulez juste une image rapide, oubliez-la. Il est si énorme qu’il ne peut pas être ouvert comme votre fichier numérique moyen. Vous auriez besoin d’un logiciel spécialisé pour y accéder. Celui qui est souvent utilisé dans des domaines comme la géographie, la microbiologie et l’astronomie. Mais le Guinness World Record ne lui donnera pas le titre d’être le plus grand art numérique du monde. Pourquoi donc?

Le développeur qui a choisi de s’appeler Eggplant a partagé dans son interview avec Buzzfeed que Guinness World Records lui avait répondu par e-mail. Buzzfeed a cité l’e-mail comme suit : “Notre équipe de gestion des dossiers a terminé l’examen des preuves de votre réclamation et la tentative ne serait pas éligible conformément aux directives relatives aux dossiers.” La lettre de refus envoyée en novembre continuait : « L’image contient de grandes zones de blocs de couleurs répétés et n’est pas composée de plusieurs images uniques de la même manière que l’enregistrement actuel était composé de 26 434 images capturées individuellement. En tant que tel, la décision est que l’image n’est pas conforme aux directives d’enregistrement et nous n’avons donc pas d’autre choix que de rejeter la réclamation.

Pour Aubergine, cela ne semblait pas être la vraie raison. Puisqu’il a affirmé que l’image était “complètement aléatoire” et “continue”. Il a également affirmé qu’il n’y avait “pas de répétition”. Pour lui, il est logique que le responsable ne veuille tout simplement pas qu’un art comme le sien établisse le record.

Guinness World Record avait maintenu qu’ils avaient un processus d’examen rigoureux et Eggplant est libre de réessayer à tout moment.

