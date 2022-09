Pourquoi la plupart des Américains sont déçus par le système de santé — RT World News

Les données montrent une baisse record de l’espérance de vie d’un siècle dans un pays avec l’un des systèmes de santé les plus coûteux au monde

Fin août, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié un communiqué de presse annonçant que l’espérance de vie dans le pays avait chuté pour la deuxième année consécutive en 2021. Il a noté que les Américains peuvent s’attendre à vivre aussi longtemps comme en 1996 et que la baisse sur deux ans était la plus importante depuis un siècle.

Selon le CDC, ce qui est à l’origine de cette baisse considérable est principalement la pandémie de Covid-19 en cours. Ce n’est peut-être pas surprenant puisque les États-Unis ont le plus grand nombre de cas et de décès au monde. Mais il est essentiel de noter également que l’espérance de vie aux États-Unis avait plafonné depuis avant la pandémie en raison de “blessures involontaires,” les maladies du foie, le suicide et les maladies évitables.

Aujourd'hui, l'Amérique est sur le point de sortir du top 50 des nations en termes d'espérance de vie. Un facteur clé est que chaque pays au-dessus de lui a une option publique pour l'assurance maladie ou un système de santé financé par l'État. Pourrait-il y avoir une corrélation ?















Eh bien, un nouveau sondage publié lundi par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que moins de la moitié des Américains pensent que leur système de santé est bien géré. Seulement 12 % ont dit qu’il était extrêmement ou très bien traité. La solution : 40 % soutiennent un système de santé public à payeur unique et 58 % soutiennent une option publique.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les Américains ressentent cela alors que les résultats de santé dans le pays sont si médiocres, tout en ayant l’un des systèmes de santé les plus chers au monde. Et ce ne sont pas seulement les adultes plus âgés ou les personnes immunodéprimées, par exemple, les personnes les plus à risque de Covid-19 qui sont exposées aux mauvais résultats de santé de l’Amérique, comme je l’ai mentionné plus tôt.

Une autre mesure précieuse pour comprendre l’impact sur la santé de la pandémie et d’autres facteurs sur la durée de vie des Américains est appelée «années de vie perdues» (YLL). Une étude préimprimée intitulée “Missing Americans: Early Death in the United States, 1933-2021” a révélé que “La moitié de tous les décès de moins de 65 ans et 91% de l’augmentation de l’immortalité des moins de 65 ans depuis 2019 auraient été évités si les États-Unis avaient les taux de mortalité de leurs pairs.”

Il avance la conclusion que les États-Unis ont un taux de mortalité chez les enfants et les adultes en âge de travailler beaucoup plus élevé que les pays pairs, parfois même à un taux trois fois plus élevé. De plus, le document a révélé que même si les décès excédentaires dus au Covid-19 étaient éliminés, les États-Unis auraient toujours plus de décès excédentaires que des pays comparables en raison de blessures non intentionnelles et de maladies évitables. Tout cela a contribué à un YLL total en 2021 de 25 millions d’années, principalement à cause de la mort prématurée de personnes plus jeunes.

Il y a beaucoup à dire sur la myriade de problèmes de santé publique auxquels l'Amérique est confrontée, notamment la crise des opioïdes, l'épidémie de violence armée et l'obésité généralisée. Tous ces problèmes nécessitent une réponse solide de la santé publique et des politiques publiques pour y faire face de manière adéquate. Mais il est clair que la clé de voûte qui réunirait toutes ces pièces est un système de santé fonctionnel qui produit des résultats adéquats pour son coût et qui est accessible.















Comme je l’ai déjà mentionné, les Américains paient beaucoup trop pour beaucoup trop peu en termes de traitement. Mais il y a aussi un nombre important de personnes qui n’ont tout simplement pas accès aux soins de santé. Par exemple, certains jeunes ne vont pas chez le médecin parce qu’ils pensent qu’ils sont jeunes et en bonne santé. Parfois, ces personnes finissent par avoir des urgences qui les amènent de toute façon à l’hôpital.

Le problème est que la médecine préventive est extrêmement importante pour s’assurer que les gens ne se retrouvent pas aux urgences ou avec des handicaps majeurs – et le système de santé américain échoue. Cela est évident par une autre mesure, l’espérance de vie moyenne en bonne santé (EVAS), qui mesure combien de temps une personne peut s’attendre à vivre sans incapacité. Selon un rapport de 2019 de l’Organisation mondiale de la santé, les États-Unis ont le HALE le plus bas de tous les pays à revenu élevé, à un peu plus de 66 ans.

Encore une fois, les Américains meurent plus jeunes que leurs pairs, ils sont plus susceptibles de mourir pendant leurs années en bonne santé de causes évitables et développent des handicaps à un plus jeune âge. En plus de cela, ils ont des soins de santé plus chers et moins accessibles. Faut-il s’étonner qu’ils soient si nombreux à être mécontents de leur système de santé ? Il est plus que temps de le réformer.