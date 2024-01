Pourquoi la photographie analogique fait un retour créatif

Au cours de la majeure partie des 30 dernières années, les pixels ont remplacé les grains et les algorithmes ont usurpé la chimie des chambres noires pour presque toutes les applications de la photographie dans les industries créatives. Vous n’avez pas besoin que je vous dise pourquoi. Si nous retirons un instant nos lunettes teintées en rose, il est clair que lorsque les appareils photo professionnels plein format sont devenus accessibles au grand public au début des années 2000, cela a rendu la vie beaucoup plus facile. Le prix, la disponibilité, la technologie et la logistique générale de la production de photographies argentiques professionnelles rendent désormais presque inconcevable l’idée qu’elle puisse remplacer le monde numérique.

Mais est-ce que cela dit toute la vérité ? Le fait est qu’être photographe aujourd’hui est plus difficile que jamais. Avec une qualité exceptionnelle disponible sur des appareils de plus en plus petits (comme avec les meilleurs téléphones avec appareil photo), sans parler de la capacité de l’IA à devancer la capacité d’un humain à capturer l’essence d’une image de brochure sur papier glacé, nous nous demandons la suite d’une industrie qui a prospéré semble fermement enracinée dans le siècle précédent.

Comme toujours, l’industrie créative s’adapte et fait actuellement ce qu’elle fait de mieux : innover en s’appuyant sur ce qu’elle sait déjà. Il ne fait aucun doute que la photographie argentique connaît un regain notable, notamment dans le domaine des usages commerciaux par les agences. Après un rapide parcours sur Instagram, on ne vous reprocherait pas de penser qu’il s’agit d’une tentative cynique de créer une affinité avec les jeunes générations qui ont un désir nostalgique du passé, mais je pense qu’il se passe plus ici. Il est clair que l’utilisation du cinéma est devenue un choix délibéré ancré dans les qualités uniques qu’il apporte au processus de création.

Le monde est sursaturé d’images impeccables manipulées numériquement, et beaucoup diraient que tant de « lustre » a été appliqué à ce que nous regardons quotidiennement que l’histoire derrière chaque image a du mal à sortir de la page ou de l’écran. Non seulement l’utilisation du film offre une rupture esthétique avec la perfection clinique, mais le succès récent de films tels que Bait et Enys Men de Mark Jenkins, tous deux tournés avec une caméra 16 mm à manivelle, montre qu’il existe un public pour quelque chose de différent qui va au-delà de la chambre d’écho de notre industrie.

(Crédit image : Getty Images/Dorothea Lange)

La photographe américaine Dorothea Lange, célèbre pour ses images de la Grande Dépression, a dit un jour que « l’appareil photo est un instrument qui apprend aux gens à voir sans appareil photo ». Il y a une tendance générale à dire que le sentiment actuel en photographie est que l’argentique fait cela avec plus de succès que nos iPhones, dans le sens où nos téléphones nous disent ce que chacun ressent, un appareil photo argentique peut offrir une mise au point et une connexion directe à l’image.

La photographie argentique favorise un état d’esprit délibéré et stratégique. Il est nécessaire d’adopter une approche méthodique, conduisant à un récit plus réfléchi qui permet une compréhension plus profonde de ce qui est véhiculé. Le film crée un sentiment de savoir-faire et d’authenticité qui correspond aux valeurs de nombreuses marques : l’expérience tactile de la manipulation du film favorise un lien avec la forme d’art et le film a l’avantage supplémentaire de ne pas être lié au processus technologique. De nombreux appareils photo et objectifs utilisés au cours du siècle dernier sont encore parfaitement utilisables et, dans un monde qui nous supplie d’arrêter de fétichiser le progrès, cela semble également être une victoire pour tout le monde en matière de développement durable.

Les marques qui cherchent à faire quelque chose de différent se tournent de plus en plus vers le cinéma pour offrir aux consommateurs la possibilité de dire qu’ils comprennent tout ce qui précède, et pour les agences, beaucoup prennent conscience des avantages d’avoir ce métier fermement réenraciné dans leur offre.

