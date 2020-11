Pourquoi la période de transition vers la ménopause nécessite des soins

La ménarche et la ménopause sont deux étapes clés de la vie d’une femme. Le premier se réfère au stade où une fille atteint la puberté et a ses premières règles et le second se réfère au stade où les règles s’arrêtent complètement. La ménopause marque la fin des années de procréation d’une femme et la période juste avant qu’elle s’appelle la périménopause.

Selon la Cleveland Clinic, la périménopause, également connue sous le nom de transition ménopausique, est une période de 8 à 10 ans avant la ménopause. C’est à ce moment que la production d’œstrogènes par les ovaires commence à diminuer, entraînant un certain nombre de symptômes généralement associés à la ménopause.

La périménopause se poursuit jusqu’au moment où les ovaires cessent complètement de produire des œstrogènes et des œufs et, au cours des deux dernières années de cette étape, la diminution des œstrogènes s’accélère et les symptômes s’aggravent.

Facteurs de risque de la périménopause précoce

La périménopause commence généralement dans la quarantaine, mais dans certains cas, les femmes peuvent même en faire l’expérience au milieu de la trentaine. Cela se produit principalement en raison de l’un des quatre facteurs de risque mentionnés ci-dessous:

Si les femmes de votre famille ont des antécédents de ménopause précoce, il est probable que vous en fassiez également l’expérience. Le facteur génétique affecte en fait à la fois l’âge de la ménarche et de la ménopause, dans la plupart des cas.

Le tabagisme peut affecter les taux d’œstrogènes dans votre corps et des études montrent que les femmes qui fument sont susceptibles de connaître la périménopause deux à trois ans plus tôt que celles qui ne le font pas.

Certaines procédures et traitements comme l’hystérectomie, la chimiothérapie et la radiothérapie pelvienne peuvent affecter la production d’œstrogènes et accélérer le stade de la périménopause.

Symptômes de la périménopause

Les experts en santé de la Harvard Medical School affirment que les femmes présentent un large éventail de symptômes pendant la périménopause, mais il peut être difficile de les différencier car de nombreuses femmes ont également des changements généraux ou à mi-vie au cours de cette période de la vie. Les symptômes de périménopause suivants sont liés aux hormones:

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes

Périodes irrégulières

Sécheresse vaginale

Des changements d’humeur

Trouble du sommeil

Modifications de la fonction sexuelle ou diminution de la libido

Perte osseuse accélérée

Changement du taux de cholestérol

Gérer la périménopause

Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’éviter la périménopause et les symptômes qui y sont associés, vous pouvez faire plusieurs choses pour gérer la transition. Voici quelques-unes de ces stratégies de gestion que vous pouvez utiliser après avoir consulté votre gynécologue:

L’hormonothérapie est l’option choisie par de nombreuses femmes, car elle régule les changements et facilite la transition. Discutez des effets secondaires possibles avec votre médecin avant d’opter pour cela.

Les pilules contraceptives à faible dose peuvent aider à atténuer les changements hormonaux ainsi que les irrégularités menstruelles. Ne prenez pas ou n’arrêtez pas de prendre ces médicaments sans le dire de votre médecin.

Mangez beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines pour prévenir la perte osseuse, l’ostéoporose, les maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé.

Faites de l’exercice régulièrement et gardez votre poids sous contrôle pour vous assurer que vous êtes en bonne forme physique. L’exercice assurera également des améliorations de l’humeur, du sommeil et d’autres facteurs liés au mode de vie.

Gardez le niveau de stress au minimum et adoptez des techniques comme la méditation, le yoga et d’autres passe-temps créatifs pour vous déstresser.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Ménopause.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.