Chaque milieu de vie présente différentes hiérarchies de pouvoir.

Cela peut être quelque chose de désagréable à retenir, mais très rarement, dans les sociétés humaines, les lieux fonctionnent sans hiérarchies. Même notre maison est un lieu de pouvoir, et elle est traditionnellement gérée par une figure féminine. Les femmes se voient confier la tâche de s’occuper, et les hommes sont plutôt chargés d’entretenir et de protéger cet endroit.

L’urgence pandémique a mis beaucoup de pression sur cette norme, et la situation est en effet devenue extrêmement compliquée.

Lorsque nous ne pouvons plus sortir pour effectuer nos activités quotidiennes ailleurs, il est nécessaire de parvenir à une redistribution prudente du temps, de l’espace et du pouvoir.

Changements dramatiques dans le ménage

La maison était nécessairement transformée par la pandémie en lieu de travail, mais aussi en lieu de détente et de désengagement (quand c’était possible). Ces espaces domestiques – généralement partagés quelques instants par jour – deviennent les lieux où nous vivons ensemble toute la journée.

Le rôle du soutien de famille est fortement miné par l’obligation de travailler à domicile, car à la maison, il est beaucoup plus compliqué de démontrer son rôle à des collègues et collègues de travail. Il n’y a pas de bureau, pas d’espace commun divisé par zones et secteurs, pas d’uniforme, pas de symbologie codifiée pour nous rappeler une hiérarchie.

Cette hiérarchie s’est dématérialisée dans un monde numérique beaucoup plus complexe à gérer, basé en partie sur la mémoire d’expériences antérieures mais désormais placé dans des langages plus abstraits, et dans des types de communication plus complexes et structurés.

Pour ceux qui sont habitués à une communication plus gestuelle, directe, vocale et physique, cette nouvelle normalité pourrait être une véritable source de frustration.

Dans le contexte des relations familiales, les positions dominantes se compliquent également.

Le travailleur avait l’habitude de faire de grands gestes comme « quitter la maison », mais doit maintenant rester dans les murs de la maison, devant un écran – quelque chose qui ressemble à une activité ludique, un passe-temps, mais sûrement pas un travail.

Ce symbolisme frappe également tous les autres vivant dans la même maison.

Ils ont une perspective différente sur une activité qui se pratiquait à l’extérieur, enveloppée dans cette phrase mystérieuse mais rassurante: « Comment était le travail aujourd’hui? ».

Le rôle du soutien de famille est en quelque sorte diminué. Cette conversation («Comment était le travail aujourd’hui?») Qui déclenche le contact humain, devient maintenant difficile à avoir – surtout lorsque vous voyez le partenaire «travailler» devant vous pendant toute la journée.

Et si le soutien de famille perd son emploi?

L’inertie des rôles de genre crée des conflits

Malgré ces changements dramatiques imposés à nos vies par la pandémie, l’inertie des rôles traditionnels de genre a tendance à garder la gestion de ceux-ci entre les mains de la même personne, en particulier pour les tâches moins agréables comme le nettoyage ou l’alimentation.

Comme nous l’a appris l’année dernière, les hommes sont en moyenne moins préparés à ce changement, tandis que les femmes – malheureusement pour eux – sont beaucoup plus formées à la charge mentale nécessaire pour passer d’une tâche à l’autre.

Aucun des deux n’est habitué à gérer le conflit de pouvoir qui survient inévitablement.

Des statistiques troublantes nous disent que, presque certainement, c’est la femme qui a perdu son emploi – si elle en avait un – ou qui l’a vu diminuer considérablement. En plus de cela, elle doit désormais prendre en charge la gestion d’une maison plus habitée – donc plus sale, plus usée, plus affamée -, alors que tout le monde dans la maison accumulerait ses difficultés dans le même lieu domestique.

Le taux de stress général monte rapidement à des niveaux très élevés à cause d’une école fermée (parfois considérée comme un joli «parking» pour les enfants), ou des tâches de garde augmentant soudainement de façon exponentielle, alors que notre liberté et nos relations émotionnelles sont compromises.

La simple idée de chercher une autre soupape d’échappement – vous ne pouvez pas sortir, il n’y a pas de sport ni de gymnase à votre disposition – sonne comme un engagement supplémentaire et insupportable.

Dans ce microcosme domestique surpeuplé, plus bruyant, plus serré et plus sale, les rôles traditionnels conféraient à chaque habitant de la maison une position hiérarchique précise – élastique et critiquable, certes, mais pourtant définie. Maintenant, ils n’ont plus de sens, ils ont été détruits.

Les frontières ne peuvent plus contenir, les lignes de respect ont été franchies et les énergies auparavant contenues et contrôlées sont désormais libres de circuler.

Solution

Lorsque nous essayons d’éviter les conflits en nous en tenant à la rigidité de nos rôles de genre, nous courons le risque de le faire exploser à la place.

Gérer le conflit, c’est d’abord le reconnaître comme inévitable. Ensuite, cela signifie être prêt et disposé à re-discuter des rôles généralement associés au genre, à redessiner leurs limites, à réorganiser les tâches et la cohabitation.

Si notre espace devient davantage un espace commun, nous aurions besoin de vivre cet espace à travers un langage plus partagé (à la fois verbal et non verbal).

En changeant ces habitudes que nous croyons faire partie de nos identités, nous n’arrêtons pas d’être un homme ou une femme.

Chacun doit reconnaître tous les facteurs de conditionnement et les pressions, et être prêt à les réévaluer, évitant ainsi qu’ils ne soient un fardeau pour l’autre personne.

Nous ne devons pas nuire à la vie de ceux avec qui nous partageons un temps et un lieu restreints. Cela ne fait pas de nous moins d’homme ni moins de femme.

Différentes cultures auront différentes solutions disponibles, en raison des différents effets que la pandémie a eu dans chaque société.

Cependant, on ne peut pas s’accrocher imprudemment au maintien des rôles traditionnels de genre.

Ils ont déjà été largement critiqués «avant» la pandémie, et ce temps ne reviendra pas.

Les rôles de genre traditionnels deviennent de plus en plus insensés dans notre «présent» incertain et déstabilisateur, et ils seront encore plus inutiles par la suite, lorsque nous aurons besoin de réinventer et de reconstruire notre avenir d’une manière différente.

Les ressources pour cette reconfiguration et rediscussion des identités de genre sont là depuis longtemps.

Empruntant un slogan politique bien connu, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour les mettre au travail et en faire le patrimoine commun de nos communautés.

Lorenzo Gasparrini s’est consacré à des sujets concernant les études de genre, particulièrement destinés à un public masculin. Il anime des séminaires, des ateliers et des laboratoires dans les universités, les entreprises et les écoles, et publie à la fois en ligne et sur papier.