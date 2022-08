Pourquoi la pandémie et les facteurs de stress personnels poussent certains à boire de façon problématique

Il existe des solutions et des raisons d’espérer alors que les scientifiques et les cliniciens qui se concentrent sur les troubles liés à la consommation d’alcool continuent d’en apprendre davantage.

Le danger de se tourner vers l’alcool pour faire face à court terme est le risque de développer un trouble lié à la consommation d’alcool, qui peut provoquer des changements cérébraux qui aggravent la condition avec le temps. Le cycle de consommation d’alcool, d’abstinence et de rechute peut en fait augmenter le risque d’effets néfastes à long terme sur la santé, selon les experts.

Et bien que l’auto-traitement du stress avec de l’alcool ne soit pas nouveau, il est prouvé que la pandémie a fait monter les enchères.

Et les succès ne cessent d’arriver, car il semble que des nouvelles stressantes sur les maladies infectieuses continuent d’arriver – de plus en plus de personnes développant un long COVID, l’épidémie de monkeypox et même la poliomyélite faisant un retour possible. Un expert compare ce déluge de nouvelles à un avertisseur de fumée qui ne cesse de sonner.

23 août 2022 – Nous vivons une époque particulièrement stressante et certaines personnes se tournent vers l’alcool pour faire face aux défis, de la pandémie de COVID-19 à un certain nombre de facteurs de stress personnels.

Un défi à grande échelle

L’alcool contribue à plus de 200 problèmes de santé et à près de 100 000 décès aux États-Unis chaque année, selon les données de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme.

Une vérité injuste est que seule une minorité de personnes souffrent de troubles liés à la consommation d’alcool. D’autres boivent et n’ont jamais de problème à boire. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres risques pour la santé à trop boire. Mais on estime que seulement 6 à 8 % des buveurs deviennent dépendants, a déclaré Marisa Roberto, PhD, lors d’une récente conférence sur la science et la médecine de la dépendance à l’alcool parrainée par le Scripps Research Institute à La Jolla, en Californie.

Cela peut sembler être un petit pourcentage, mais le trouble lié à la consommation d’alcool touche environ 15 millions d’Américains chaque année, ce qui le met à égalité avec environ 14,5 millions d’Américains touchés par le cancer. En outre, le budget des National Institutes of Health pour la recherche sur le cancer est environ 10 fois supérieur à l’argent des NIH axé sur les troubles liés à la consommation d’alcool, a déclaré Roberto, chercheur en neurosciences et titulaire de la chaire de médecine moléculaire à Scripps.

Même ainsi, Roberto a déclaré qu’elle ne préconisait pas l’abstinence universelle.