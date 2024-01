Pourquoi la Palestine serait un État sans loi et militarisé

Document de perspectives du Centre BESA n° 2 256, 18 janvier 2023

RÉSUMÉ EXÉCUTIF: Malgré des arguments logiques et historiques convaincants contre une solution à deux États, des demandes de plus en plus fortes en faveur d’un État palestinien s’expriment dans le monde entier. En réponse, Israël et ses alliés devraient rappeler aux gouvernements et aux populations du monde entier que la « Palestine » n’a pas l’intention de vivre un jour en paix aux côtés d’Israël, mais a plutôt l’intention de remplacer l’État juif par des incréments orchestrés et de plus en plus violents. Tout engagement palestinien pris avant l’indépendance de rester démilitarisé pourrait être rapidement et même légalement remis en cause.

Une fois de plus, des voix disparates réclament une « solution à deux États » au conflit israélo-palestinien. Pour la plupart, ces incitations sont soit manipulatrices, soit naïves, mais le danger qu’elles représentent pour Israël est existentiel : La Palestine ne coexisterait pas avec l’État souverain d’Israël, mais envisagerait de remplacer Israël. Essentiellement, la position à deux États préconise qu’un État arabe de Palestine soit construit sur les ruines d’Israël.

C’est une position qui affiche ouvertement une intention criminelle ou la raison masculine envers Israël. Il s’agit sans ambiguïté d’une solution à un seul État. Il s’agit d’une « solution finale ».

D’autres difficultés juridiques et pratiques sont liées à la création d’un État palestinien. Une difficulté majeure résiderait dans le mépris délibéré des Palestiniens de toutes les normes jurisprudentielles pertinentes. Même si un nombre croissant d’États existants plaident en faveur d’une reconnaissance « officielle » de la « Palestine », ces approbations ne seraient pas juridiquement contraignantes. Selon le Convention relative aux droits et devoirs des États (1934) – alias le traité de « Montevideo » en vigueur sur la création d’un État – des critères spécifiques doivent être remplis par les États naissants ou aspirants. Dans le cas présent, celui de la « Palestine », ces normes n’incluent pas la reconnaissance.

En principe, les déclarations de soutien à l’autodétermination palestinienne ne seraient peut-être pas déraisonnables si la partie palestinienne était sincèrement engagée en faveur d’une solution à deux États. Mais même si le Fatah et le Hamas sont très en désaccord, ils s’accordent sur un point fondamental. C’est le mantra rituel de longue date selon lequel l’existence d’Israël représente une abomination intolérable pour Dar al-Islam (le monde de l’Islam) et ne pourra jamais être autre chose que la « Palestine occupée ».

Les États de la politique mondiale qui recherchent une solution à deux États poussent en réalité à la création d’un État terroriste irrédentiste. Cette position de plaidoyer – orientée vers le remplacement violent d’Israël par une insurrection criminelle prolongée – découlait à l’origine d’un cadre diplomatique connu sous le nom de Feuille de route pour la mise en œuvre d’une solution permanente pour deux États au différend israélo-palestinien. Conjuguée au refus palestinien de rejeter le « Plan par étapes » (Le Caire) de juin 1974 et au jihad sans compromis qui lui était associé pour « libérer » l’ensemble de la « Palestine occupée » par étapes, la Feuille de route a exposé un danger négligé pour Israël : ceux qui Les États intentionnellement favorables à la création d’un État ont été induits en erreur par des espoirs trop optimistes ou manifestement artificiels de « démilitarisation » palestinienne.

Le 14 juin 2009, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté d’accepter un État palestinien, mais a subordonné tout accord à la « démilitarisation » palestinienne. Il a déclaré : « Dans tout accord de paix, le territoire sous contrôle palestinien doit être désarmé, avec de solides garanties de sécurité pour Israël. » Ce que Netanyahu n’a pas remarqué, c’est qu’il ne peut y avoir de « garanties de sécurité solides pour Israël ». Un nouvel État de Palestine pourrait 1) facilement échapper à toute promesse faite à Israël avant l’indépendance en toute impunité ; ou 2) compromettre fatalement ces promesses légalement. Naturellement, après les actes barbares du 7 octobre 2023, Netanyahu (restauré au poste de Premier ministre) n’a plus aucune confiance dans les « garanties de sécurité » palestiniennes.

En outre, en tant qu’État pleinement souverain, la Palestine pourrait ne pas être liée par des accords antérieurs à l’indépendance, même si ces accords devaient inclure des assurances contraires de l’ONU et/ou des États-Unis. Cet argument s’applique même si les revendications palestiniennes illimitées d’un État ne pourraient jamais satisfaire les attentes amplement codifiées du droit international faisant autorité. Ce serait l’argument palestinien probable, même si la Palestine n’aurait obtenu aucun droit légal à un quelconque droit de résiliation du traité.

Il y aurait des problèmes juridiques supplémentaires. Parce que les traités authentiques ne peuvent être contraignants que pour les États, tout accord entre une autorité palestinienne non étatique et l’État souverain d’Israël ne peut avoir que peu d’efficacité tangible. Mais que se passerait-il si le gouvernement palestinien était prêt à adhérer à des attentes juridiques « impératives » (fondamentales) à l’égard des États – c’est-à-dire à se considérer lié par ses accords pré-étatiques et non-traités ?

Même dans des circonstances relativement favorables, le gouvernement palestinien pourrait conserver de nombreux prétextes juridiques pour identifier les motifs d’une résiliation légale du traité. Il pourrait, par exemple, se retirer de l’accord en raison de ce qu’il considérerait comme une « violation substantielle ». Il s’agirait d’une prétendue violation de la part d’Israël qui porterait atteinte de manière crédible à l’objet et/ou au but de l’accord.

D’autres options de manipulation palestinienne pourraient surgir. En effet, la Palestine pourrait indiquer ce que le droit international appelle un « changement fondamental de circonstances » (rébus sic stantibus). Si un État palestinien devait se déclarer vulnérable à des dangers auparavant imprévus, peut-être de la part des forces d’autres armées arabes, il pourrait légalement mettre fin à son engagement précédemment contraignant de rester démilitarisé.

Il existe une autre méthode par laquelle un accord de type traité obligeant un nouvel État palestinien à accepter la démilitarisation pourrait être rapidement et légalement invalidé. Les motifs qui peuvent être invoqués en droit interne pour invalider des contrats peuvent également être appliqués en droit international aux traités et accords analogues. Cela signifie qu’un nouvel État de Palestine pourrait témoigner de prétendues erreurs de fait ou contrainte comme motif admissible pour résilier le contrat.

Tout traité ou accord analogue est nul si, au moment de sa conclusion, il entre en conflit avec une règle « impérative » du droit international général – une règle jus cogens règle acceptée et reconnue par la communauté internationale des États comme une règle à laquelle aucune dérogation n’est autorisée. Parce que le droit de tous les États souverains de maintenir des forces militaires essentielles à l’autodéfense est certainement une telle règle, la Palestine, en fonction de sa forme particulière d’autorité constitutive, pourrait sans doute avoir le droit d’abroger tout arrangement qui aurait « forcé » sa démilitarisation. .

Thomas Jefferson a écrit sur les obligations et le droit international. Tout en affirmant que « les pactes entre nation à nation leur sont obligatoires par la même loi morale qui oblige les individus à observer leurs pactes… », il a également reconnu qu’« il y a des circonstances qui excusent parfois l’inexécution des contrats entre homme à homme ; il en va de même entre nation et nation. Plus précisément, Jefferson a déclaré que si l’exécution d’une obligation contractuelle devient « autodestructrice » pour une partie, « … la loi de l’auto-préservation l’emporte sur la loi de l’obligation envers autrui ».

Historiquement, la démilitarisation a été un remède juridique applicable à des « zones », et non à des États entiers. Cela pourrait offrir à un nouvel État palestinien un nouveau terrain juridique supplémentaire pour échapper au respect de ses engagements de démilitarisation antérieurs à l’indépendance. On pourrait simplement affirmer que ces engagements sont incompatibles avec les bases traditionnelles ou westphaliennes du droit international faisant autorité, les rudiments trouvés dans les traités et conventions, la coutume internationale et les « principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ». Ces engagements, stipulerait l’argumentation, ne seraient pas juridiquement contraignants.

En faisant ses choix stratégiques et juridiques, Israël ne devrait tirer aucun réconfort d’une promesse prétendument légale de démilitarisation palestinienne. Si le gouvernement d’un nouvel État de Palestine choisissait d’inviter des armées étrangères et/ou des terroristes sur son territoire (éventuellement après que l’autorité gouvernementale d’origine ait été déplacée ou renversée par des forces islamiques et anti-israéliennes encore plus militantes), il pourrait le faire sans difficultés pratiques et sans violer le droit international.

Les plans actuels pour un État palestinien reposent toujours sur les accords d’Oslo moribonds, des accords mal fondés qui ont été sapés et détruits par des violations flagrantes et persistantes de la partie arabe. Le problème fondamental des accords d’Oslo qui sous-tend ces violations devrait désormais apparaître clairement. Du côté arabe, les attentes imposées par Oslo n’ont jamais été autre chose qu’une mesure rentable vers le démantèlement d’Israël. Du côté israélien, ces attentes ont été considérées, plus ou moins, comme un moyen prometteur de prévenir le terrorisme palestinien et de prévenir des agressions catastrophiques des États arabes.

Cette asymétrie des attentes, jamais reconnue par l’ONU, a renforcé la puissance arabe tout en affaiblissant et dégradant Israël. Même aujourd’hui, les appels génocidaires palestiniens au « massacre des Juifs » (plus récemment formulés comme des appels à « la Palestine du fleuve à la mer ») n’ont pas réussi à freiner l’enthousiasme international pour un nouvel État criminel. Une grande partie de la « communauté internationale » espère favoriser la naissance d’un tel État tout en refusant de reconnaître les intentions génocidaires ouvertement déclarées de cet État.

Qu’est-ce que cela signifie pour tout prétendu « remède » palestinien de démilitarisation et pour la sécurité israélienne ? Surtout, cela indique qu’Israël devrait opérer des changements rapides et profonds dans la manière dont il conceptualise le continuum politique de coopération et de conflit. Israël doit renoncer à ses vœux pieux et reconnaître les calculs à somme nulle de ses ennemis. Après la guerre de Gaza, cela signifie reconnaître les calculs multiplicateurs de forces du Hamas et de l’Iran.

Compris plus spécifiquement en termes de droit international et d’ordre mondial, cela pourrait également signifier un…