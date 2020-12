L’Afrique du Sud souffre d’une puissante deuxième vague de Covid-19 causée par une nouvelle souche de la maladie similaire à la variante britannique qui est à craindre d’être plus contagieuse et de provoquer une augmentation des infections chez les jeunes.

Les cas en Afrique du Sud sont passés de moins de 3000 par jour début décembre à plus de 9500 par jour mardi, apparemment dus à une variante appelée 501.V2 qui a maintenant été détectée également en Grande-Bretagne.

L’Afrique du Sud compte actuellement plus de 8 500 personnes hospitalisées pour Covid-19, dépassant le sommet précédent de 8 300 enregistré en août.

Cinq pays, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Suisse, ont interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud dans le but d’arrêter la propagation de la maladie, qui semble toucher les jeunes plus que d’autres variantes.

La Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud souffrent toutes deux de la résurgence du coronavirus qu’elles attribuent aux mutations nouvellement identifiées de la maladie

Comme la souche mutante britannique, la souche mutante sud-africaine «semble plus transmissible», selon Public Health England.

Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré que la nouvelle souche semblait se propager plus rapidement, mais qu’il était trop tôt pour dire sa gravité et si les vaccins actuels agiraient contre elle.

« Les preuves qui ont été rassemblées suggèrent donc fortement que la deuxième vague actuelle que nous connaissons est tirée par cette nouvelle variante », a ajouté Mkhize.

La mutation signifie que le pays peut voir «beaucoup plus de cas» dans la nouvelle vague qu’il n’en a connu lors de la première poussée de la maladie.

On pense que jusqu’à 90% des cas diagnostiqués en Afrique du Sud sont du nouveau type.

Les médecins ont remarqué que davantage de patients sont plus jeunes et n’ont pas toujours d’autres conditions qui amplifient l’effet du virus, mais souffrent néanmoins de formes plus graves de Covid-19.

Mais le comportement des jeunes a également été blâmé, les parents étant invités à «assumer la responsabilité» du respect des règles par leurs enfants, selon les médias sud-africains.

« Au Royaume-Uni, ils ont également identifié une nouvelle variante … il y a pas mal de similitudes entre les deux lignées … il existe également un nombre similaire de mutations », a déclaré le professeur Tulio de Oliviera, membre du consortium de génomique du gouvernement.

Matt Hancock a déclaré aujourd’hui que la nouvelle variante avait été trouvée en Grande-Bretagne dans des contacts de personnes qui avaient récemment voyagé d’Afrique du Sud.

« Grâce à l’impressionnante capacité génomique des Sud-Africains, nous avons détecté deux cas d’une autre nouvelle variante de coronavirus ici au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi qu’elle était en contact avec les chercheurs sud-africains qui ont identifié la nouvelle variante.

«Nous travaillons avec eux dans le cadre de notre groupe de travail sur l’évolution du virus SRAS-CoV-2», a déclaré l’épidémiologiste de l’OMS Maria Van Kerkhove, en utilisant le nom complet du virus.

« Ils font pousser le virus dans le pays et travaillent avec des chercheurs pour déterminer tout changement dans le comportement du virus lui-même en termes de transmission. »

Une infirmière hospitalière effectue un test de coronavirus à Richmond, Johannesburg, vendredi dernier avec des cas et des décès en hausse en Afrique du Sud

Lundi, des passagers font la queue dans un aéroport de Johannesburg alors que l’Afrique du Sud, comme la Grande-Bretagne, se retrouve isolée par les interdictions de voyager liées au coronavirus

Comme la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud s’est retrouvée isolée par une série d’interdictions de voyager suite à la découverte de la nouvelle souche.

Les experts de l’aviation ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que davantage de compagnies aériennes et de pays emboîtent le pas, du moins jusqu’à ce que l’on en sache davantage.

L’Afrique du Sud a été plus touchée par le coronavirus que les autres pays du continent et avait enregistré mardi 940212 cas et 25246 décès.

Après un pic de juillet où les cas augmentaient régulièrement de plus de 10 000 par jour, les chiffres étaient tombés à 1 500 par jour à la mi-novembre.

Mais depuis, ils sont revenus à nouveau en flèche, et les décès sont également passés de 93 par jour il y a un mois à 226 par jour maintenant.

Les 339 nouveaux décès ajoutés au décompte mardi ont marqué le plus haut bond en une journée depuis la fin de la première vague.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage cette fois-ci, mais qu’il y a des fermetures anticipées pour les pubs et les bars et des heures réduites pour les ventes d’alcool.

Ramaphosa a également ordonné la fermeture de plages populaires pendant la saison des fêtes, qui tombe pendant l’été de l’hémisphère sud.