Pourquoi la nouvelle télévision ressemble-t-elle autant au câble?

Il y a des luttes constantes entre les puissantes entreprises numériques pour savoir quelles applications de vidéo en streaming apparaissent sur nos téléviseurs de salon. Il montre comment les maîtres de la nouvelle télévision tombent dans les mêmes mauvaises habitudes que l’ancienne télévision.

Laissez-moi vous expliquer pourquoi les combats pour l’argent, le pouvoir et nos informations personnelles surgissent partout dans le divertissement en streaming, et comment nous sommes pris au milieu.

L’une des racines du problème est que les systèmes d’applications de télévision en streaming tels que Fire TV et Roku d’Amazon fonctionnent presque exactement comme la télévision par câble et non comme les applications pour smartphone. (Le streaming n’était-il pas censé nous libérer des ennuis de la télévision par câble?)

Je veux que nous nous souvenions d’une chose: le divertissement en streaming est excellent à bien des égards, mais les pratiques commerciales standard qui se développent autour de lui sont pourries. C’est transformer ce qui devrait être le simple plaisir de regarder la télévision en un vilain gâchis.