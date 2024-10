À mesure que les industries évoluent à une vitesse vertigineuse, les outils qui les alimentent doivent également évoluer. Face à la pression croissante d’innover rapidement, de proposer des expériences immersives et de rationaliser les processus, les entreprises ont besoin de solutions capables de suivre le rythme. Connu depuis longtemps pour ses puissantes capacités de rendu 3D, KeyShot assume un rôle élargi avec une vision qui va au-delà des simples visuels. La marque présente désormais une solution complète pour l’ensemble du parcours de conception de produits, ou ce qu’elle appelle son nouveau cadre « Product Design-to-Market ». Ce changement promet de changer la façon dont les entreprises de toutes tailles conçoivent, collaborent et commercialisent leurs produits, allant bien au-delà de la simple visualisation 3D (dans laquelle KeyShot s’est déjà avéré être un leader du marché).

L’évolution de KeyShot

Le logiciel de rendu 3D de KeyShot est un incontournable pour les concepteurs du monde entier, offrant des rendus photoréalistes et un flux de travail intuitif. Mais à mesure que les industries évoluent, les outils qui les alimentent doivent également évoluer. Aujourd’hui, le processus de développement de produits est un réseau complexe d’équipes, d’actifs et de logiciels, souvent cloisonné et inefficace. Les équipes de conception, d’ingénierie et de marketing sont chargées de donner vie aux idées tout en naviguant dans des flux de travail dispersés et des boucles de rétroaction déconnectées.

Conscient de ces défis, KeyShot a élargi sa portée pour introduire un Suite de conception de produits pour le marché. Cette nouvelle approche aligne toutes les étapes du parcours d’un produit, depuis la première esquisse jusqu’au moment où il arrive sur le marché. Le but ? Un processus plus unifié, rationalisé et collaboratif qui minimise le gaspillage et maximise la créativité.

Qu’est-ce que la conception de produits pour le marché ?

La notion de Conception de produits pour le marché est simple mais transformateur. Il s’agit d’une stratégie holistique qui comble les écarts entre les nombreux départements impliqués dans la création de produits. Au lieu de travailler en silos isolés, la vision de KeyShot encourage un échange fluide d’informations et d’actifs entre les équipes de conception, de développement et de marketing. Le résultat est une itération plus rapide, un meilleur alignement et une transition plus fluide du concept à la livraison sur le marché.

Pour de nombreuses entreprises, l’état actuel de la conception des produits est loin d’être optimal. Les données sont souvent dispersées sur plusieurs plates-formes, les équipes travaillent avec des versions obsolètes des ressources et des commentaires cruciaux se perdent dans le mélange. Ces inefficacités coûtent du temps, de l’argent et, peut-être plus important encore, de la créativité. KeyShot Suite de conception de produits pour le marché cherche à éliminer ces problèmes en centralisant l’ensemble du processus au sein d’un seul écosystème.

Offre étendue de KeyShot

Avec cette nouvelle vision, KeyShot a dévoilé trois outils clés conçus pour révolutionner la conception et la livraison de produits :

Studio KeyShot : L’outil de rendu que nous connaissions auparavant sous le nom de KeyShot, KeyShot Studio reste un premier choix pour le rendu de visuels 3D photoréalistes. Désormais doté de fonctionnalités améliorées, telles que la création de textures améliorée et la prise en charge des animations, il s’intègre plus profondément dans le processus de développement de produits, permettant aux équipes de faire bien plus que du simple rendu.

: L’outil de rendu que nous connaissions auparavant sous le nom de KeyShot, KeyShot Studio reste un premier choix pour le rendu de visuels 3D photoréalistes. Désormais doté de fonctionnalités améliorées, telles que la création de textures améliorée et la prise en charge des animations, il s’intègre plus profondément dans le processus de développement de produits, permettant aux équipes de faire bien plus que du simple rendu. Hub KeyShot : Tout nouvel ajout à la famille KeyShot, Hub est axé sur la collaboration. Il s’agit d’une plate-forme centralisée où les équipes peuvent gérer des scènes, des ressources et des versions, garantissant ainsi que tout le monde reste synchronisé pendant le parcours de conception. Cet outil vise à résoudre l’un des plus gros problèmes du développement de produits : le manque d’espace unifié pour le feedback et l’itération.

: Tout nouvel ajout à la famille KeyShot, Hub est axé sur la collaboration. Il s’agit d’une plate-forme centralisée où les équipes peuvent gérer des scènes, des ressources et des versions, garantissant ainsi que tout le monde reste synchronisé pendant le parcours de conception. Cet outil vise à résoudre l’un des plus gros problèmes du développement de produits : le manque d’espace unifié pour le feedback et l’itération. Station d’accueil KeyShot: Anciennement DAM (Digital Asset Management) de Digizuite, Dock simplifie la gestion des actifs 3D dans tous les départements. Il garantit que les équipes peuvent accéder aux bons actifs au bon moment, contribuant ainsi à rationaliser la transition de la conception au marketing et au-delà.

Ensemble, ces outils forment un ensemble complet Suite de conception de produits pour le marchéconçu pour éliminer les barrières qui ralentissent traditionnellement le développement de produits.

Pourquoi c’est important pour les designers et les entreprises

Dans un paysage où les délais de mise sur le marché sont critiques et où l’expérience client règne en maître, la nouvelle orientation de KeyShot offre une solution indispensable. Pour les équipes de conception, cela signifie moins de temps perdu dans des allers-retours fastidieux, moins de révisions et davantage de concentration sur la créativité. Pour les entreprises, cela se traduit par des lancements de produits plus rapides, des coûts réduits et un meilleur alignement entre les équipes de conception et de marketing.

Que vous fassiez partie d’un petit studio de design ou d’une grande entreprise, la capacité de s’adapter et de commercialiser rapidement des produits peut changer la donne. KeyShot Suite de conception de produits pour le marché Cette approche garantit que les équipes peuvent itérer plus rapidement, collaborer plus efficacement et finalement donner vie à de meilleurs produits.

Une nouvelle ère de conception de produits

En élargissant son rôle de logiciel de rendu à une plate-forme globale de conception et de commercialisation, KeyShot se positionne à l’avant-garde du développement de produits modernes. Il ne s’agit pas simplement d’un changement de marque : il s’agit de réimaginer ce qui est possible lorsque la conception, l’ingénierie et le marketing travaillent en harmonie. Et alors que les industries s’orientent de plus en plus vers des expériences immersives et une innovation rapide, la vision de KeyShot ouvre une voie claire à suivre.

Pour les designers, c’est l’occasion de se concentrer moins sur la logistique du développement et davantage sur le fait de repousser les limites de la créativité. Pour les entreprises, c’est l’occasion de rationaliser les processus et de proposer des produits qui trouvent vraiment un écho auprès de leur public.

Apprenez-en davantage sur la suite Product Design-to-Market de KeyShot et téléchargez le livre blanc pour un aperçu approfondi de la façon dont ce nouveau cadre peut transformer votre entreprise.

