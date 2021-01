Après la répression des médias sociaux habituels après les émeutes du Capitole, les extrémistes de droite utilisent une nouvelle application. | Roberto Schmidt / AFP via Getty Images

La modération laxiste du contenu de Telegram et les discussions cryptées en font un outil pratique pour les extrémistes.

Il y a beaucoup de choses que les extrémistes de droite apprécient à propos de Telegram, l’application de médias sociaux et de messagerie qui est actuellement en tête des magasins d’applications. Sa modération de contenu est laxiste et dispersée. C’est une application bien conçue avec de nombreuses fonctionnalités pour la communication de masse, ainsi que des discussions cryptées et le partage de fichiers. Et Telegram compte plus d’utilisateurs que jamais.

Suite à l’insurrection du Capitole, Telegram a annoncé avoir dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Il avait ajouté 25 millions de nouveaux utilisateurs en seulement 72 heures. Seulement 2% de la base d’utilisateurs de l’application basée à Dubaï se trouve aux États-Unis, mais elle devient de plus en plus populaire parmi les Américains. Les téléchargements américains de Telegram au cours des premières semaines de cette année étaient plus de 700% plus élevés qu’ils ne l’étaient pour la même période en 2020, selon les données de la société de mesure d’applications Sensor Tower.

L’utilisation d’applications de messagerie alternatives a grimpé en flèche ces dernières semaines pour diverses raisons, notamment les retombées d’une mise à jour de la confidentialité de WhatsApp et une répression par d’autres plates-formes après l’émeute du Capitole. Aux États-Unis, Signal, connu pour ses messages chiffrés de bout en bout, a eu le même nombre d’installations uniques au cours des 18 premiers jours de 2021 que pour l’ensemble de 2020.

Telegram est actuellement l’application la plus téléchargée sur le Google Play Store, ayant détrôné Signal pour la première place aux États-Unis. Cependant, la combinaison spécifique de fonctionnalités de Telegram le rend particulièrement populaire parmi les extrémistes de droite américains, qui ont rejoint la plate-forme en masse après avoir été expulsés de Twitter, Facebook et Parler. Ce dernier est un autre favori extrémiste et a récemment été lancé sur Internet, bien qu’il soit maintenant de retour sous une forme très limitée.

Telegram a trois composants principaux. Les chaînes, tant publiques que privées, sont pour la plupart des émissions à sens unique qu’un nombre illimité de personnes peut suivre.

Telegram dispose également de groupes publics et privés où jusqu’à 200 000 personnes peuvent communiquer. Groupes sur Signal, à titre de comparaison, plafonne à 1 000; WhatsApp à 256. Après son rôle d’amplification de la violence en Inde et au Myanmar, WhatsApp, propriété de Facebook, a limité la capacité des groupes à transmettre des messages à d’autres groupes afin d’arrêter la propagation de la désinformation. Des groupes plus importants permettent aux fausses informations – et aux appels à la violence – de se répandre plus rapidement.

Le troisième composant de Telegram s’appelle Secret Chats, où les gens peuvent avoir des conversations individuelles cryptées de bout en bout, ce qui signifie que les pirates informatiques ou la police ne pourraient pas voir le contenu de ces messages.

Megan Squire, professeur d’informatique à l’Université d’Elon et membre du Southern Poverty Law Center qui étudie l’extrémisme en ligne, affirme qu’ensemble, ces médias sociaux et ces fonctionnalités de messagerie sont «pratiques» pour les extrémistes en ligne.

«Ils peuvent faire de la radicalisation et du recrutement sur une seule plate-forme», a déclaré Squire à Recode. Ces caractéristiques le rendent également populaire dans le monde parmi les militants. L’application a été utilisée aussi bien par des mouvements de protestation (Hong Kong) que par des extrémistes (État islamique).

La semaine dernière, marquant un rare départ de son approche beaucoup plus pratique à l’égard des extrémistes américains, Telegram a bloqué des dizaines de chaînes publiques pour incitation à la violence, affirmant qu’elles violaient les conditions de service. Cela comprenait une chaîne qui, dans les jours précédant l’inauguration, montrait comment fabriquer et dissimuler des armes et des bombes artisanales. Cette semaine, le fondateur de l’application, l’entrepreneur technologique russe Pavel Durov, a déclaré qu’après avoir vu une augmentation des rapports aux États-Unis, il avait supprimé «des centaines» d’appels à la violence sur les chaînes publiques.

De nombreux canaux et groupes publics contenant des discours de haine, des théories du complot et des mèmes racistes subsistent. Il existe actuellement deux chaînes avec Proud Boys dans le nom, chacune avec près de 40 000 abonnés. Ils ont accumulé une grande partie de cela ces dernières semaines.

Dimanche, le groupe à but non lucratif Coalition pour un Web plus sûr a déposé une plainte de longue durée contre Apple demandant de démarrer Telegram à partir de son App Store – comme Apple l’a fait avec Parler – invoquant son échec à supprimer le contenu violent et extrémiste de l’application.

Un porte-parole de Telegram n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Il y a des raisons de croire que Telegram ne traite pas la modération de contenu aussi sérieusement que les autres plateformes. Squire a déclaré qu’elle avait rapporté un manifeste sur le meurtre de musulmans à Telegram il y a près de deux ans, et il est toujours d’actualité. La semaine dernière, un Proud Boy a publié l’adresse de Squire sur le site. Elle l’a signalé, mais le doxing n’est pas l’une des cinq catégories de contenu inapproprié que vous pouvez signaler, et encore une fois, personne ne lui a répondu. Contrairement à Facebook ou Twitter, il n’y a aucun moyen de suivre un rapport sur Telegram et de savoir ce qui lui est arrivé.

Mais la modération laxiste de l’application de messagerie sur les réseaux sociaux est également l’une des nombreuses raisons de sa popularité parmi les extrémistes. Telegram, contrairement à d’autres plates-formes, permet également le stockage de fichiers, ce qui, selon Squire, est attrayant pour les extrémistes qui souhaitent partager des vidéos et des manifestes radicalisés. Notamment, les très brèves conditions de service de Telegram interdisent la promotion de la violence sur les chaînes publiques mais ne mentionnent rien sur la promotion de la violence sur les chaînes ou groupes privés.

Telegram est également populaire parmi les extrémistes, précisément pour les raisons pour lesquelles il est populaire auprès de tout le monde: l’application est plutôt bonne. Il est facile à utiliser et n’est pas souvent hors ligne. Squire a déclaré que c’était bien meilleur que d’autres applications populaires parmi les extrémistes de droite comme Gab et Parler. «Ce n’est pas combiné avec de la gomme à bulles et du ruban adhésif», dit-elle.

En tant que tel, beaucoup de gens l’utilisent. Et les plates-formes de communication s’appuient sur les effets de réseau, ce qui signifie qu’elles deviennent plus utiles à mesure qu’elles sont nombreuses.

Et avec de plus en plus d’extrémistes se tournant vers Telegram après la répression sur d’autres plates-formes, la modération lâche de l’application a le potentiel de créer de nouvelles chambres d’écho pour radicaliser davantage ces personnes. Combien Telegram modère son site décidera du type de plate-forme qu’il deviendra.