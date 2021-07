Pourquoi la nouvelle loi de l’Illinois exigeant l’histoire des Américains d’origine asiatique dans les écoles est si importante

Ce mois-ci, l’Illinois est devenu le premier État du pays à exiger l’inclusion de l’histoire des Américains d’origine asiatique dans les programmes des écoles publiques. Alors que l’impact réel de cette loi dépendra beaucoup de sa mise en œuvre, son adoption à elle seule envoie un message important : que l’histoire des Américains d’origine asiatique est l’histoire américaine et fait partie intégrante de la compréhension du passé et du présent du pays.

Pendant des années, l’histoire de l’Amérique asiatique a été pratiquement inexistante dans les manuels ou limitée à une section étroite au mieux. Une grande partie du cadrage a également cherché à dépeindre les États-Unis comme un sauveur pour les immigrants asiatiques, passant sous silence l’action des gens et le rôle du gouvernement dans l’impérialisme et l’exclusion.

« Ma compréhension générale est qu’il n’y a pas grand-chose, voire aucun [Asian American history], étant enseigné dans la plupart des régions du pays », explique Natasha Warikoo, professeur de sociologie à l’Université Tufts, dont les travaux se concentrent sur l’étude des inégalités dans les écoles. « Je ne l’ai pas vu dans ma propre expérience, dans l’expérience de mes enfants ou dans ma propre expérience en tant qu’enseignant. »

Cette nouvelle loi de l’Illinois – la Teaching Equitable Asian American Community History Act (TEAACH) – fait un premier pas pour combler certaines de ces lacunes en exigeant que toutes les écoles primaires et secondaires publiques aient une unité dédiée à l’histoire de l’Amérique asiatique. Son passage fait suite à une focalisation accrue sur le racisme anti-asiatique, alors que les attaques et la xénophobie ont augmenté pendant la pandémie.

Grace Pai, directrice exécutive d’Asian Americans Advancing Justice Chicago, le groupe de défense des droits qui a le premier proposé la législation, note que son adoption écrasante – elle a été approuvée par la Chambre d’État 108 à 10 – témoigne du travail des organisateurs locaux qui ‘ J’ai aidé à rédiger la loi et fait pression sur les législateurs à ce sujet au cours de l’année écoulée. La victoire survient alors que les conservateurs lancent une attaque nationale contre la théorie critique de la race, ou ce qui est vraiment une éducation qui scrute le racisme systémique et souligne l’importance des leçons qui examinent l’histoire du pays en matière de politiques discriminatoires.

En veillant à ce que davantage d’expériences américaines d’origine asiatique soient incluses dans les cours en classe, l’espoir est que des lois comme celle-ci renforceront la compréhension entre les étudiants et combattront les stéréotypes préjudiciables qui persistent depuis des décennies.

« TEAACH est fondamentalement au cœur de la construction de l’empathie », a souligné la représentante Jennifer Gong-Gershowitz, l’un des principaux sponsors du projet de loi aux côtés du sénateur d’État Ram Villivalam, dans une interview à la presse. « L’empathie vient de la compréhension, et nous ne pouvons pas nous attendre à faire mieux si nous ne savons pas mieux. Et quand les Américains d’origine asiatique sont absents de nos salles de classe, ce qui comble ce vide, ce sont des stéréotypes nuisibles. »

L’histoire de l’Amérique asiatique a été largement absente des salles de classe

Étant donné que les États et les districts ont compétence sur ce qui est enseigné dans les écoles, les programmes d’études sur l’histoire des Américains d’origine asiatique varient considérablement à travers le pays et se concentrent principalement sur quelques événements, notamment l’internement des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et la loi sur l’exclusion des Chinois de 1882, qui interdit aux immigrants chinois d’entrer dans le pays.

Dans son analyse de 2016 des normes d’histoire de 10 États à travers le pays, Sohyun An, professeur d’éducation élémentaire et de la petite enfance à l’Université d’État de Kennesaw, a découvert que la plupart des leçons étaient centrées sur le traitement des immigrants japonais et chinois et ne commençaient pas à couvrir l’immense diversité de la diaspora américaine d’origine asiatique.

De plus, la majorité des programmes qu’elle a étudiés considéraient les Américains d’origine asiatique comme les victimes du sentiment nativiste et des politiques restrictives, peu d’entre eux les mettant en évidence comme des contributeurs actifs aux réalisations du pays.

« Ils les présentent comme des victimes du racisme, mais ils ne mettent pas en avant leur capacité d’agir », dit An.

Nicholas Hartlep, professeur d’éducation au Berea College, a découvert une panne encore plus nette dans son examen de 2016 des manuels scolaires de la maternelle à la 12e année, selon Pacific Standard :

Son étude de 2016 sur les manuels d’études sociales et les manuels des enseignants de la maternelle à la 12e année a révélé que les Américains d’origine asiatique étaient au mieux mal représentés et au pire soumis à des caricatures racistes. Les manuels s’appuyaient souvent sur des tropes tels que des dragons, des baguettes et des polices « orientales » pour représenter les Américains d’origine asiatique. La grande diversité des Américains d’origine asiatique a été négligée; il y avait très peu de mention des Sud-Asiatiques ou des insulaires du Pacifique, par exemple. Et les chances étaient, dans les images, que les Américains d’origine asiatique apparaissent dans des rôles stéréotypés, tels que des ingénieurs.

De plus, les événements historiques sont souvent présentés d’une manière qui présente le gouvernement américain sous un jour positif, tout en obscurcissant son rôle dans la colonisation et l’oppression.

« Les textes d’histoire américaine de la maternelle à la 12e année renforcent le récit selon lequel les immigrants et les réfugiés asiatiques ont la chance d’avoir été » aidés « et » sauvés « par les États-Unis », a déclaré Jean Wu, conférencier émérite d’histoire américaine d’origine asiatique chez Tufts. « L’histoire ne commence pas avec les guerres impérialistes américaines qui ont été menées pour prendre les richesses et les ressources asiatiques et la violence, la rupture et le déplacement qui en résultent en ce qui concerne les vies asiatiques. Peu de gens se rendent compte qu’il y a une diaspora asiatique ici aux États-Unis parce que les États-Unis sont d’abord allés en Asie. »

Beaucoup, en fin de compte, sont actuellement laissés de côté dans les manuels. Les étudiants n’apprennent rien à propos de Larry Itliong, l’ouvrier agricole américain d’origine philippine qui a mené des grèves historiques pour les droits des travailleurs aux côtés de Cesar Chavez ; ils n’apprennent rien sur les activistes américains d’origine asiatique travaillant avec d’autres groupes d’étudiants pour faire pression pour des départements d’études ethniques dans les années 1960 ; ils ne connaissent pas Dalip Saund, le premier membre du Congrès américain d’origine asiatique, qui a plaidé pour les droits des immigrants ; et ils n’apprennent rien sur les militants Grace Lee Boggs ou Yuri Kochiyama, qui se sont tous deux battus pour les droits civiques.

De plus, toute focalisation sur le racisme anti-asiatique passe sous silence la gravité de la discrimination que les gens ont subie et la résilience dont ils ont fait preuve pour riposter. Peu de leçons d’histoire traitent des attaques contre des centaines d’immigrants sud-asiatiques à Bellingham, Washington, au début des années 1900, alors que les travailleurs blancs cherchaient à les chasser, ou du lynchage de masse des immigrants sino-américains à Los Angeles dans les années 1870.

Sans de telles leçons, il y a peu de conscience non seulement de la façon dont les Américains d’origine asiatique ont été victimes de discrimination dans le passé – et comment cela continue d’informer les préjugés actuels – mais aussi de la façon dont les Américains d’origine asiatique ont aidé à construire le pays.

L’omission et les représentations limitées des Américains d’origine asiatique dans les cours d’histoire établissent et renforcent le message qu’ils ne font pas partie du récit de ce pays.

« En n’apparaissant pas dans l’histoire américaine, en n’entendant pas parler des Américains d’origine asiatique dans les écoles, cela contribue à ce sentiment d’étrangeté », explique Sarah-SoonLing Blackburn, formatrice d’enseignants à l’initiative Learning for Justice du Southern Poverty Law Center.

La loi de l’Illinois a été adoptée en réponse à une augmentation des incidents anti-asiatiques

Le projet de loi de l’Illinois a été proposé pour la première fois au début de 2020 par les Américains d’origine asiatique Advancing Justice Chicago, et Pai note que la récente montée du sentiment anti-asiatique a souligné l’urgence de la mesure. Entre mars 2020 et mars 2021, le groupe Stop AAPI Hate a reçu des informations faisant état de plus de 6 600 incidents anti-asiatiques allant de la violence verbale aux attaques physiques, alors que les législateurs, dont l’ancien président Donald Trump, ont utilisé une rhétorique raciste pour décrire le coronavirus. Une plus grande éducation à l’histoire peut aider les étudiants à voir comment de telles déclarations puisent dans la xénophobie de longue date et font écho aux boucs émissaires des Américains d’origine asiatique pour la propagation des maladies dans le passé.

Bien que la loi de l’Illinois ne détaille pas exactement ce que le programme devrait couvrir, elle fait référence à un documentaire PBS en cinq parties sur l’histoire des Américains d’origine asiatique comme une ressource utile. Il reste à voir à quel point le projet de loi changera dans les salles de classe. Les districts scolaires disposent d’une grande latitude pour mettre en œuvre la loi et désigner ce qu’ils entendent par «unité», de sorte que les leçons réelles qui sont enseignées peuvent présenter des différences significatives d’un endroit à l’autre.

« L’impact, en termes d’éducation des enfants, dépend vraiment de ce qui vient ensuite. La mesure dans laquelle la formation est fournie aux enseignants et aux districts scolaires, la fourniture de matériel pédagogique », explique Warikoo. « Même au sein des États, il existe une grande flexibilité dans les normes de l’État et dans la manière dont les différents districts et même les écoles et les enseignants les mettent en œuvre. »

Pai dit que Asian Americans Advancing Justice Chicago travaille avec le gouvernement de l’État pour offrir des conseils aux districts et aux enseignants. « Je pense qu’une mise en œuvre faible est un défi et une préoccupation », déclare Pai. « Il doit y avoir une stratégie à plusieurs volets et cela signifie s’associer avec d’autres organisations sur la formation des enseignants, pour recevoir un développement professionnel autour de cela … pour fournir un ensemble complet de ressources », dit-elle.

L’Illinois n’est pas non plus le seul État à poursuivre de tels changements. D’autres, dont la Californie et l’Oregon, ont établi des programmes d’études ethniques, qui comprennent des cours sur l’histoire des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique. Le Connecticut a également une législation en préparation pour garantir que l’histoire de l’Amérique asiatique fait partie du programme d’études modèle de l’État qui est fourni comme un aperçu pour les écoles.

« Malheureusement, il a fallu la haine et la violence anti-asiatiques dans ce pays pour attirer l’attention des gens, et c’était un appel à l’action », a déclaré Karen Korematsu, directrice de l’Institut Fred T. Korematsu, une organisation dédiée à la défense de plus Éducation inclusive.

Pourquoi l’enseignement de l’histoire de l’Amérique asiatique est important

L’élargissement de l’éducation pour incorporer une variété de perspectives est considéré comme un moyen clé de développer l’empathie et la pensée critique parmi les élèves, ce qui pourrait, à son tour, réduire les préjugés. Bien que ce soit certainement loin d’être la seule chose nécessaire, ce programme est considéré comme un moyen d’aider à prévenir les attaques anti-asiatiques à l’avenir.

« Si vous êtes inclusif de manière réfléchie, aider vraiment les enfants à voir cette différence n’est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou une mauvaise chose, cela peut vraiment soutenir l’empathie. Et à un moment où nous constatons parfois une plus grande sensibilisation à la haine et à la violence anti-asiatiques, c’est probablement une bonne chose », déclare Blackburn.

Des recherches sur la littérature pour enfants indiquent que l’exposition à des voix diverses peut changer les perceptions des élèves : un article du Michigan Reading Journal publié en 2012 par les éducatrices Rose Crowley, Monica Fountain et Rachelle Torres a découvert que la consommation de littérature pour enfants avec divers protagonistes aidait les enfants à mieux comprendre les personnes qui étaient d’horizons différents. Des études antérieures ont également montré que de tels livres peuvent aider à repousser les stéréotypes que les enfants peuvent avoir.

De plus, ces cours garantissent que les étudiants américains d’origine asiatique se sentent vus et inclus.

« C’est dur pour les enfants. … Lorsque vous ne connaissez pas les contributions des Américains d’origine asiatique et que vous êtes vous-même un Américain d’origine asiatique, vous n’avez pas de mentors ni de personnes à admirer », explique Hartlep. « Si vous ne vous voyez pas dans le programme d’études et que vous ne vous voyez pas dans la salle de classe, c’est comme si vous appartenez à quoi ? Cela vous fait vous sentir invisible et cela ne conduit pas à l’autonomisation.

Ce projet de loi souligne le rôle important que les écoles peuvent jouer en fournissant un contexte historique important qui informe les élèves et nourrit l’empathie. Ce n’est également que la dernière loi que l’État a prise pour rendre ses programmes d’enseignement public plus inclusifs : l’année dernière, l’Illinois a approuvé une nouvelle loi exigeant que les cours d’histoire incluent les contributions des personnes LGBTQ, et plus tôt ce printemps, une autre loi a élargi la portée des Noirs. histoire enseignée dans les écoles.

Pai note que l’accent mis par le GOP sur la théorie critique de la race – un terme utilisé comme fourre-tout par les conservateurs pour décrire l’éducation qui aborde la race – n’a pas joué un rôle majeur dans les discussions sur ce projet de loi, qui a recueilli un large soutien dans la législature majoritairement démocrate de l’Illinois. .

Les experts ont également émis l’hypothèse que l’accent mis par cette législation sur l’inclusion de l’histoire et des contributions des Américains d’origine asiatique, plutôt que de dénoncer purement et simplement le racisme systémique, l’a peut-être rendue moins susceptible de provoquer un recul conservateur. « Cette loi… n’appelle pas la suprématie blanche, elle peut donc être très acceptable », explique Hartlep.

An, l’experte des programmes d’études de l’État de Kennesaw, a déclaré que les actions de l’Illinois pourraient stimuler des efforts simultanés dans d’autres États, bien qu’elle affirme que des projets de loi comparables seront probablement plus difficiles à vendre dans des endroits plus conservateurs, comme la Géorgie, où elle vit. Pourtant, c’est un changement qui aide à créer un précédent, dit-elle.

« Nous avons actuellement un mouvement populaire pour comparer l’Illinois et faire quelque chose de similaire », a déclaré An.