Pourquoi la Nouvelle-Écosse pourrait perdre une partie des logements abordables qu’elle finance

Chaque jour, Darren Surette s’assoit à une table dans son salon et apprend quelque chose de nouveau.

Il crée un podcast, s’inscrit à un programme d’entrepreneuriat et travaille au démarrage d’une petite entreprise. Il crédite son confortable appartement d’une chambre à Dartmouth, qu’il loue pour 600 $ par mois.

« Cet endroit m’a pratiquement sauvé la vie », dit-il.

Plus tôt cette année, Surette a emménagé dans l’un des 10 logements de l’Affirmative House, un immeuble de logements avec services de soutien géré par un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes confrontées à un handicap ou à un diagnostic de santé mentale.

« Quand je cherchais un logement, j’avais deux semaines [with] « Je n’avais pas d’adresse fixe, puis j’ai passé encore deux semaines avec ma mère », dit-il. « J’étais totalement à court d’options et je ne savais pas où aller. »

Davantage de bâtiments comme celui-ci sont nécessaires pour résoudre la crise du logement, déclare une organisation à but non lucratif Affirmative House est un immeuble de 10 logements géré par une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes confrontées à un diagnostic de santé mentale. Il a été construit avec le soutien de trois niveaux de gouvernement. Les personnes à l’origine de ce projet affirment que davantage de ces développements sont nécessaires pour résoudre la crise du logement abordable.

La maison de Surette a été construite grâce à des fonds provenant des trois niveaux de gouvernement, y compris un programme de prêt provincial connu sous le nom de Programme de développement de logements abordables (AHDP).

Le programme est essentiel aux efforts de la province pour encourager la construction de logements abordables. Mais certains acteurs du secteur du logement s’inquiètent du fait que le projet n’ait pas créé suffisamment de nouveaux logements, et que certains des logements déjà construits pourraient perdre leur statut abordable au fil du temps.

Cela ferait une différence cruciale pour beaucoup de personnes dans la situation de Surette.

« Extraordinairement important »

John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, affirme que l’AHDP est un « programme extrêmement important pour encourager la construction de nouveaux logements ».

département de Lohr a fourni à CBC News une liste de toutes les nouvelles unités auxquelles elle a contribué au cours de la durée du programme. qui remonte à 2007.

Au total, 2 710 logements avaient été financés en septembre. Parmi ceux-ci, 1 965 étaient considérés comme des « logements abordables », qui ne doivent pas coûter aux locataires plus de 80 pour cent du loyer moyen du marché. À Halifax, le loyer moyen du marché pour un logement de deux chambres est passé à 1 449 $, la SCHL a déclaré en janvier .

Le programme a coûté environ 84,2 millions de dollars depuis son lancement, dont environ la moitié des unités ont été engagées au cours des cinq dernières années seulement.

Les unités sont réparties partout dans la province. Certaines sont de nouvelles constructions, tandis que d’autres sont d’anciens bâtiments commerciaux, hôtels ou écoles qui ont été convertis en logements permanents. Certains ont été construits par des entreprises à but lucratif et d’autres par des organisations à but non lucratif.

Les accords de 15 ans expirent

À ce jour, 1 216 des logements abordables se trouvent dans des immeubles bénéficiant de contrats de prêt de 15 ans. Cela signifie que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accepté d’accorder un prêt-subvention au promoteur, et en retour, le promoteur a déclaré qu’il garderait un certain nombre d’unités abordables pendant toute la durée de l’accord.

Le montant du prêt peut augmenter si le promoteur est prêt à facturer moins de 80 pour cent du loyer moyen du marché pour ses logements abordables. Une fois la période de l’accord terminée, le prêt est annulé et la province n’a plus de participation dans l’immeuble ni son mot à dire sur le loyer facturé.

Lohr a déclaré que ces dernières années, le ministère avait tenté de conclure des accords qui duraient plus de 15 ans et s’était concentré sur des partenariats avec des organisations à but non lucratif.

« Nous voyons certains d’entre eux adhérer à ce projet et nous essayons de voir si nous pouvons obtenir des périodes d’accessibilité financière plus longues, car 15 ans passent assez vite », dit-il.

Quinze des ententes les plus récentes du Ministère ont une durée de 20 ans ou plus. Mais les accords AHDP les plus anciens de la province datent de 2007 – il y a 16 ans – ce qui signifie que certains commencent à expirer.

John Lohr est le ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse. (CBC)

Selon données divulguées à CBC News dans le cadre d’une demande d’accès à l’information en septembre, 192 logements abordables avaient des conventions expirées et 78 logements plus abordables avaient des conventions qui expireront en 2024.

Un peu moins de 500 logements abordables font l’objet d’accords qui expireront entre 2025 et 2030.

Cela ne signifie pas nécessairement que les propriétaires des immeubles augmenteront les loyers. Lohr souligne que les bâtiments plus anciens ont tendance à être plus abordables et que les promoteurs à but non lucratif ont pour objectif de maintenir les loyers en dessous du marché.

Il note également que le plafond temporaire des loyers de la province protégera les locataires contre d’importantes augmentations de loyer pour le moment. La mesure plafonne ces augmentations à deux pour cent cette année et à cinq pour cent l’année prochaine. Elle prendra fin en décembre 2025.

Le ministre du Logement affirme que le programme provincial « achète un certain nombre d’années d’abordabilité » aux promoteurs pour aider les locataires. (Erik White/CBC)

« Dans deux ans, ou dans trois ans, lorsque le programme de plafonnement des loyers sera supprimé et que nous aurons ces accords expirés, je veux dire, à ce stade, il y aura un point de décision sur la question de savoir si nous faisons autre chose ? Trouvons-nous un autre moyen ? pour gérer ça ? » il dit.

« Et je ne suis pas sûr, je ne peux pas en parler pour le moment. »

« Un pas en avant, puis un pas en arrière »

Mais Catherine Leviten-Reid, professeure agrégée à l’Université du Cap-Breton qui a étudié des accords de prêt similaires aux États-Unis, affirme que les preuves suggèrent que les promoteurs à but lucratif augmenteront les loyers jusqu’à la valeur marchande.

«Je pense que les promoteurs à but lucratif sont incités à augmenter les loyers une fois l’accord expiré, car il existe une forte demande de logements dans toute la province», dit-elle.

« En ce qui concerne nos besoins en matière de logement dans un avenir proche, cela crée une situation dans laquelle nous avançons d’un pas, puis reculons. »

Catherine Leviten Reid, chercheuse en logement à l’Université du Cap-Breton, affirme que les données suggèrent que les promoteurs à but lucratif augmenteront les loyers jusqu’à la valeur marchande. (Tom Ayers/CBC)

Leviten-Reid souligne que le niveau d’abordabilité n’est pas lié au revenu du locataire mais au loyer du marché, qui, selon la SCHL, augmente rapidement. Dans son rapport sur le marché locatifla SCHL affirme que les loyers moyens ont augmenté de 8,9 pour cent à Halifax en 2022, après des augmentations en 2021, 2020 et 2019.

Elle s’inquiète également du fait que le programme n’a pas permis de construire suffisamment d’unités pour répondre aux besoins de la province.

Lohr reconnaît que c’est le cas, mais affirme que le ministère a d’autres programmes pour le compléter .

Il existe également des logements financés par les gouvernements fédéral ou municipaux ou des logements sociaux, qui appartiennent et sont gérés par la province. Mercredi, la province a annoncé son intention de construire 222 nouveaux logements sociaux, ce qui constitue l’engagement le plus important de la Nouvelle-Écosse depuis les années 1990.

Mais l’accès à tout cela est compétitif.

Lori Edgar est directrice des opérations chez Affirmative Ventures, un groupe à but non lucratif basé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. (Shaina Luck/CBC)

Lori Edgar reçoit quotidiennement des appels de personnes à la recherche d’un logement, même le week-end. Elle est directrice des opérations d’Affirmative Ventures, l’organisation qui gère l’immeuble abordable de Surette à Dartmouth.

« La situation est désastreuse », dit-elle.

« Tous les organismes de la ville qui effectuent ce type de travail sont très stressés pour les personnes qu’ils servent », dit-elle. « Qui aurait pensé il y a 10 ans que nous serions ici ? »

Un nouvel appel aux associations

Le prêt-subvention provincial de 500 000 $ sur 15 ans d’Affirmative House a été remboursé l’année dernière, mais cela n’a pas affecté le loyer payé par les locataires.

Le prix d’un appartement d’une chambre a augmenté depuis l’ouverture des portes en 2007, mais seulement de 65 dollars. Affirmative Ventures n’a pas vraiment envie d’augmenter le loyer, dit Edgar.

« Ce n’est même pas sur la table », dit-elle. « Ce n’est pas qui nous sommes. »

La province souhaite que davantage de groupes comme Affirmative Ventures s’impliquent. Il a réorganisé l’AHDP au printemps dernier, abaissant certaines barrières à l’entrée pour le rendre plus attractif pour les organisations à but non lucratif. Ils n’ont plus besoin d’apporter autant d’argent liquide qu’avant.

Des responsables du ministère ont déclaré à CBC News que le budget annuel du programme est passé d’environ 2 millions de dollars en 2021-2022 à 18,1 millions de dollars au cours de cet exercice.

Certains membres du secteur à but non lucratif disent constater le plus d’investissements et d’activités « depuis une génération ».

Mais Edgar dit que ce n’est toujours pas suffisant. Elle voit la situation du logement se dégrader de plus en plus.

« Ce sont quelques-unes des histoires que nous entendons », dit-elle à propos des personnes qui demandent de l’aide. « Ils ne mangent pas. Ils sont isolés de leur famille. Ils sont un peu gênés.

« Le logement abordable est un enjeu très important et il fait partie de nos conversations quotidiennes. »