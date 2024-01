Pourquoi la nouvelle boutique parisienne Both est entièrement consacrée au caoutchouc

Both, marque française indépendante de chaussures, vient d’ouvrir sa première boutique monomarque européenne à Paris, sa ville d’origine, dans le Marais, 6 rue de la Corderie, aux allures de supermarché minimaliste où paniers en métal caoutchouté et métal se mélangent pour créer un espace unique. ambiance urbaine et tournée vers l’avenir.

Depuis sa création, en 2016, la marque a constamment exploré les possibilités infinies des matériaux qui la composent (caoutchouc et plastique recyclé) et a donné vie à des styles de chaussures innovants et à une approche de marque et artistique unique de la chaussure.

Les deux printemps 2024

Les deux combinent une silhouette hybride mais minimale dans leur design, recréant et repensant des modèles de chaussures de base tout en utilisant une technique de caoutchouc unique en son genre qui incorpore du cuir de qualité et d’autres matériaux expérimentaux dans un processus de fabrication soigneusement pensé.

Le processus de fabrication de la marque fusionne un savoir-faire hautement spécialisé et des designs épurés pour traduire ce matériau en chaussures contemporaines, modernes et excentriques appréciées par d’innombrables célébrités dont, entre autres, Blackpink, Bella Hadid, Irina Shayk et Rosalia.

Avec Paris comme épicentre créatif de la marque, Both a étendu ses activités à travers l’Asie et les Amériques, et continue de s’engager auprès d’un public mondial interconnecté tout en lançant des projets de collaboration avec des marques de mode telles que Dion Lee et Monse, démontrant sa grande polyvalence.

Magasin Les Deux, Paris

Les deux chaussures sont dotées d’une tige en caoutchouc durable et emblématique et d’une semelle épaisse, appréciées par de nombreux initiés de la mode et du design, tout en transférant leur concept en l’étendant aux catégories de sacs, d’accessoires et de prêt-à-porter.

En collaboration avec la maison de design d’intérieur parisienne Atelier Craft, le concept de magasin Both Paris reflète l’approche expérimentale et contrastée de la marque dans son processus de conception de chaussures.

Le magasin accueille une installation en vitrine de bottes hautes Gao enfermées dans des paniers métalliques, dégoulinantes de caoutchouc liquide dans la couleur vert Oxi emblématique de Both.

Magasin Les Deux, Paris

Chaque paire de bottes est trempée dans du caoutchouc liquide à un niveau différent, de la semelle jusqu’à l’ensemble de la botte, montrant le processus unique de la technique de trempage du caoutchouc naturel.

Servant d’unités de présentation de chaussures modulaires, les paniers en fil trempé contrastent deux matériaux dans des spectres extrêmes : le caoutchouc liquide et le métal dur, un concept souvent utilisé dans la conception de chaussures de Both.

Pour la conception de ce concept store, la marque de chaussures française s’est associée à Sixinch, spécialiste belge du meuble, pour construire des banquettes et des socles d’exposition sur mesure pour le concept store.

Magasin Les Deux, Paris

Recréés à partir de mousse industrielle pliée, les bancs et les plinthes sont fabriqués à partir d’un matériau spécial en mousse pare-balles, fini avec un revêtement texturé, pour faire écho au matériau en caoutchouc utilisé dans le magasin ainsi que dans les chaussures.

