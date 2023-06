Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Cai Fei a rendu visite à son petit ami de l’époque chez lui aux Pays-Bas en 2016, elle a été consternée de constater que le petit-déjeuner et le déjeuner se composaient principalement de pain de blé entier. « N’est-ce pas une violation des droits de l’homme ? Deux repas froids par jour, c’était trop pour mon estomac chinois », a déclaré Cai, un analyste de données né à Pékin qui vit maintenant près d’Amsterdam. La femme de 35 ans a rappelé à quel point son partenaire était stupéfait le lendemain, lorsqu’elle a préparé un déjeuner de deux plats composé d’un steak de flanc finement tranché avec des poivrons rouges et verts dans une sauce savoureuse, ainsi que des œufs brouillés et des sautés de tomates. .

Lorsqu’elle a essayé de cuisiner un autre repas, il a refusé de participer, insistant sur le fait qu’aucun Néerlandais n’a un « gros déjeuner » tous les jours. Au lieu de cela, il avait du pain, bien qu’il ait acheté à Cai une friandise locale «la plus excitante»: du pain beurré avec des pépites de chocolat, ou Hagelslag.

Pendant des années, Cai a pensé qu’elle était la seule à dénigrer les charcuteries insipides, les salades tièdes et les soupes au micro-ondes qui sont des incontournables de la vie urbaine occidentale contemporaine. Puis, plus tôt cette année, elle a vu une vidéo largement diffusée sur l’application de style de vie chinois Xiaohongshu montrant un passager d’un train suisse mettant de la moutarde sur des feuilles de laitue avant de les fourrer dans sa bouche avec de la charcuterie.

Un nouveau plus bas pour la « nourriture des Blancs », a écrit Huang Jinglan, étudiante diplômée, dans la légende du clip qu’elle a filmé.

Pour David Chang, le rayon « ethnique » est raciste. D’autres disent que c’est pratique.

Se moquer de la « nourriture des Blancs » fait fureur sur Internet fortement censuré en Chine. Des dizaines de milliers de personnes – dont beaucoup sont des citoyens chinois vivant à l’étranger – ont rejoint Huang dans la tendance des médias sociaux à partager leurs repas de travail fades avec le hashtag #WhitePeopleFood. Les photos de poitrine de poulet non assaisonnée, d’œufs pochés, de bâtonnets de céleri, de fèves au lard et de craquelins secs abondent.

Manger ces aliments pour le déjeuner, c’est « apprendre ce que ça fait d’être mort », a plaisanté un utilisateur sur le service de microblogging Weibo.

En Chine, les employés de bureau se rendent souvent dans les restaurants chinois et les aires de restauration à proximité pour un repas de midi peu coûteux ou apportent des paniers-repas préparés à la maison la veille. Pour des raisons de coût et de commodité, ce n’est généralement pas une option pour les Chinois vivant à l’étranger, comme Huang, un étudiant de 29 ans à Saint-Gall, en Suisse.

« Mais en avoir trop peut vider l’âme et la chaleur humaine de vous », a déclaré Huang, qui essaie de compenser le manque de saveur avec des sauces piquantes.

Elle obéit également à la règle tacite selon laquelle « la nourriture des Blancs » ne doit pas être partagée, « parce que nous ne punirons pas les autres avec notre auto-torture ».

Les observateurs culturels en Chine disent que la moquerie autour de #WhitePeopleFood est innocente et que de nombreux Chinois qui utilisent le terme aiment vivre ou travailler en Occident.

« La plupart des Chinois l’utilisent comme [form of] l’auto-ironie, sans aucune mauvaise intention ni conscience de la sensibilité raciale aux États-Unis », a déclaré le commentateur d’actualité Hong Guangyu, qui étudie les tendances des médias sociaux.

Huang Jinglan a vu une femme manger un sac de laitue et un wrap à la charcuterie pour le déjeuner dans un train lors de son voyage à Zurich depuis Lindau, en Allemagne, le 23 mai. (Vidéo : Huang Jinglan)

Les classes moyennes chinoises à mobilité ascendante consomment régulièrement de la nourriture occidentale depuis la fin des années 1990, lorsque les voyages internationaux ont décollé et que les gens ont commencé à être fiers d’être mondains. Mais de plus en plus de Chinois échangent fréquemment des soupes et des plats de nouilles contre des salades et des sandwichs à mesure que le pays s’urbanise et qu’un nombre croissant de personnes trouvent un emploi dans le secteur privé. (Les entreprises géantes affiliées à l’État ont souvent des cantines pour le personnel.)

Contrairement à ces premiers utilisateurs, les jeunes convertis voient la « nourriture des Blancs » comme une nourriture facilement accessible, et non comme un symbole de statut. « L’amour et l’appréciation de la nourriture ont servi d’identité culturelle importante et de moyen de lien social pour les personnes d’origine chinoise », a déclaré Wei Shuihua, un écrivain gastronomique basé à Hangzhou, une ville du sud-est qui abrite des plats mijotés. poulet du mendiant.

« Pour les professionnels urbains épuisés, la suppression du plaisir d’un déjeuner de travail » symbolise la façon dont ils se contentent de « manger pour travailler », a-t-il déclaré.

Les réactions autour de la « nourriture des Blancs » rappellent à certains la stigmatisation à laquelle la plupart des cuisines asiatiques sont confrontées depuis longtemps aux États-Unis. La chef américaine d’origine coréenne et star de YouTube Maangchi, par exemple, a écrit qu’elle faisait bouillir de la sauce soja devant sa maison, « où personne ne se plaindra ».

La Chine a abandonné le « zéro covid ». Mais certains ne veulent pas s’en passer.

« La stigmatisation persistante contre la nourriture chinoise était étroitement liée aux histoires de sentiment anti-chinois aux États-Unis », a déclaré la sino-américaine TikToker Lisa Li, une militante sociale qui a cofondé un journal spécialisé pour les restaurants chinois à New York.

La nourriture chinoise était souvent étiquetée malsaine et les restaurants chinois insalubres, a-t-elle dit – une perception qui a changé au fil des décennies avec la montée en puissance des chefs et écrivains chinois célèbres. Li a ajouté que « l’évaporation du prestige associé à la nourriture américaine correspond à la désillusion croissante du public chinois » à l’égard des États-Unis à une époque d’intense rivalité géopolitique et économique.

La « nourriture des Blancs » a ses défenseurs chinois, y compris des personnes qui disent que ces repas à faible teneur en glucides les aident à éviter les « comas alimentaires » postprandiaux et à rester éveillés pour travailler l’après-midi. D’autres disent que cela les a aidés à perdre du poids. Certains ont également utilisé le temps économisé grâce à la cuisine et à la vaisselle minimales pour les loisirs.

Les médias d’État chinois ont également pesé, citant des diététistes qui affirment que de tels repas « ne sont pas pour tout le monde ».