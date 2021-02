Pourquoi la nomination de Neera Tanden au poste de chef du budget de Biden semble vouée à l’échec

Neera Tanden, candidate au poste de directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB), témoigne lors de son audition de confirmation devant le Comité sénatorial du budget le 10 février 2021. | Anna Moneymaker / Getty Images

Tanden semble être la première candidate au cabinet coulée par de vieux tweets.

Il est de plus en plus difficile de voir comment Neera Tanden survivra à son processus de confirmation au Sénat.

Tanden est la nomination du président Joe Biden pour diriger le United States Office of Management and Budget, un bureau chargé de planifier et de superviser la mise en œuvre du budget fédéral une fois que le Congrès l’a adopté. Tanden, le président du centre de réflexion de gauche Center for American Progress, semble être le premier choix du cabinet de Biden à ne pas être confirmé par un Sénat restreint dirigé par les démocrates. Ses vieux tweets en sont une grande partie.

L’administration de Biden a souligné la nature historique de la nomination de Tanden; si elle est confirmée, elle serait la première femme de couleur et la première femme américaine d’origine asiatique à diriger l’OMB. Elle a également passé une partie de son enfance à l’aide publique, un parcours inhabituel pour quelqu’un dans ce poste. Mais une grande partie du CV de Tanden est éclipsée par sa publication en ligne – au moins 1000 tweets ratissant à la fois les républicains et les démocrates de l’aile Bernie Sanders – que Tanden a discrètement commencé à supprimer en novembre 2020.

Les républicains modérés et au moins un démocrate modéré crucial dont les votes que Tanden doit confirmer ne sont pas favorables à sa rhétorique. Le sénateur Joe Manchin (D-WV), un vote clé du Sénat, a déclaré vendredi qu’il s’opposerait à la confirmation de Tanden. La déclaration de Manchin semblait être le début de la fin pour Tanden, qui a besoin de 51 voix pour être confirmée dans un Sénat divisé à 50 contre 50 entre démocrates et républicains.

« Je crois que ses déclarations ouvertement partisanes auront un impact toxique et préjudiciable sur l’importante relation de travail entre les membres du Congrès et le prochain directeur du Bureau de la gestion et du budget », a déclaré Manchin. Sa déclaration a été suivie par la sénatrice républicaine modérée Susan Collins (ME) et Mitt Romney (UT) opposées à Tanden lundi.

«Sen. Romney a critiqué la rhétorique extrême des candidats précédents, et cela est conforme à cette position », a déclaré un porte-parole de Romney à Vox. « Il pense qu’il est difficile de revenir à la courtoisie et au respect avec un candidat qui a publié mille tweets méchants. »

Jusqu’à présent, la Maison Blanche reste fidèle à son candidat, organisant une campagne de sensibilisation auprès des sénateurs des deux partis pour essayer de les convaincre. Tous les autres choix du cabinet de Biden jusqu’à présent ont passé leurs confirmations au Sénat; beaucoup avec le soutien des deux parties.

« Nous avons travaillé les téléphones, en contact avec les démocrates et les républicains et leurs bureaux tout au long du week-end », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes, ajoutant que la Maison Blanche voyait toujours un chemin pour Tanden.

Mais les calculs extrêmement serrés ici signifient qu’à moins qu’un républicain du Sénat ne décide de voter oui pour Tanden, sa nomination ne peut pas avoir lieu. Et avec Collins et Romney déjà refusés, il pourrait être particulièrement difficile de persuader d’autres modérés comme la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) de renverser leur parti. Il y a une ironie évidente à ce que les républicains du Sénat soient si enthousiasmés par les tweets de Tanden. Après tout, beaucoup ont passé les quatre dernières années à défendre un barrage sans fin de tweets insultants du président Donald Trump.

Le dilemme actuel de Tanden illustre une grande partie de la dynamique complexe entre les progressistes et les ailes de l’establishment du parti démocrate. Cela montre également les calculs délicats d’un Sénat uniformément divisé et le pouvoir des sénateurs individuels de faire sauter des morceaux de l’ordre du jour de Biden. Même si Tanden a fait beaucoup pour mettre en colère l’aile Sanders du Parti démocrate, les modérés sont maintenant sur le point de la couler.

Ironiquement, Tanden est largement considérée comme le choix de l’OMB qui serait le plus favorable aux priorités progressistes, car elle ne semble pas trop préoccupée par les dépenses déficitaires. Si sa nomination échoue, son remplaçant pourrait finir par être plus belliciste sur le plan financier, et probablement moins historique.

La polémique autour de Tanden, expliquée

La controverse dans laquelle Tanden se trouve souligne une sagesse séculaire: ne jamais tweeter.

Tanden est une affiche Twitter prolifique depuis les élections de 2016. Proche alliée d’Hillary Clinton, elle a participé à la campagne Sanders lors de la primaire de 2016 et au-delà. Dans un tweet de 2018 c’est encore en place, A déclaré Tanden: «La Russie a fait beaucoup plus pour aider Bernie que les e-mails internes aléatoires de la DNC ne l’ont fait pour aider Hillary.» Contrairement à la primaire présidentielle plus amicale de 2020 entre Sanders et Biden, la primaire de 2016 a laissé une fracture amère et de longue date entre les camps de Sanders et de Clinton.

En plus de ses tweets sur Sanders et la gauche, Tanden a également été sans ménagement dans sa critique des républicains. Elle a une fois appelé le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell «Voldemort» et tweeté que la sénatrice Susan Collins du Maine était «la pire». Manchin n’a jamais été personnellement ciblé par les tweets de Tanden, mais il est proche de Collins.

« Je les ai dit, je me sens mal à leur sujet, j’ai supprimé des tweets sur une longue période », a déclaré Tanden aux sénateurs lors de son audience de confirmation, ajoutant: « Je dirais que le discours des quatre dernières années de tous côtés a été incroyablement polarisant. »

L’audience de confirmation de la commission du budget du Sénat tenue le 9 février par Tanden – présidée par Sanders – a peut-être produit l’une des lignes les plus mémorables de l’histoire des audiences de confirmation, du sénateur John Kennedy (R-LA).

«Je dois vous dire que je suis très perturbé par vos commentaires personnels sur les gens», a déclaré Kennedy à Tanden. «Il ne s’agissait pas seulement des républicains. Et cela ne me dérange pas les désaccords sur la politique, je pense que c’est génial; J’adore la dialectique, mais les commentaires étaient personnels. Je veux dire, vous avez tout appelé le sénateur Sanders sauf «une salope ignorante».

«Ce n’est pas vrai, sénateur», a répondu Tanden. Malgré cela, elle était très désolée, disant à plusieurs reprises qu’elle regrettait ce qu’elle avait écrit.

CLIP: Échange entre le sénateur Kennedy et la candidate de l’OMB Neera Tanden.@SenJohnKennedy: « Vous avez tout appelé le sénateur Sanders sauf une » salope ignorante « . » Vidéo complète ici: https://t.co/vjUdxHtPdu pic.twitter.com/OtXAAz7c8B – CSPAN (@cspan) 10 février 2021

Bien que Sanders ait été plus poli avec Tanden que Kennedy, il a également soulevé non seulement ses attaques personnelles contre lui, mais aussi ses inquiétudes quant aux millions de dons d’entreprises que le Center for American Progress a acceptés sous son mandat.

«À une époque où les riches et les grandes entreprises ont une influence extraordinaire sur la vie économique et politique de ce pays, je dois vous dire que je suis préoccupé par le niveau des dons d’entreprises que le Center for American Progress a reçu sous votre direction», Sanders a déclaré lors de l’audience de confirmation. (Sanders semble généralement soutenir la nomination de Tanden, bien qu’il n’ait pas encore dit exactement comment il votera.)

Tanden n’est certainement pas le seul à avoir tweeté beaucoup de choses qu’ils regrettent. Mais tweeter signifie des choses sur les personnes mêmes qui sont chargées de vous confirmer à une position gouvernementale conséquente ne vous prépare pas nécessairement au succès. Dans sa déclaration s’opposant à la nomination de Tanden, Collins a déclaré que ses «actions passées ont démontré exactement le genre d’animosité que le président Biden s’est engagé à transcender.

Les tweets de Tanden étaient toujours censés être son point faible lors de ses audiences de confirmation dans un Sénat étroitement divisé. Mais il n’a fallu qu’un démocrate pour la faire couler, et les républicains semblent peu susceptibles de lui venir en aide.

Quelle est la prochaine étape pour Tanden dans le processus de confirmation

Pour l’instant, l’administration Biden fait pression sur la confirmation de Tanden, qui aura un vote en commission cette semaine.

«Le président ne l’aurait pas nommée s’il ne pensait pas qu’elle serait une excellente directrice de l’OMB», a déclaré Psaki. «Il l’a nommée parce qu’elle est qualifiée, c’est quelqu’un avec une expérience avérée et une expérience de travail avec différents groupes et organisations avec des convictions politiques différentes.

Le directeur du Bureau de la gestion et du budget a une grande part dans l’élévation de certaines priorités dans le budget du président et c’est un poste qui travaille en étroite collaboration avec la Maison Blanche. Avoir le chef de l’OMB en place est particulièrement important pour Biden en ce moment; le président et les démocrates du Congrès travaillent actuellement à adopter un projet de loi de réconciliation budgétaire pour faire avancer le plan de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden par le biais du Congrès et le faire adopter. Si et quand la Chambre et le Sénat adoptent le projet de loi de réconciliation budgétaire, il appartiendra au gouvernement fédéral – y compris l’OMB – de mettre en œuvre et d’exécuter le budget.

À l’heure actuelle, les démocrates du Sénat et la Maison Blanche de Biden tentent de verrouiller tout vote républicain possible pour Tanden avant de se demander s’il convient de retirer sa nomination. Les responsables de la Maison Blanche ont souligné des groupes conservateurs comme la Chambre de commerce soutenant Tanden, ainsi que des noms républicains comme l’ancien Le sénateur Jeff Flake et le commentateur conservateur Hugh Hewitt.

« Je pense qu’il est trop tôt pour prendre cette décision », a déclaré lundi le whip de la majorité au Sénat Dick Durbin (D-IL) aux journalistes. « Cependant, nous devons mesurer le soutien qu’elle peut avoir parmi les autres républicains. » Durbin a ajouté qu’il pensait qu’il était probablement trop tard pour changer d’avis à Manchin.

S’ils ne peuvent pas, Biden se retrouve avec quelques options difficiles. Le plus probable est de recommencer le processus de nomination avec un nouveau candidat. Tyler Pager de Politico a récemment rapporté que deux prétendants incluent Gene Sperling, un ancien conseiller économique des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, et l’ancienne chef de cabinet du gouverneur de Californie Gavin Newsom, Ann O’Leary. Plus tôt dans l’année, les progressistes ont sonné l’alarme selon laquelle Biden pourrait nommer son chef de cabinet désormais adjoint, Bruce Reed, au poste en raison de la longue expérience de Reed en tant que faucon du déficit.

La possibilité la moins probable est que Biden utilise une nomination pour la suspension pour mettre Tanden au poste de l’OMB – la nommant lorsque la Chambre et le Sénat sont tous deux en suspension. Théoriquement, cette option pourrait faire gagner du temps à Biden à la recherche d’un remplaçant et lui permettre d’obtenir son premier choix à l’OMB. Mais cela pourrait frapper des problèmes de procédure au Sénat et mettre en colère Mandchine et républicains modérés en même temps. Biden, un institutionnaliste du Sénat, ne voudra peut-être pas y aller.

En attendant, ses options restantes et celles de Tanden semblent de plus en plus minces.