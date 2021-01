Pour Debi Nova, sa nomination aux Grammy Awards 2021 a été un peu un choc.

Et non, ce n’est pas seulement parce qu’elle est modeste. Au lieu de cela, au milieu de la pandémie de coronavirus et de la fermeture des grands rassemblements, l’artiste de 40 ans n’a pas pu interpréter les chansons de son album 3:33, qui a chuté en mai, en personne. « Nous n’avons pas vraiment reçu de commentaires immédiats du public », dit-elle en exclusivité à E! Nouvelles dans la vidéo ci-dessus. « Parfois, les médias sociaux ne donnent pas cette jauge … Je suppose que les gens vibrent avec l’album. Ils l’aiment! »

Après tout, la liste de chansons de 14 chansons capture parfaitement les montagnes russes de 2020. « Par paroles, c’est un album qui parle des cycles de la vie et de la façon dont il faut parfois traverser l’obscurité pour pouvoir revoir la lumière ». Debi explique l’album, qui mélange des éléments de bachata, boléro et bossa nova. « Nous devons traverser l’hiver pour traverser le printemps et c’est ce dont parle l’album. »