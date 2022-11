Pourquoi la nation est à nouveau proche d’une grève dévastatrice des chemins de fer de fret

New York

En septembre, le président Joe Biden, le président le plus favorable aux syndicats de l’histoire récente, s’est personnellement impliqué dans des négociations qui ont abouti à un accord de travail provisoire qui a évité une grève dans les principaux chemins de fer de fret du pays. Il s’agissait d’un accord qu’il a salué comme une “victoire pour des dizaines de milliers de cheminots”.

Mais bon nombre de ces travailleurs ne l’ont pas vu de cette façon.

Et en conséquence, les membres de la base de quatre des 12 syndicats ont voté non lors des votes de ratification, déclenchant le compte à rebours d’une grève potentiellement catastrophique à l’échelle de l’industrie qui pourrait commencer le 9 décembre à 00 h 01 HE. .

Alors que les contrats rejetés auraient accordé aux travailleurs leurs plus fortes augmentations de salaire en 50 ans – des augmentations immédiates de 14 % avec arriérés de salaire et des augmentations de 24 % sur cinq ans, plus 1 000 $ de primes en espèces chaque année – les salaires et l’économie n’ont jamais été les grands problèmes de ces pourparlers.

Il y avait des règles d’horaire qui maintenaient de nombreux travailleurs sur appel sept jours sur sept, même lorsqu’ils ne travaillaient pas, le manque d’indemnités de maladie commun aux travailleurs d’autres industries et les pénuries de personnel.

Les ententes de principe ont apporté certaines améliorations à ces questions, mais elles n’ont pas se rapprocher de ce que recherchait le syndicat. La colère parmi la base au sujet des niveaux de dotation en personnel et des règles d’horaire qui pourraient les pénaliser et leur coûter de payer pour avoir pris un jour de maladie s’était accumulée pendant un an. Travailler pendant la pandémie n’a fait que mettre les problèmes au premier plan. Et cela, ajouté aux bénéfices records rapportés par de nombreux chemins de fer l’année dernière et probablement encore cette année, a incité de nombreux travailleurs à voter non.

“Je pense qu’une partie de ce vote n’était pas nécessairement un vote référendaire contre le contrat autant qu’il l’était contre leurs employeurs”, a déclaré Jeremey Ferguson, président de la division des transports du syndicat Sheet Metal, Air, Rail Transportation, le plus grand syndicat ferroviaire qui représente 28 000 conducteurs. Ses membres ont voté contre l’accord de principe dans les résultats du vote annoncés lundi.

“Les membres ne votent pas nécessairement sur les questions d’argent”, a-t-il déclaré mardi à CNN. « C’est la qualité de vie et la façon dont ils sont traités. Lorsque les grandes entreprises coupent trop profondément et qu’elles s’attendent à ce que tout le monde accélère le rythme, cela devient intolérable. Vous n’avez pas de temps en famille, vous n’avez pas le temps de vous reposer suffisamment.

Il y avait une opposition généralisée au contrat, même dans certains des syndicats dont les membres ont ratifié l’accord.

Seuls 54% des membres de la Confrérie des ingénieurs et agents de locomotive (BLET), le deuxième syndicat ferroviaire en importance, ont voté pour l’accord. Les membres du syndicat de l’ensemble de l’industrie qui se sont opposés à l’accord proposé l’ont fait en sachant que le Congrès pourrait voter pour leur ordonner de rester au travail ou de retourner au travail en vertu d’un contrat qui pourrait être encore pire que ceux qu’ils ont rejetés.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le pays est maintenant au bord d’une grève, certaines remontant à près d’un siècle, à l’adoption de la Railway Labour Act.

Passé en 1926, il a été l’une des premières lois du travail du pays et a imposé toutes sortes de restrictions aux grèves des cheminots qui n’existent pas pour les membres des syndicats dans la plupart des autres entreprises.

Bien que la loi puisse éventuellement permettre au Congrès de bloquer une grève ou d’ordonner aux membres du syndicat de reprendre le travail une fois la grève commencée, les syndicats affirment que la limitation du droit de grève a affaibli l’influence dont les syndicats ont besoin pour conclure des accords de travail acceptables pour la majorité de leurs membres.

“Le fait de rester en dehors du Congrès donnerait évidemment un effet de levier aux syndicats”, a déclaré Dennis Pierce, président de la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET). doit payer.

Une grève serait un coup dur pour la nation chaîne d’approvisionnement toujours en difficulté, puisque 30 % du fret national, mesuré en poids et en distance parcourue, se déplace par chemin de fer. Il est impossible de gérer une économie du 21e siècle sans cette technologie du 19e siècle.

L’économie américaine, dont beaucoup pensent qu’elle risque de basculer dans la récession, serait gravement endommagée par une grève prolongée des chemins de fer. Des pénuries de tout, de l’essence à la nourriture en passant par les automobiles, pourraient survenir, faisant grimper les prix de tous ces produits. Les usines pourraient être contraintes de fermer temporairement en raison du manque de pièces dont elles ont besoin.

C’est pourquoi beaucoup s’attendent à ce que le Congrès intervienne et impose un contrat aux membres des quatre syndicats qui n’ont pas encore conclu les accords proposés.

“Je ne pense pas que ce soit l’objectif de quiconque d’impliquer le Congrès, mais le Congrès a toujours montré une volonté d’intervenir si nécessaire”, a déclaré Ian Jefferies, PDG de l’Association of American Railroads, le groupe commercial de l’industrie.

Un Congrès Lame Duck divisé serait-il capable de trouver un accord bipartite pour agir, et agir rapidement, pour empêcher ou mettre fin à une grève ? “Ce n’est pas une question politique. C’est un problème économique », a-t-il dit.

Pour Jefferies, le “meilleur résultat” est pour les chemins de fer et les syndicats qui ont rejeté les accords de s’entendre sur de nouveaux accords qui peuvent être ratifiés par la base. Un syndicat ferroviaire, les machinistes, a d’abord rejeté l’accord, pour ensuite ratifier un accord légèrement révisé, bien qu’avec seulement 52 % des membres votant pour.

“Il y a absolument des opportunités si une ratification échoue la première fois pour s’asseoir et conclure des accords supplémentaires et les publier et obtenir le [tentative agreement] ratifié », a déclaré Jefferies.

Mais les syndicats disent que les chemins de fer ne sont pas disposés à négocier sur des questions telles que les congés de maladie parce qu’ils comptent sur le Congrès pour leur accorder l’accord qu’ils souhaitent, même si les bénéfices records (ou quasi records) rapportés par les chemins de fer suggèrent que les entreprises ont les ressources pour donner aux syndicats ce qu’ils demandent.

“Ils télégraphient qu’ils s’attendent à ce que le Congrès les sauve”, a déclaré Pierce, président du syndicat des ingénieurs. Lui et les autres dirigeants syndicaux membres craignent que le Congrès n’agisse, même si les démocrates, qui contrôlent toujours les deux chambres lors de la session actuelle de Lame Duck, hésitaient à voter pour bloquer une grève en septembre à l’approche de la date limite de la grève.

“Il est difficile de dire ce que le Congrès va faire”, a déclaré Pierce.

Certains partisans du syndicat qui ne reviendront pas au Congrès l’année prochaine pourraient même ne pas assister à la session de Lame Duck, a-t-il ajouté. Et l’espoir des chemins de fer et des groupes d’affaires d’une action rapide par le Congrès pourrait être déraillé par d’autres points à l’ordre du jour chargé du Congrès.

Pourtant, Pierce et d’autres dirigeants syndicaux craignent que même certains membres pro-syndicaux du Congrès puissent voter pour bloquer ou mettre fin à une grève plutôt que d’être blâmés pour les perturbations qu’une grève causerait.

“Je n’ai pas eu le sentiment qu’ils avaient le courage de laisser une grève bouleverser l’économie”, a-t-il déclaré.

Les syndicats ont l’intention de faire pression sur le Congrès pour essayer de bloquer toute législation leur ordonnant de continuer à travailler ou de reprendre le travail peu après le début d’une grève. Mais ils s’attendent à être dépassés par les lobbyistes des chemins de fer et d’autres intérêts commerciaux.

“Je m’attends à ce qu’ils aient environ un lobbyiste pour chaque membre du Congrès”, a déclaré Pierce.

Une grève mettrait à nouveau Biden dans une situation difficile, car le président pro-syndical serait pris entre la colère des alliés syndicaux qui veulent être autorisés à faire grève ou le risque de bouleversement économique que la grève entraînerait.

Bien que Biden n’ait pas le pouvoir à ce stade du processus d’ordonner unilatéralement aux cheminots de rester au travail, comme il l’a fait en juillet, il devrait approuver toute action du Congrès pour qu’elle prenne effet.

Mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a répété les commentaires antérieurs de la Maison Blanche selon lesquels “une fermeture est inacceptable en raison des dommages qu’elle causerait aux emplois, aux familles”. Mais elle ne répondrait pas aux questions de savoir si Biden est prêt ou non à accepter une action du Congrès exigeant un contrat que les travailleurs jugent inacceptable.

“Nous demandons aux parties concernées de se réunir de bonne foi et de résoudre ce problème”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “le président est à nouveau directement impliqué” dans les discussions.

Si le Congrès agit, la loi sur le travail des chemins de fer fait ce pour quoi elle a été conçue, disent les chemins de fer.

« L’objectif de la Railway Labour Act était de réduire la probabilité d’un arrêt de travail », a déclaré Jefferies de l’AAR. « Et cela a été remarquablement efficace pour ce faire. Le dernier arrêt de travail que nous avons eu remonte à 30 ans, et il a duré 24 heures avant que le Congrès bipartite ne submerge [action to end the strike]. Je pense que toutes les parties conviennent qu’un arrêt de travail ou une fermeture du réseau n’est utile à personne.