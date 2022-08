Pourquoi la NASA utilise Artemis I pour retourner sur la lune

Près de 50 ans après que la dernière mission Apollo se soit aventurée sur la surface lunaire, la NASA a mis en place un programme qui promet de faire atterrir des humains sur des régions lunaires inexplorées et éventuellement sur la surface de Mars – et tout commence avec Artemis I.

Ce n’est pas un hasard si le programme Artemis porte le nom de la sœur jumelle d’Apollon de la mythologie grecque. Artemis reprendra là où le célèbre programme Apollo s’est arrêté en 1972 en envoyant des missions avec équipage sur la lune, mais d’une nouvelle manière.

Les objectifs du programme Artemis incluent l’atterrissage de divers équipages d’astronautes sur la lune et l’exploration du pôle sud lunaire ombragé pour la première fois. L’effort ambitieux vise également à établir une présence soutenue sur la Lune et à créer des systèmes réutilisables qui peuvent permettre l’exploration humaine de Mars et peut-être au-delà.

Mais rien de tout cela n’est possible sans d’abord faire un grand saut. Lors du lancement d’Artemis I le 29 août, la mission sans équipage testera chaque nouveau composant qui rendra possible l’exploration future de l’espace lointain avant que les humains ne fassent le voyage en 2024 et 2025 à bord d’Artemis II et d’Artemis III, respectivement.

L’équipe de mission prévoit le décollage de la nouvelle fusée Space Launch System et du vaisseau spatial Orion entre 8 h 33 et 10 h 33 HE le 29 août depuis le Kennedy Space Center en Floride, avec des fenêtres de lancement de secours les 2 et 5 septembre.

Après son lancement depuis la Terre, Artemis I partira pour une mission de 42 jours. Pendant le voyage, le vaisseau spatial Orion parcourra 40 000 miles (64 000 kilomètres) au-delà de la lune, soit 30 000 miles (48 000 kilomètres) de plus que le record établi lors d’Apollo 13. Ce chemin imite le voyage que l’équipage d’Artemis II effectuera en 2024.

Ce sera la plus longue distance parcourue par un vaisseau spatial construit pour les humains, selon des responsables de la NASA.

La rampe de lancement historique 39B n’est pas étrangère aux fusées monstres, comme l’a souligné l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors d’une conférence de presse plus tôt en août. C’était autrefois la maison de la fusée Saturn V, qui a transporté les missions Apollo sur la lune et a décollé avec 7,6 millions de livres de poussée. La fusée SLS percera le pad avec 8,8 millions de livres de poussée.

“Alors que nous embarquons pour le premier vol d’essai d’Artemis, nous nous souvenons du passé historique de cette agence, mais nos yeux ne sont pas tournés vers l’avenir immédiat mais là-bas”, a déclaré Nelson.

“C’est un avenir où la NASA débarquera la première femme et la première personne de couleur sur la lune. Et dans ces missions de plus en plus complexes, les astronautes vivront et travailleront dans l’espace lointain et nous développerons la science et la technologie pour envoyer les premiers humains vers Mars.”

Une nouvelle génération d’exploration

Retourner sur la Lune, en vue d’un éventuel voyage sur Mars, nécessite une nouvelle chevauchée.

Les leçons tirées des programmes Apollo et navette ont inspiré la conception de la fusée Space Launch System, la fusée la plus puissante au monde. La méga fusée lunaire propulsera le vaisseau spatial près de 1 000 fois plus loin que l’emplacement de la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse. La fusée SLS propulsera Orion à une vitesse de 22 600 miles par heure (36 370 kilomètres par heure) pour échapper à la gravité terrestre et atteindre la lune.

“C’est la seule fusée capable d’envoyer Orion et un équipage et des fournitures dans l’espace lointain en un seul lancement”, a déclaré John Honeycutt, responsable du programme Space Launch System au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama.

Au sommet de la fusée se trouve le vaisseau spatial Orion, conçu pour transporter un équipage dans l’espace lointain et ramener en toute sécurité les astronautes sur Terre.

Le vaisseau spatial a un module d’équipage, un module de service et un système d’abandon de lancement qui a la capacité de mettre le vaisseau spatial et son équipage en sécurité lors de toute urgence qui pourrait survenir pendant le lancement ou l’ascension. La trajectoire d’Orion dans l’espace testera la capacité de l’engin à maintenir la communication avec la Terre au-delà de la Lune et à protéger son équipage des radiations.

Sous Orion se trouve le module de service européen.

“C’est le côté de la centrale électrique du véhicule où il dispose des principales ressources de propulsion, d’alimentation et de maintien de la vie dont nous avons besoin pour Artemis I”, a déclaré Howard Hu, responsable du programme Orion au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Le vaisseau spatial Orion dispose de matériel et de logiciels qui permettront aux futurs équipages d’avoir un aperçu complet de ce qui se passe avec leur véhicule lorsqu’ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux, a déclaré Hu.

L’un des plus grands essais pour Orion pourrait être de tester son bouclier thermique, le plus grand jamais construit.

Lorsque le vaisseau spatial reviendra sur Terre en octobre, il fera face à des températures deux fois moins chaudes que la surface du soleil et atteindra le sommet de l’atmosphère terrestre à 25 000 miles par heure (40 200 kilomètres par heure) – c’est 32 fois la vitesse du son, a déclaré Nelson. .

“Orion reviendra plus vite et plus chaud que n’importe quel vaisseau spatial auparavant à 32 Mach”, a déclaré Nelson. “Sur la navette spatiale, nous étions à 25 Mach, soit environ 17 500 milles à l’heure (28 160 kilomètres à l’heure).” (Mach 1 est la vitesse du son.)

Le bouclier thermique a été testé sur Terre, mais le retour de l’espace est le seul vrai test que les simulations ne peuvent pas reproduire complètement.

“La rentrée sera formidable pour démontrer notre capacité de bouclier thermique, en s’assurant que le vaisseau spatial rentre à la maison en toute sécurité, et bien sûr pour les futures missions, en protégeant l’équipage”, a déclaré Hu.

L’épreuve ultime

Tous les objectifs du vol inaugural d’Artemis démontreront les capacités nécessaires lorsqu’Orion transporte des humains dans l’espace lointain. La liste comprend un vol en toute sécurité, les performances de la fusée SLS, le test du bouclier thermique et la récupération du vaisseau spatial une fois qu’il s’est écrasé dans l’océan Pacifique au large de San Diego.

Orion ne transportera pas d’équipage lors de cette mission initiale, mais il sera plein de données du vol, y compris des capteurs attachés à certains passagers très nécessaires. Trois mannequins monteront à bord d’Artemis I pour simuler ce que les humains pourraient ressentir, et les données de leurs capteurs révéleront la quantité de vibrations qu’ils ont subies, ainsi que l’exposition aux radiations et l’utilité de leurs combinaisons de vol et de leurs gilets anti-radiations.

Parce qu’Artemis I est un vol d’essai, l’équipe Artemis est prête à prendre plus de risques, a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis I de la NASA. Prendre ces risques maintenant peut éliminer les problèmes lorsque l’équipage réel est à bord, a-t-il déclaré.

Mais plus que toutes les données et la science que l’équipe de la mission recueillera, c’est l’idée de reprendre l’exploration spatiale humaine en faisant un grand pas en avant d’Apollo à Artemis.

“Artemis I montre que nous pouvons faire de grandes choses qui unissent les gens, des choses qui profitent à l’humanité – des choses comme Apollo qui inspirent le monde”, a déclaré Nelson. “Et à nous tous qui regardons la lune, rêvant du jour où l’humanité reviendra sur la surface lunaire : les gens, nous sommes ici, nous y retournons et ce voyage, notre voyage, commence avec Artemis I.”