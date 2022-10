Pourquoi la Mysterious School Donda Academy de Kanye West donne-t-elle des « vibrations cultes » à Twitter ?

Kanye West (maintenant Ye) a été collé sur toutes les plateformes de médias sociaux pour toutes les mauvaises raisons ces derniers temps. Peut-être est-ce une extension de cela, les gens ont trouvé sa Donda Academy, comme l’appelleraient les experts de Twitter, un peu “sus”. C’est une école chrétienne privée en Californie et porte le nom de la défunte mère de Ye, Donda, dont le nom a également inspiré deux des titres d’album du rappeur. Selon le New York Post, l’école facture 15 000 $ par an, accueille des célébrités et offre également des liens privilégiés avec les entreprises de mode et de musique de Kanye.

Mais pourquoi l’école, ouverte fin août, est-elle considérée comme mystérieuse ? Les parents sont tenus de signer des NDA ou des accords de non-divulgation, ont déclaré des sources à Rolling Stone. L’école a une très petite cohorte d’étudiants et d’enseignants et n’est pas accréditée, pour couronner le tout. Cela remet en question les crédits et les diplômes obtenus par les étudiants et leur maintien dans les collèges.

De plus, la principale et directrice générale de l’école, Brianne Campbell, n’a jamais occupé de poste officiel d’éducatrice auparavant. Actuellement, une vidéo des étudiants chantant “Bonjour, Donda” devient virale sur Twitter et les gens se sentent mal à l’aise à ce sujet.

certains appelleraient cela une secte https://t.co/1Lsh8uULSx – zae (@itszaeok) 11 octobre 2022

Pouvez-vous imaginer un directeur, dans n’importe quelle autre école en Amérique, obligeant les enfants à dire bonjour à sa mère décédée à plusieurs reprises – plus de 50X ? Ce directeur serait obligé de subir une évaluation psychiatrique. – Ami arctique (@FriendEden100) 8 octobre 2022

Ça donne des vibrations cultes https://t.co/OvF5yUEmKk – Mme Williams Thee Corporate Thug 💛🐝💛 (@huckaberryfin20) 13 octobre 2022

Faire signer aux parents une NDA est le plus grand drapeau rouge. https://t.co/61IQCOUJTE – Ash le serpent gay (@NannerNeff) 12 octobre 2022

Vous prétendez tous que vous ne vous ferez jamais attraper par une secte et que vous enverrez ensuite vos enfants faire ça. https://t.co/zfWSJ50pDG — 🌸 Maman de Stacy 🌸 (@id0rkable) 12 octobre 2022

Il n’y a aucun parent raisonnable qui enverrait son enfant dans une école privée non accréditée avec une NDA ??? https://t.co/5swGzGeSWR – Dr Jason Johnson (@DrJasonJohnson) 11 octobre 2022

Certaines personnes, cependant, l’ont défendu, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une chanson adressée à la défunte mère de Ye, mais simplement d’un chant d’école puisqu’il s’appelle également Donda.

