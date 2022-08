Pourquoi la musique, en particulier la musique ancienne, peut puiser dans nos souvenirs de vie les plus profonds et les plus significatifs

Émissions spéciales de Radio-Canada49:00Musique à mes oreilles

L’éducation musicale de Dylan Sinclair a commencé tôt, dans une Nissan Murano dorée. Sinclair, un artiste nominé aux prix Juno à Toronto, se souvient encore d’avoir conduit avec son père, écoutant des morceaux de R&B. C’était le genre de musique préféré de Kevin Sinclair. Dylan a appris à l’aimer aussi.

Une chanson se démarque : Excusez moi mademoiselle par Chris Brown. Dylan était un petit gamin : quatre, peut-être cinq ans.

“Je me souviens que mon père faisait tourner son album, comme, tout le temps, chaque fois que nous allions en voiture”, se souvient Sinclair. “Et cette chanson, c’était très amusant. Je ne sais pas, quand j’étais enfant, j’étais capable de m’y connecter. Et à ce jour, c’est toujours comme l’une de mes chansons préférées.”

Chaque fois que Sinclair entend cette chanson, il redevient un petit garçon, assis sur la banquette arrière du Murano.

“Et il l’a répété. Ça, Mariah Carey, juste du R&B”, a déclaré Sinclair en riant.

L’artiste R&B nominé aux prix Juno Dylan Sinclair a de bons souvenirs – et vifs – d’avoir écouté de la musique lorsqu’il était enfant dans le Nissan Murano de son père. (Ce que j’aime les studios)

Beaucoup d’entre nous connaissent une chanson évoquant un certain souvenir : une chanson passe lors d’une fête ou à la radio, et instantanément, nous sommes transportés dans un autre chapitre de notre vie, à un moment ou à un moment où cette chanson s’est frayé un chemin dans nos vies.

La connexion est l’une des raisons pour lesquelles la musique – en particulier la musique ancienne – est si significative pour les gens. C’est aussi pourquoi la musique est devenue une stratégie d’adaptation si importante pendant la pandémie de COVID-19, en partie pour nous connecter avec des personnes avec lesquelles nous ne pouvions pas être pendant les confinements, les distances physiques et les restrictions de voyage.

“La musique est un très bon moyen de nous ramener à ce genre d’époque pré-COVID où nous pouvions en fait nous réunir un peu plus avec nos amis et notre famille”, a déclaré Kelly Jakubowski, chercheuse en mémoire musicale à l’Université de Durham en Angleterre. .

“Beaucoup de nos souvenirs liés à la musique impliquent d’autres personnes, et cela a été montré encore plus que certains autres indices. Donc je pense qu’à cette époque où nous avons eu cette absence de contact social, la musique peut vraiment ramener ces souvenirs de particulièrement bien les êtres chers.”

Les vieilles chansons gagnent en popularité

Depuis le début de la pandémie, nous avons constaté une énorme augmentation de la popularité de la musique plus ancienne sur les plateformes de streaming. Selon MRC, un fournisseur de données sur les ventes de musique, les vieilles chansons représentaient 70% du marché américain de la musique en 2021. C’est une augmentation par rapport à 65% en 2020.

Certes, seules les chansons sorties au cours des 18 derniers mois sont considérées comme de la nouvelle musique. Mais cette soif de mélodies vintage est également évidente ailleurs, y compris dans les bandes sonores de films et de télévision.

Choses étranges a renvoyé la chanteuse britannique Kate Bush au sommet des charts avec Courir en haut de cette collineune chanson qu’elle a sortie en 1985. Le nouveau Pistolet supérieur le film a triplé les flux de Le paradis dans tes yeuxle succès multi-platine du groupe de rock canadien Loverboy en 1986.

Même le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2021 était un festin de rap nostalgique, avec notamment les artistes Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent et Eminem.

En remontant plus loin à la première période de verrouillage pandémique en avril 2020, Spotify a signalé une augmentation de 54% du nombre d’auditeurs créant des “listes de lecture sur le thème de la nostalgie”, ainsi qu’une part accrue d’écoute de musique des années 1950, 1960, 1970 et 2020. années 80.

C’est en partie notre ère numérique, qui permet aux mélomanes d’explorer et de découvrir la musique de n’importe quelle époque au lieu de se fier à ce qui passe à la radio, ou d’entendre lors d’une fête ou d’une salle de danse.

Mais selon Jakubowski, la musique peut aussi agir comme un substitut social, dont beaucoup d’entre nous avaient besoin pendant la pandémie, pour faire face à l’isolement et à la solitude.

“Même lorsque nous ne sommes pas avec d’autres personnes, la sensation de la musique est en quelque sorte réconfortante et nous donne l’impression d’avoir une autre personne présente, d’une certaine manière. C’est une sorte d’ami imaginaire”, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que le message des paroles résonne en nous et nous donne l’impression que nous ne sommes pas seuls.”

L’icône musicale canadienne Jann Arden fait écho à ce sentiment.

“La musique est si importante… Elle informe votre enfance et votre jeunesse”, a déclaré Jann Arden. (Vivian Rashotte/CBC)

“La musique est si importante”, a-t-elle déclaré. “Il informe votre enfance et votre jeunesse. Il donne à chacun un hymne. C’est un baume pour l’âme. C’est une baby-sitter, une conseillère et une amie.”

Pour Fatima Elrafie, la musique est un moyen de se sentir proche de sa mère, décédée en 2013. Alors que Fatima et ses frères et sœurs ont grandi à Calgary, Susan Elrafie a toujours chanté Je viens d’appeler pour dire je t’aime par Stevie Wonder. Elle les appelait même au téléphone et la chantait, pour l’effet.

Ça rendait les enfants fous quand ils étaient petits. Mais lorsque Susan est tombée malade en phase terminale, la signification de cette chanson est devenue plus profonde.

Fatima Elrafie, à gauche, et sa mère Susan Elrafie. Susan est décédée en 2013. Fatima est ramenée aux derniers jours de sa mère lorsqu’elle entend I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. (famille Elrafie)

“Quand c’était ses derniers jours à l’hôpital, tout le personnel de l’hôpital a demandé à cette volontaire de venir et d’apporter un piano dans sa chambre d’hôpital, et ils ont joué la chanson pour elle et ils l’ont chantée pour elle, comme, toute l’unité, ce qui est fou”, se souvient Elrafie.

“Elle était vraiment malade, donc elle ne montrait pas vraiment beaucoup d’émotion, mais quand ils ont commencé à lui chanter la chanson, elle avait cet énorme sourire sur le visage, littéralement d’une joue à l’autre. Ses yeux se sont illuminés si joliment .”

Maintenant, Elrafie peut se souvenir de tout ce jour-là, de ce qu’elle portait – un foulard violet et une nouvelle veste beige – à l’odeur du café frais dans la chambre de sa mère, que le personnel de l’hôpital a apporté sur un chariot pour les membres de la famille réunis chez sa mère. chevet.

“Chaque fois que j’entends cette chanson, ce qui n’est pas souvent, tout ce à quoi je pense dans ma tête, c’est ce grand sourire magnifique qu’elle avait”, a déclaré Elrafie. “Cela me ramène à ce moment précis, même juste un créneau horaire de 10 secondes.”

La bosse de la réminiscence

Jakubowski note que nous entendons généralement les mêmes chansons encore et encore – en particulier nos préférées – plus de fois que nous ne pourrions relire un livre ou revoir un film.

Cette répétition aide à cimenter les souvenirs, en particulier ceux de notre jeunesse, alors que nous continuons à grandir et à développer notre identité en tant qu’individus, y compris nos goûts musicaux.

C’est lié à un phénomène connu sous le nom de “bosse de réminiscence”, dans lequel nous avons tendance à nous souvenir plus clairement des événements de notre vie pendant notre adolescence et notre jeune âge adulte, y compris la musique de cette période.

Non seulement cela, mais la musique est souvent couplée aux moments les plus importants de notre vie : tomber amoureux, quitter la maison, se marier ou même des souvenirs difficiles, comme un chagrin d’amour.

Sur la route, lorsque nous entendons à nouveau cette chanson, nous nous souvenons des moindres détails sensoriels de ce moment. Les chercheurs dans le domaine de Jakubowski utilisent le terme «mémoire autobiographique évoquée par la musique», ou MEAM, pour décrire l’expérience.

Chaque fois que Hafsa Maqsood entend Bas par Flo Rida, elle est de retour en 3e année, dans l’autobus scolaire à Calgary. Elle se souvient d’être montée dans le bus à la fin de l’année avec toutes les fenêtres baissées alors qu’il passait à la radio.

“Quand cela arriverait, tout le bus éclaterait dans le chœur et agiterait les mains”, a-t-elle déclaré.

“C’est ce grand souvenir de rentrer à la maison, et tous les enfants de tous âges, de tous horizons, chantant simplement la chanson ensemble. Beaucoup d’entre nous ne savaient pas ce que cela signifiait.

“Mais chaque fois que j’ai entendu cette chanson, je me souviens de cette partie à l’époque où les gens pouvaient simplement se réunir sur un morceau de musique de tous âges différents et ne pas toujours être branchés sur leurs appareils personnels.”

Écrit et produit par Elizabeth Withey, avec des fichiers de Meegan Read. Cliquez sur “Écouter” ci-dessus pour écouter Music To My Ears, avec des entrevues avec les artistes musicaux Jann Arden, Hawksley Workman et Dylan Sinclair, ainsi que des histoires de souvenirs musicaux de Canadiens d’un océan à l’autre.