Pourquoi la MPOC est souvent pire chez les femmes que chez les hommes

L’équipe a découvert que sur 420 personnes n’ayant jamais fumé, les hommes avaient des parois des voies respiratoires plus épaisses que les femmes. Après avoir tenu compte de la taille et de la capacité pulmonaire totale, les dimensions de la lumière des voies respiratoires (l’intérieur des bronches dans les poumons ; les bronches sont les tubes qui dirigent l’air vers les deux poumons) étaient plus faibles chez les femmes que chez les hommes.

Chez 9 363 fumeurs actuels et anciens, les hommes avaient une plus grande épaisseur de paroi et les femmes avaient des diamètres de lumière plus étroits. Un changement d’unité dans chacune des mesures des voies respiratoires a entraîné une fonction pulmonaire plus faible, un essoufflement plus important, une moins bonne qualité de vie, une distance de marche inférieure de six minutes et une survie plus faible chez les femmes que chez les hommes.

Bhatt a déclaré que ces différences entre les sexes devraient être prises en compte dans le développement de nouvelles thérapies pour les maladies des voies respiratoires.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur la MPOC.