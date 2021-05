Pourquoi la mosquée Aqsa de Jérusalem est un fusible arabo-israélien

Les violents affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes à la mosquée Aqsa à Jérusalem ce mois-ci reflètent son importance en tant que partie de l’un des territoires religieux les plus contestés de Terre Sainte.

La mosquée se trouve à l’intérieur d’un site de 35 acres connu par les musulmans sous le nom de Haram al-Sharif, ou Noble Sanctuary, et par les Juifs sous le nom de Mont du Temple. Le site fait partie de la vieille ville de Jérusalem, sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans.

En arabe, «aqsa» se traduit par le plus éloigné, et dans ce cas, il s’agit d’une référence aux écritures islamiques et à son récit du prophète Mahomet voyageant de la Mecque à la mosquée en une nuit pour prier puis monter au ciel.

La mosquée, qui peut accueillir 5000 fidèles, aurait été achevée au début du VIIIe siècle et fait face au Dôme du Rocher, le sanctuaire islamique au dôme doré qui est un symbole largement reconnu de Jérusalem. Les musulmans considèrent que tout le complexe est saint, avec des foules de fidèles remplissant ses cours pour prier les jours fériés.

Pour les Juifs, le Mont du Temple, connu en hébreu sous le nom de Har Habayit, est le lieu le plus saint parce qu’il était le site de deux anciens temples – le premier, a été construit par le roi Salomon, selon la Bible, et a ensuite été détruit par les Babyloniens; et le second a duré près de 600 ans avant que l’Empire romain ne le détruit au premier siècle.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO, a classé la vieille ville de Jérusalem et ses murs comme un Site du patrimoine mondial, ce qui signifie qu’il est considéré comme «revêtant une importance internationale exceptionnelle et par conséquent méritant une protection spéciale».