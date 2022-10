Pourquoi la mort de Mangalyaan Mars Orbiter en Inde est un gros problème

Le 24 septembre 2014, des sons de fête résonnent à travers Bangalore alors que l’Organisation indienne de recherche spatiale venait d’entrer dans l’histoire.

Un an plus tôt, l’agence spatiale nationale avait fait exploser un petit vaisseau spatial vers Mars, dans l’espoir de lancer la sonde carrée sur l’orbite de la planète rouge et de la faire planer aux côtés de l’orbiteur de reconnaissance Mars à la pointe de la technologie de la NASA et de l’inventif Mars Express de l’ESA. C’était à l’époque un objectif ambitieux.

L’Inde n’était pas encore entrée dans le jeu interplanétaire et s’était attribué un seulement 74 millions de dollars (4,5 milliards de roupies) pour réaliser ce que les États-Unis ont fait autrefois en dépensant près de 10 fois plus. Même Christopher Nolan a budgété beaucoup plus pour produire son glorieux film spatial, Interstellaret Boeing l’avion commercial le moins cher coûte quelques millions de plus.

Puis vint le 24 septembre 2014.

Le vaisseau spatial de l’ISRO, connu sous le nom de Mangalyaan, est officiellement entré en orbite martienne dans le cadre de la mission Mars Orbiter, faisant de l’Inde le quatrième pays à insérer un robot dans le tourbillon gravitationnel de Mars – et le premier à le faire lors de son premier essai. Mais, comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin.

Cette semaine, l’Inde a fait ses adieux inévitables à Mangalyaan, ce qui se traduit de l’hindi à “l’engin de Mars”.

Après huit années incroyables de service à étudier l’atmosphère du monde rocheux et à tester des technologies clés depuis le ciel – une durée de vie beaucoup plus longue que prévu par l’agence – Mangalyaan a manqué de carburant et de batterie.

Selon les scientifiques, le coupable pourrait être en partie un malheureux séquence consécutive d’éclipses solaires. Mangalyaan est alimenté à l’énergie solaire et ne pourrait donc pas se recharger sans l’énergie du soleil. À partir de maintenant, il dérivera lentement vers La surface de Mars en silence.

“Le vaisseau spatial est irrécupérable et a atteint sa fin de vie”, ISRO a déclaré lundi dans un communiquésoulignant que “la mission sera toujours considérée comme un exploit technologique et scientifique remarquable dans l’histoire de l’exploration planétaire”.

L’héritage de Mangalyaan

L’explorateur spatial martien de l’ISRO était un soldat.

Une fois que Mangalyaan a décollé de la Terre il y a près de dix ans, l’équipe du vaisseau spatial s’attendait à dire au revoir à sa muse dans environ six mois. Pourtant, comme le note l’ISRO, “bien qu’elle ait été conçue pour une durée de vie de six mois en tant que démonstrateur technologique, la mission Mars Orbiter a vécu pendant environ huit ans sur l’orbite martienne avec une gamme de résultats scientifiques significatifs”.

Non seulement Mangalyaan a aidé les scientifiques à comprendre les bizarreries martiennes insaisissables comme celle de la planète tempêtes de poussière imposantes et créer un atlas détaillé de ses pôles glacés, mais finalement, la lentille de l’engin a également transcendé le voisinage de l’orbe pour éclairer également d’autres parties de notre système solaire. La sonde, mise en évidence par l’ISRO dans une sorte de nécrologie, a réussi à décoder les secrets de la couronne solaire avant de perdre le contact avec le contrôle au sol.

Et, lors d’une réunion nationale tenue la semaine dernière pour discuter de la finale de la mission, l’équipe a également évoqué les conséquences plus humaines de l’héritage de Mangalyaan.

Getty Images



Jusqu’à présent, selon l’agence, plus de 7 200 utilisateurs se sont inscrits pour télécharger les données de Mangalyaan à partir de Archives en ligne de l’ISROdont 400 internationaux, et environ 27 000 téléchargements de tailles diverses ont déjà été effectués.

“La mission a également contribué à la génération de ressources humaines dans le domaine des sciences planétaires”, a déclaré l’ISRO. “Cela a généré plusieurs titulaires de doctorat, tandis que de nombreux chercheurs utilisent les données de la mission pour poursuivre leurs travaux de doctorat.”

Getty Images



Une route rocheuse vers le monde rocheux

Il est émouvant de penser à l’empreinte éternelle de Mangalyaan sur l’exploration spatiale car, à l’époque où l’engin a quitté la Terre, des journalistes, des scientifiques et des passionnés de l’espace du monde entier ont prédit une variété de directions dans lesquelles cette empreinte pourrait se plier.

La plupart des opinions étaient écarquillées.

BBC News a ouvertement qualifié la mission indienne de Mars “bon marché et passionnant”, car le programme spatial du pays “a réussi du premier coup là où d’autres ont échoué”, en envoyant une mission opérationnelle en orbite martienne. En ce qui concerne ce faible coût, l’ISRO a réussi à garder les choses “simples”, a déclaré la publication, essayant d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

ISRO/NASA



Par exemple, Mangalyaan était armé de détecteurs de méthane destinés à répondre à certaines des questions les plus pressantes sur l’atmosphère de Mars, comme si des insectes producteurs de méthane pouvaient exister quelque part sur la planète, offrant ainsi la preuve d’une vie extraterrestre.

“La mission est également créditée de la découverte d’atomes “suprathermiques” d’argon-40 dans l’exosphère martienne, qui a donné des indices sur l’un des mécanismes potentiels de l’échappement de l’atmosphère de Mars”, a déclaré l’ISRO.

Certaines opinions étaient bien intentionnées, mais ont raté la cible.

En 2014, un Croquis du New York Times à propos de Mangalyaan a fait l’objet d’une controverse parce qu’il taquinait le fait que l’Inde rejoindrait bientôt le “club spatial d’élite”. Beaucoup ont trouvé cela de mauvais goût parce que le personnage représentant l’Inde portait un dhoti et un turban traditionnels et tenait une vache en laisse tout en frappant à la porte d’un soi-disant «club spatial d’élite». A l’intérieur, deux hommes blancs semblaient perplexes. L’un d’eux tenait un journal intitulé “India’s Mars Mission”.

Dans une lettre d’excusesun rédacteur en chef du Times a déclaré que “l’intention du caricaturiste, Heng Kim Song, était de souligner que l’exploration spatiale n’est plus le domaine exclusif des riches pays occidentaux”, bien que Journalistes indiens se sentait encore le graphique a gâché le sentiment.

D’un autre côté, l’ISRO a rencontré sa juste part de critiques.

Certains prétendent que Le manque de publications scientifiques de Mangalyaan – après cinq ans, il n’en avait produit qu’environ 27 – montre que l’agence était pressée de faire monter l’enquête à la hâte. Bien qu’en réponse à cela, d’autres soutiennent que Mangalyaan était censé être une démonstration technologique de six mois et qu’il s’est avéré qu’il a survécu à sa durée de vie prévue. Peut-être même que ces 27 publications sont une superbe réalisation, dans ce cas.

En essayant de rivaliser avec les missions spatiales interplanétaires des pays les plus riches, certains ont également suggéré que l’agence dépensait de l’argent pour l’exploration spatiale qui aurait pu être mieux exploité pour des problèmes plus proches de chez nous. Des choses comme l’innovation dans les soins de santé, le développement des infrastructures et les solutions à l’insécurité alimentaire que les organisations spatiales comme la NASA ou Roscosmos n’ont pas à prendre en compte, en raison de leur résidence dans des pays privilégiés.

Incroyable Inde : nous pouvons aller sur Mars mais nous ne pouvons pas fournir de l’eau potable à notre peuple sur Terre. – Tavleen Singh (@tavleen_singh) 5 novembre 2013

En contre-argument, cependant, en 2013, le journaliste indien Samanth Subramanian a écrit dans The New Yorker que “le budget de 73 millions de dollars de Mangalyaan est dérisoire comparé aux 20 milliards de dollars que l’Inde dépensera cette année pour fournir de la nourriture subventionnée à deux citoyens sur trois, ou aux 5,3 milliards de dollars qui seront dépensés cette année pour un plan d’emploi rural.

Il est sans aucun doute difficile de mesurer les avantages et les coûts – en particulier économiques – qui découlent d’une mission spatiale. Mais maintenant, à la fin de tout cela, il serait négligent d’exclure le gain ultime qui est venu du succès de Mangalyaan.

L’existence de ce vaisseau spatial a stimulé la création d’emplois, les connaissances uniques de la mission ont amélioré le domaine de l’astronomie et l’aboutissement du projet a émis un message évocateur.

S’aventurer dans l’espace ne doit pas uniquement être basé sur la richesse, le pouvoir ou les privilèges, mais aussi sur l’impulsion humaine intrinsèque à explorer.