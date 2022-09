NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il semble que même la mort de la reine ne suffira peut-être pas à réparer la relation entre ses petits-fils. À Windsor, juste à côté de la trajectoire de vol de l’aéroport d’Heathrow et à proximité de l’endroit où Guillaume le Conquérant a décidé de construire un château, il y a un drame royal.

Certains pourraient dire que les guerres de diva se déroulent, simplement parce que Harry et Meghan, et Catherine et William vont bien, ne parlent pas. Beaucoup pensaient que ce serait l’occasion idéale pour que la famille royale se réunisse, mais comme l’a souligné une source, alors que le duo se sent désolé pour Harry, tout sentiment de dégel prenant un tournant s’est arrêté lorsque Meghan a décidé d’offrir ses sentiments gutturaux au Magazine basé à New York, The Cut.

Cela a gelé la pelouse de Windsor, si William pensait même à couper le mou à son jeune frère, alors cela l’a arrêté net dans son élan. Meghan a décidé d’offrir ce bon mot qu’elle était prête à pardonner à la famille royale pour son passage au sein de la famille. Cela a provoqué des explosions, non seulement avec William et Catherine, mais de nombreux membres seniors qui voient Meghan comme quelqu’un qui s’est simplement servi des joyaux de la vie royale et qui s’est lancé après seulement 72 engagements.

Ces dernières semaines, les Cambridges ont déménagé discrètement de leur maison londonienne, un appartement de quatre étages à l’intérieur du palais de Kensington, à la vie de banlieue de Berkshire et à un quatre chambres, Adelaide Cottage. Cette fois sans personnel et plus révélateur – offrant un aperçu de leur vie – une vie que Meghan affirmait ne plus pouvoir prendre alors qu’elle cherchait à s’épanouir et pas seulement à survivre.

Le week-end dernier, le cirque des Sussex s’est envolé pour le Royaume-Uni pour un premier voyage post-Megxit entièrement de leur choix et a de nouveau élu domicile à Frogmore Cottage. Comme Norma Desmond dans Sunset Boulevard, Meghan a accaparé la presse qu’elle déteste tant au quotidien avec ses actions et son podcast très médiatisé… alors jusqu’où est le fossé entre Harry et William au niveau de la maison ? La distance réelle entre les deux maisons est de 115 miles, mais cela aurait bien pu être un pays à part.

Alors, cette terrible nouvelle du décès du monarque changera-t-elle quelque chose entre les frères en guerre ? Pas pendant que Meghan appelle les coups – le podcasting, les tireurs d’élite et le manque total de gentillesse envers sa propre famille laissent William sentir que sa réaction viscérale envers Meghan était en effet juste. William a offert à Harry la chance de se rencontrer en privé dans le parc de Windsor pour une promenade informelle – pas de caméras ni de téléphones, mais selon une source, Harry a insisté pour que Meghan suive également. Maintenant cependant, Meghan est terrifiée que Harry ait passé du temps hors de sa portée; après tout, elle a cultivé un grand récit pour qu’ils vivent tous les deux.

Il semble que Harry soit aveuglé par quelque chose et refuse même de discuter de la bataille en cours, laissant la famille désemparée, Meghan cherchant des moyens de “pardonner” et, plus important encore, même la triste disparition de SM la Reine ne peut pas guérir cette rupture fracturée.