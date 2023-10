Le monde des affaires espère que le fait d’avoir McHenry à la tête de la Chambre pourrait apporter une certaine stabilité alors que la fermeture du gouvernement se profile le mois prochain.

« Patrick McHenry est le meilleur », a déclaré Anthony Scaramucci, financier et ancien directeur de la communication de Trump. « Il serait le choix n°1 au repêchage de Wall Street. »

L’ascension de McHenry intervient alors que le secteur financier est de plus en plus habitué aux dysfonctionnements de Washington. Fitch Ratings a abaissé la note du gouvernement américain en août, citant des affrontements politiques répétés sur le plafond de la dette.

Au cours de l’impasse de cette année concernant le plafond de la dette, McHenry est apparu comme une lueur d’espoir pour les marchés après que le président de l’époque Kévin McCarthy l’a sollicité pour l’aider à sortir de l’impasse. McHenry a averti l’année dernière que McCarthy faisait une mauvaise décision en prenant en otage le pouvoir d’emprunt américain en échange de réductions des dépenses, citant le fait que la dette du Trésor est « l’élément vital de l’économie mondiale ».

Un cadre d’une grande banque a déclaré lors de la lutte pour le plafond d’endettement de cette année : «[McHenry’s] la voix sur la nécessité de conclure un accord et d’éviter le défaut de paiement a été essentielle à la cause.

Il est le rare républicain à avoir également donné la priorité à la collaboration avec les démocrates, ce qui lui donne également de la crédibilité aux yeux des chefs d’entreprise. « Il n’est pas menaçant », a déclaré un dirigeant de l’industrie qui a requis l’anonymat pour éviter de ruiner les chances de McHenry.

« Patrick a été le facilitateur et la voix de la raison au sein d’une conférence républicaine incroyablement agitée et en colère », a déclaré le représentant. Jim Himes (Démocrate du Connecticut), ancien vice-président de Goldman Sachs.

McHenry a été l’un des principaux bénéficiaires des contributions à la campagne des secteurs des valeurs mobilières et de l’investissement, de la banque et de l’assurance, selon les analyses de l’organisation à but non lucratif OpenSecrets. Il est également l’un des alliés les plus puissants du Congrès dans le secteur des cryptomonnaies.

Les premières indications cette semaine indiquaient que Wall Street pourrait ne pas être aussi disposé à soutenir la candidature du représentant républicain. Jim Jordan (R-Ohio), un partisan de la ligne dure du Parti Républicain allié à Trump, soulevant des questions sur sa capacité à exploiter les contributions électorales des titans du monde des affaires.

« Quelqu’un tenant une grenade à main se rendant à Wall Street pour chercher de l’argent, ce serait comme les Jim Jordan du monde », a déclaré Scaramucci. «Je ne pense pas que cela fonctionne. Pour quelqu’un comme Patrick, la porte lui est toujours ouverte. Je pense que ce serait un choix très intelligent pour le pays, et j’espère que cela mettrait un terme à ce qui se passe actuellement au sein du Parti républicain, qui est la tyrannie de la minorité.»

Il s’agit d’une évolution positive pour les acteurs du pouvoir économique, mais certains acteurs du secteur financier préviennent que ce n’est pas une solution miracle aux problèmes structurels auxquels les Républicains de la Chambre sont toujours confrontés avec leur conférence acrimonieuse et leur faible majorité.

« Un nouvel orateur aurait-il plus de chance de faire adopter des projets de loi ? » a déclaré Michael Pugliese, économiste principal de Wells Fargo. « Je ne sais tout simplement pas. »