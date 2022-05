Pourquoi la montée en puissance de Nvidia pourrait signaler un changement dans ce marché nerveux

Avec Nvidia (NVDA), la dichotomie entre les traders à courte vue et les investisseurs à l’affût du prix, comme les membres de notre Club, se poursuit. Autant la réaction positive de Wall Street à Broadcom (AVGO) achetant VMware (VMW) et les excellents bénéfices de Dollar Tree (DLTR) en disent long sur la psyché du marché, autant le mouvement remarquablement semblable à Lazarus du titre de Nvidia (NVDA ) pourrait conduire à un changement important dans les jugements rapides par rapport aux jugements approfondis. Hmm, peut-être qu’il y a plus d’ironie dans la vente de SNAP que nous ne le pensions. Examinons d’abord le montage. Comme nous l’avons dit aux membres du Club, le déclin substantiel de Nvidia a anticipé tout ce qui pourrait mal tourner ET PUIS CERTAINS. C’est pourquoi nous avons été choqués de voir des gens époustouflés par l’augmentation du cours de l’action, en particulier les personnes mal avisées qui ont vendu l’action en baisse de 15 $ après le rapport. Je veux me plonger dans ce moment de baisse de 15 ans parce que cela a beaucoup à voir avec la psychologie actuelle, celle qui pourrait être dans les cordes après cette semaine, lorsque ceux qui ont tiré en premier se sont fait tirer dessus. L’action de Nvidia est devenue une maison infernale depuis qu’elle s’est négociée à 750 milliards de dollars, un montant excessif qui hantera très probablement l’action pendant un certain temps. Il faudra peut-être une éternité, voire jamais, pour revenir à 60 fois les bénéfices de l’année prochaine, contre 29 fois les bénéfices auxquels il s’est échangé au début du trimestre. Et rappelez-vous : c’était avec des actions de 8 points de plus que la veille. Qu’est-ce qui a poussé les vendeurs à vendre ? C’est crucial. Ils ont regardé la baisse des prévisions, pas les bénéfices, et l’ont jugée catastrophique. Je ne veux pas dériver trop loin ici. Mais rappelez-vous que les vendeurs ont porté des jugements similaires en ce qui concerne Dick’s Sporting Goods (DKS), Best Buy (BBY) et Williams-Sonoma (WSM), qui donnaient tous des estimations prudentes passe-partout qui semblaient raisonnables mais n’étaient en AUCUN CAS un jugement. des affaires courantes. Hélas, ces entreprises, comme Nvidia, ont battu les bénéfices. Les vendeurs, qui réagissaient toujours uniquement aux baisses d’orientation – craignant une réaction de type Cisco, l’incarnation de la déception parce qu’il a battu les bénéfices, puis abaissé les prévisions et vu son action écrasée – voulaient faire le saut. Ils voulaient éviter la baisse proverbiale de 52 $ à 42 $ en vendant Nvidia 8 points de moins que là où il était sorti avant la clôture d’hier. Ce n’est pas sans rappeler la course avortée de Cisco jusqu’à la clôture. Cette fois, cependant, il n’y a pas de protection des dividendes et un nouveau test du plus bas à 155 $ semblait acquis. Donc, c’est l’état d’esprit du commerçant. Les commerçants n’écoutent jamais non plus les appels. Les commerçants réagissent souvent à des programmes soi-disant sophistiqués qui précisent à quel prix vendre une action d’une société qui propose des réductions d’orientation. Maintenant, passons en revue le cas d’investissement qui nous a fait acheter après de sacrées bonnes ventes. Vous pouvez dire quelque chose comme ça lorsque vous vous battez quotidiennement pour Paypal (PYPL) et Wynn et quelques autres actions problématiques. C’était avant notre pivot de novembre vers des entreprises qui fabriquent des choses et font des choses pour un profit et reversent une partie de ce profit aux actionnaires sous forme de rachats ou de dividendes et vendent à un prix raisonnable par rapport à son taux de croissance. L’appel Nvidia ne ressemblait à aucun autre. Cela commence par un résumé explosif du trimestre et des perspectives par la brillante directrice financière Collette Kress, puis passe à un Q & A réfléchi où certaines des réponses émanent de Jensen Huang, le fondateur et PDG de cet incroyable utilisateur graphique. société d’interface, PAS une société de semi-conducteurs qui serait régie par la loi de Moore obsolète. Ah l’hérésie !! L’appel d’hier soir était le plus engagé que j’ai entendu Jensen depuis la débâcle d’Ethereum qui offrait une entrée bienvenue il y a plusieurs années. Les membres du club de mon ancienne enclave se rappelleront comment nous avons fait de notre mieux pour éviter ce déclin comme nous l’avons fait celui-ci. Jensen a parcouru un parcours d’une étendue époustouflante en répondant à la question. Si je peux résumer, il a assuré que la réduction des prévisions provenait de la Russie et du verrouillage total en Chine. Compte tenu de l’énorme pourcentage de GPU et de joueurs en Chine, la réduction des prévisions semblait maigre et bien moins importante que le gigantesque cycle de produits à venir et le rafraîchissement expliqués par Jense et Collette. Ensuite, ils ont discuté de la croissance de 80 % des commandes de centres de données – quelque chose, soit dit en passant, dont les baissiers avaient parlé comme étant plat. Toute une différence entre plat et 80%. La taille de ce marché est de bon augure pour le cours de l’action d’Advanced Micro Devices (AMD), qui est dans la ligue avec Nvidia, mais PAS Intel (INTC), qui est également en course avec le golfe qui ne fait que croître. Intel est-il un piège à valeur ? Certainement pour le moment. Puis Jensen a laissé tomber la prochaine étape de cette entreprise étonnante : la croissance de plusieurs milliards de dollars de l’automobile, peut-être jusqu’à 10 milliards de dollars, sur un court horizon, certainement plus court que tout analyste ne l’avait prévu. Pas dans les chiffres, pour ainsi dire. Je suis certainement heureux que Jensen ait expliqué cette prévision, car d’année en année, il y a eu une baisse des commandes. Il a nié l’importance de ce déclin. Pour la plupart des cadres, cela serait qualifié de gonflement, mais pas par Jensen. La nature plus large des GPU de nouvelle génération est étonnante. Le jumeau numérique inspiré de l’omnivers de l’IA fera des recommandations un jeu d’enfant et passera d’Amazon (AMZN) aux banques, aux détaillants et aux centres d’appels. Ce sera la première véritable économie de main-d’œuvre qui pourrait augmenter les marges brutes de toutes ces entreprises. Je n’exclurais pas non plus un partenariat de restauration rapide pour les voies de service au volant. La prochaine génération ne fera que renforcer la relation sacrée de Nvdia avec l’animation Disney (DIS). Après avoir vu les GPU programmés en action, je peux vous dire que vous pourriez être en mesure de supprimer complètement les acteurs – parlons d’une économie – car je n’étais pas capable de faire la distinction entre “moi” tel que créé par Jensen et moi tel que créé par mon mère et père. On pouvait voir des étoiles qui n’existent pas à l’horizon. Maintenant, il y a des marges brutes pour vous, même si je ne sais pas qui interviendra pour remplacer Scarlett Johannsen par une version GPU. L’utilisation la plus excitante des processeurs de nouvelle génération vient peut-être du partenariat étroit avec le Metaverse de Facebook. Vous savez, j’ai continué à croire que le métaverse de Zuckerberg – par opposition à l’omnivers de Jensen – pourrait être une seule et même chose. Ma foi en Zuckerberg, découlant à la fois de son défi Reels à TikTok et de sa méta-plateforme comprenait un achat d’actions l’autre jour, nous avions vendu beaucoup plus haut. Collette de Nvidia a battu la table sur le rachat de 15 milliards de dollars comme quelque chose qui montrait le mécontentement du conseil d’administration face au cours de l’action. Je trouve des rachats comme celui-ci réconfortants car cela fait de Nvidia une partie du pivot même si je sais que cela pourrait être considéré comme une goutte d’eau par les baissiers. Maintenant, zoomez (sans jeu de mots) sur l’achat de VMware par Broadcom et vous pouvez supposer non seulement que Nvidia est bon marché, mais que la cohorte est devenue trop bon marché par rapport au marché. C’est une bonne nouvelle pour Microsoft (MSFT) et Salesforce (CRM). Pas tant pour Apple (AAPL), à moins que vous ne puissiez prendre en compte la fermeture chinoise à 8 milliards de dollars qui, ex-Alibaba (BABA), semble désormais bien faible. La question devient donc : si Apple devait annoncer à l’avance, disons, un nouveau chiffre, celui-ci baisserait-il réellement ? Et si Qualcomm (QCOM) l’avait fait ? Seraient-ils Cisco post-trimestre ou Nvidia post-trimestre. Les machines / commerçants vous diraient qu’ils tomberaient durement, mais l’action sur les actions de Broadcom et les actions de Nvidia pourrait dire le contraire. Ce qui m’amène à boucler la boucle de la réaction bizarre à Snap également couru. En tant que personne qui ne connaît que trop bien le retour sur investissement d’Instgram/Reels et de Google (GOOGL), il est difficile de croire que quelqu’un ferait de la publicité avec Snap, à part ceux qui recherchent une démo sans argent. Au vainqueur studieux et réfléchi appartient le butin et Snap n’est ni l’un ni l’autre. Twitter (TWTR) est dans le même groupe jusqu’à ce qu’il soit nettoyé et que la colonne des mentions soit effectivement éliminée pour accélérer la publicité. À l’avenir, nous ne savons pas si ce rallye, cloué vendredi, est contre-tendance et saisonnier ou la vraie affaire. Il est difficile de perdre une cohorte géante comme Target (TGT) / Walmart (WMT), bien que ceux-ci tentent de maigres retours par rapport à Macy’s (M) bien préparé et aux quincailleries à grande surface qui ont eu un temps béni dans la majeure partie du pays du jardinage. Je serais prudent à propos du rallye car il est basé sur le sentiment – ​​un ratio haussier-baissier qui montre le moins de taureaux en mémoire – et la conviction que de nombreuses actions reflètent une doozy d’une récession, pas une courte et forte. Je me sentirais mieux si l’énergie était en baisse, mais notre vaste position de surpondération et notre désir d’ajouter en achetant plus de Pioneer Natural Resources (PXD) et en lorgnant sur Sempra Energy (SRE), vous diront le contraire. Là encore, ils sont devenus le nec plus ultra des entreprises qui fabriquent des choses et font des choses et retournent de l’argent aux actionnaires avec des dividendes et des rachats démesurés, tout en vendant à un prix incroyablement raisonnable. Si j’ai raison à propos de Nvidia, j’aurai probablement raison à propos de Salesforce et Microsoft, aucun n’est attaché à la Chine et les deux se vendent bien en dessous des niveaux précédents. Le premier semble discutable par beaucoup car le co-PDG Bret Taylor doit être préoccupé par son rôle malheureux de président de Twitter, et Marc Benioff est apparemment répandu partout pour enseigner l’évangile de beaucoup de choses. Cependant, le point le plus important à retenir est qu’AMD, Nvidia, Marvell Technology (MRVL) et Qualcomm peuvent être un peu plus précieux que nous ne le pensons. Marvell est une entreprise (formidable) et 5G (en théorie mortelle) et Qualcomm, qui est mauvais pour Uber. Un panneau est affiché devant le siège social de Nvidia le 10 mai 2018 à Santa Clara, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images