Pourquoi la montée en flèche du soutien public au travail ne signifie pas que les syndicats gagnent

“Mais si nous voyons cet intérêt augmenter pour les emplois qui n’ont pas été syndiqués, ce serait l’indicateur avancé. Mais nous ne voyons pas encore l’action individuelle changer”, a déclaré Wigert. “Nous aurions besoin de voir une augmentation de l’intérêt des membres non syndiqués pour des rôles non traditionnels, ou de voir les membres syndiqués s’attacher davantage à leurs syndicats. Ce serait le signal d’un changement radical, mais nous ne le voyons pas encore .”

L’intérêt à rejoindre un syndicat parmi les membres non syndiqués, à 20%, correspond étroitement aux ménages qui ont actuellement un membre syndiqué, selon Gallup (16%). Et les emplois et les industries dans lesquels il y a un grand intérêt pour la syndicalisation continuent d’être des rôles de production et de première ligne, a déclaré Wigert, où les syndicats sont déjà plus susceptibles d’exister. Cela signifie que les données ne montrent pas un nouvel intérêt pour l’adhésion syndicale en dehors des emplois syndiqués traditionnels.

“Il y a clairement un soutien général croissant pour les syndicats”, a déclaré Ben Wigert, directeur de la recherche et de la stratégie, gestion du lieu de travail chez Gallup. Mais cela est davantage dû au fait que les Américains veulent redonner du pouvoir aux employés et améliorer l’expérience des travailleurs et l’environnement de travail, plutôt que de rejoindre les rangs des syndicats eux-mêmes.

L’approbation publique des syndicats parmi le public américain est à son plus haut niveau depuis 1965, selon un nouveau sondage Gallup publié mardi. Mais seul un Américain sur six vit dans un ménage avec un membre syndiqué, et une majorité de travailleurs non syndiqués aux États-Unis (58%) déclarent qu’ils ne sont “pas du tout intéressés” à rejoindre un syndicat.

L’enquête de Gallup auprès des membres syndiqués et non syndiqués montre que les travailleurs occupant des postes de direction, à 6%, sont les moins susceptibles d’être syndiqués.

Kochan a déclaré que la nouvelle question Gallup sur l’intérêt pour un syndicat était posée différemment de celle de son enquête. “Lorsque nous demandons comment voter lors d’une élection syndicale, nous ne demandons qu’aux personnes qui sont employées sur le marché du travail et nous excluons généralement les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise”, a-t-il déclaré. Cette recherche trouve des supports à environ 50%.

D’autres recherches à long terme sur les attitudes des travailleurs à l’égard des syndicats donnent une image légèrement meilleure des progrès des syndicats auprès des travailleurs. Pendant plusieurs décennies à partir de la fin des années 1970, selon une étude compilée par Thomas Kochan, professeur à la MIT Sloan School of Management, seul un tiers des travailleurs à l’échelle nationale ont déclaré qu’ils voteraient «oui» à un syndicat. Mais en 2017, ce nombre est passé à 48 %. “C’était la première indication d’un grand changement et toutes les preuves depuis ont renforcé cela”, a déclaré Kochan à CNBC en juin.

L’écart partisan se rétrécit également dans les données Gallup, signe que les conditions et l’expérience des travailleurs deviennent plus un problème social large qu’un problème politique dans la pensée américaine. L’approbation générale des syndicats selon l’orientation des partis politiques est généralement beaucoup plus élevée chez les démocrates, et le reste, à 85 %. Mais Wigert a déclaré que pour le GOP, c’est généralement au milieu des années 40, mais maintenant, cela a augmenté jusqu’à 56% de soutien. L’année dernière, il était encore à 48 %.

Un récent sondage CNBC a montré un intérêt plus élevé pour la syndicalisation parmi les employés en particulier, que le sondage de Gallup, avec 59% des travailleurs aux États-Unis et dans tous les secteurs déclarant qu’ils soutiennent une syndicalisation accrue sur leur propre lieu de travail. Cette enquête a également montré que la division partisane sur les syndicats était inférieure à ce à quoi on pourrait s’attendre : 46 % des républicains étaient favorables à une syndicalisation accrue dans leur travail.

Les données de Gallup sur la satisfaction au travail compliquent également la bataille syndicale. Les travailleurs non syndiqués expriment des niveaux de satisfaction au travail plus élevés que les membres syndiqués.

Vingt-sept pour cent des travailleurs syndiqués se disent engagés au travail, moins que les 33 % de non-syndiqués, et Gallup affirme que cet «écart d’engagement entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués pourrait être important pour les employeurs», car les employés engagés ont tendance à pour être plus productif. Gallup constate également que 24 % des membres syndiqués sont « activement désengagés » au travail, contre 17 % des travailleurs non syndiqués. Cela signifie qu’ils ne sont pas seulement mécontents au travail, mais pleins de ressentiment.

Pour les employeurs qui luttent contre les efforts de syndicalisation, les données sur l’engagement pourraient être utilisées comme une raison de plus de reculer.

“Les données sur la baisse de l’engagement parmi les membres du syndicat ne sont pas une évolution positive pour les efforts syndicaux. Cela leur saute un peu au visage”, a déclaré Wigert.

Une partie de cela – ainsi que les raisons d’être dans un syndicat en premier lieu – peut s’expliquer par les emplois difficiles que le travail syndical est plus concentré dans le travail de première ligne et de production. Gallup suggère également que la tension entre les employés et les employeurs à la suite de l’activité syndicale pourrait être en partie responsable de ce sentiment.

Mais le plus gros problème pour les syndicats, selon Wigert, ce sont les raisons invoquées dans le sondage Gallup par les membres pour soutenir un syndicat. Ils sont plus de nature contractuelle qu’un sentiment holistique selon lequel les membres estiment que le syndicat améliore globalement leur vie au travail. “Rémunération et avantages sociaux favorables, et bonne représentation”, a déclaré Wigert. “Mais cela ne se traduit pas nécessairement par une meilleure expérience au travail, et c’est pourquoi nous ne voyons pas un désir élevé de se syndiquer parmi les travailleurs non syndiqués, ou un engagement extrême envers un syndicat parmi les membres.”

Quarante pour cent des membres actuels du syndicat disent que le syndicat est extrêmement important pour eux, selon Gallup. Un autre 30 % disent que le syndicat est important, mais pas irremplaçable.

Dans un marché du travail tendu, une autre découverte de Gallup peut montrer une manière dont l’adhésion à un syndicat peut profiter aux entreprises : même s’ils sont moins engagés au travail, les membres syndiqués sont moins susceptibles de démissionner que les non-syndiqués, 43 % déclarant qu’ils « recherchent activement » ” pour un nouvel emploi, contre 50 % des employés non syndiqués.

Wigert dit que cette réponse des travailleurs syndiqués est liée au sentiment qu’ils obtiennent de bons avantages sociaux et qu’ils paient grâce à leur adhésion au syndicat. “Ils ne veulent pas renoncer à ces choses de base, et ils sont prêts à les accepter comme compromis pour un meilleur environnement de travail”, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté qu’il y a aussi une composante négative à ce sentiment que les syndicats doivent reconnaître : une autre façon de décrire le sentiment des employés qui sont moins engagés mais plus susceptibles de rester est « d’être coincé », a-t-il dit.

En conséquence, les principaux points à retenir pour les employeurs, les employés et les syndicats qui examinent les données de Gallup devraient être que les syndicats ne sont pas “la solution complète”, a déclaré Wigert. Mais, a-t-il ajouté, “si l’objectif est un lieu de travail engagé et productif et une meilleure expérience employé, c’est vraiment aux syndicats, à la direction et aux employés de s’unir. Les effets en aval sont bons pour les employés et les employeurs.”

Les données de Gallup indiquent clairement que le public américain soutient tout ce qui donne plus de choix aux employés, mais moins clairement sur le choix d’adhérer à un syndicat et sur la question de savoir si les membres actuels deviendront plus enracinés dans leur syndicat actuel.

“Vous ne pouvez pas simplement adhérer à un syndicat et tout ira mieux”, a déclaré Wigert. “Ce serait mieux pour tout le monde si les travailleurs avaient non seulement leurs besoins de base satisfaits, mais étaient engagés, engagés et productifs au travail, et nous n’y arriverons que si les trois parties s’écoutent”, a-t-il ajouté.