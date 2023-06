Pourquoi la monnaie turque s’effondre après la réélection de Recep Tayyip Erdogan

ANKARA, Turquie (AP) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu le mois dernier malgré une économie en difficulté et une crise du coût de la vie qui, selon les experts, sont exacerbées par ses politiques économiques non conventionnelles.

Le dirigeant de longue date a nommé un ancien banquier de renommée internationale au poste de ministre des Finances et du Trésor et a nommé vendredi un ancien co-PDG d’une banque basée aux États-Unis à la tête de la banque centrale.

Mais l’incertitude persistante sur la direction économique d’Erdogan et une apparente décision d’assouplir les contrôles gouvernementaux sur les changes ont conduit la devise turque à plonger à des niveaux record par rapport au dollar américain cette semaine.

La livre turque s’est désormais affaiblie d’environ 20 % face au dollar depuis le début de l’année. Cela a fait craindre des prix encore plus élevés pour les personnes qui ont déjà du mal à s’offrir des produits de base comme le logement et la nourriture dans un contexte d’inflation élevée.

« Je suis impatient. Je suis malheureux. Bientôt, mes revenus ne paieront plus le loyer », a déclaré Sureyya Usta, une femme de 63 ans qui vit à Ankara.

Voici un aperçu de la baisse de la valeur de la lire, de ce qui nous attend pour l’économie et de la façon dont les gens ont été touchés :

LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES D’ERDOGAN

La Turquie est en proie à une crise monétaire et à une inflation en flèche depuis 2021, qui, selon les économistes, sont le résultat de la croyance peu orthodoxe d’Erdogan selon laquelle l’augmentation des taux d’intérêt augmentera l’inflation.

La pensée économique conventionnelle – et l’approche adoptée par les banques centrales du monde entier – préconise le contraire : des hausses de taux pour contrôler les flambées des prix.

Erdogan a exercé des pressions sur la banque centrale de Turquie pour réduire les coûts d’emprunt.

La banque a abaissé son taux directeur d’environ 19 % en 2021 à 8,5 % maintenant, alors même que l’inflation a atteint un niveau stupéfiant de 85 % l’année dernière. L’inflation a baissé à 39,5% le mois dernier, selon les chiffres officiels, mais un groupe indépendant affirme que le chiffre réel est plus du double.

Dans une autre politique considérée comme peu orthodoxe, les économistes affirment que le gouvernement est intervenu de manière agressive sur les marchés pour soutenir la livre avant les élections, épuisant les réserves de devises étrangères de la Turquie pour maintenir le taux de change sous contrôle.

« La pression sur la livre était élevée depuis un certain temps, mais des interventions excessives de la banque centrale empêchaient » la monnaie de monter en flèche ces dernières semaines ou mois, a déclaré Ozlem Derici Sengul, économiste à Istanbul Spinn Consultancy.

UN RETOUR AU « TERRAIN RATIONNEL » ?

Quelques heures après avoir prêté serment, Erdogan a annoncé que Mehmet Simsek, un ancien banquier de Merrill Lynch qui avait auparavant été son ministre des Finances et vice-Premier ministre, reviendrait au Cabinet après une pause de cinq ans en politique.

Simsek a déclaré que la Turquie n’avait pas d’autre choix que de revenir sur un « terrain rationnel ». Signe que la nouvelle administration d’Erdogan pourrait poursuivre des politiques économiques plus conventionnelles, Simsek a également déclaré qu’il n’y avait pas de « raccourcis ou de solutions rapides », mais s’est engagé à superviser les finances de la Turquie avec « transparence, cohérence, responsabilité et prévisibilité ».

Dans un autre signe, Erdogan a nommé vendredi Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale, succédant à l’actuel chef qui défend les baisses de taux depuis 2021. Erkan, ancienne co-PDG d’une banque basée aux États-Unis, devient la première femme centrale de Turquie. gouverneur de banque.

Les économistes disent cependant qu’il n’est pas clair dans quelle mesure Erdogan, qui a dirigé le pays avec une poigne serrée, donnera libre cours à Erkan et Simsek.

« Les marchés ne sont pas encore convaincus » du retour d’Erdogan aux politiques traditionnelles, a déclaré Sengul. Il y a des incertitudes quant à savoir si Erdogan « autorisera une indépendance illimitée à la banque centrale et aux autres institutions – ou aura une autre stratégie », a-t-elle déclaré.

POURQUOI LA MONNAIE DE LA TURQUIE BAISSE-T-ELLE ?

La livre turque a chuté cette semaine à des niveaux record face au dollar, d’abord en baisse de 7 % mercredi, puis de 1,6 % vendredi.

Les économistes disent que la chute brutale du début de la semaine est due au fait que le gouvernement a assoupli ses contrôles sur la monnaie suite à la nomination de Simsek. Cependant, la chute a peut-être été plus abrupte que prévu.

La livre s’est affaiblie de 0,5 % jeudi, au milieu d’informations selon lesquelles les banques d’État ont été invitées à reprendre la vente de devises étrangères pour soutenir la monnaie. Vendredi, la lire s’est dépréciée à un nouveau plus bas historique de 23,54 pour un dollar.

« Des interventions lâches, combinées à une certaine incertitude, ont créé une dépréciation excessive de la lire en une journée », a déclaré Sengul à propos de la baisse de mercredi. « Les banques interviennent actuellement sur le marché des changes, c’est pourquoi nous n’aurons pas une autre dépréciation de 7%. »

COMMENT LES GENS SONT-ILS AFFECTÉS ?

Une inflation élevée pince les ménages et les entreprises avec des produits d’épicerie, des factures de services publics plus coûteux et plus encore. Une monnaie plus faible signifie que la Turquie, qui dépend des matières premières importées, devra payer plus pour tout, de l’énergie aux céréales dont le prix est en dollars.

Usta, 63 ans, originaire d’Ankara, travaille dans une entreprise qui vend des caisses enregistreuses pour augmenter sa pension de retraite, mais a toujours du mal à payer ses frais de subsistance dans un contexte d’inflation élevée.

Elle craint que la forte baisse de la livre cette semaine ne conduise à de nouvelles hausses de prix et à une incertitude financière encore plus grande pour elle.

« Je continue de réduire et de réduire pour pouvoir me permettre de vivre, pour pouvoir payer le gaz et l’électricité. Mais combien puis-je réduire de plus ? » dit Usta. « J’ai oublié d’aller au théâtre et au cinéma – ou de sortir pour rencontrer des amis. »

Usta dit que son loyer a doublé plus tôt cette année, mais le propriétaire veut l’augmenter à nouveau. Déménager n’est pas une option car les loyers ont monté en flèche même dans son quartier à faible revenu, dit-elle.

Sengul, l’économiste, dit qu’il est peu probable que le choc monétaire d’un jour ait un impact énorme. Si, toutefois, la dépréciation n’est pas contenue, prévient-elle, « le comportement des prix du marché se détériorera considérablement ».