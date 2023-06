Pourquoi la MLS n’a jamais vu un joueur comme Lionel Messi

Lionel Messi n’a pas encore disputé son premier match pour l’Inter Miami CF, et il est déjà le joueur le plus emblématique et le plus accompli de l’histoire de la MLS, en raison de sa riche carrière européenne.

Au cours de ses 20 années en Europe – dont 18 avec Barcelone – Messi a remporté 37 trophées, dont 12 trophées de championnat et quatre ligues de champions. Cette série comprenait deux triplés européens, ce que seuls 12 autres joueurs ont fait. Le joueur de 35 ans a également reçu sept fois le Ballon d’Or, un record, deux de plus que son rival de longue date Cristiano Ronaldo.

Cependant, son statut de plus grand joueur de tous les temps a été confirmé lorsqu’il a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar avec l’Argentine comme meilleur joueur de l’équipe. Y compris les trophées internationaux, Messi est à égalité avec Dani Alves pour le joueur avec le plus de trophées au football; il peut dépasser Alves avec un trophée en MLS.

Lionel Messi: Le meilleur de la Coupe du monde de football 2022

En termes simples, la MLS n’a jamais vu un joueur comme Messi parce qu’il n’y a jamais a été un joueur comme Messi. Mais cela ne signifie pas que la ligue n’a pas accueilli quelques-uns des plus grands joueurs de football de tous les temps auparavant.

Voici 10 autres joueurs qui ont utilisé leur statut d’icône pour élever le football aux États-Unis :

Kaká, milieu de terrain, Brésil (2015-17)

Après une période de blessures avec le Real Madrid et deux retours en bref à l’AC Milan et à São Paulo, Kaká a rejoint l’équipe d’expansion de la MLS Orlando City SC en 2014 en tant que premier joueur désigné du club. Au cours de ses premières années avec l’AC Milan, Kaká a remporté la Serie A, la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Il a également remporté la Coupe du monde de football en 2002 avec le Brésil.

Kaká est le seul joueur de l’histoire de la MLS à avoir remporté un Ballon d’Or et une Coupe du monde ; Lionel Messi sera bientôt le deuxième. Mais Kaká a remporté sa Coupe du monde en 2002 et le Ballon d’Or en 2007, sept ans avant de disputer son premier match pour Orlando. Messi a remporté son dernier Ballon d’Or en 2021 et a remporté la Coupe du monde en décembre 2022.

Frank Lampard, milieu de terrain, Angleterre (2015-16)

L’illustre carrière de Frank Lampard au Chelsea FC s’est terminée en 2014, lorsqu’il a signé un contrat de deux ans avec le New York City FC. En 13 ans avec le club de l’ouest de Londres, Lampard a remporté trois titres de Premier League, quatre titres de FA Cup et la très convoitée Ligue des champions en 2012, battant le Barcelone de Messi en demi-finale.

Lampard et Messi avaient le même âge lorsqu’ils ont rejoint la MLS, mais les dernières années de Lampard en Europe n’ont pas été aussi productives que celles de Messi.

Wayne Rooney, Attaquant, Angleterre (2018-19)

Wayne Rooney, meilleur buteur de tous les temps de Manchester United et deuxième meilleur buteur de tous les temps en Angleterre, a signé un contrat de trois ans et demi avec DC United en 2018 après avoir remporté cinq titres de Premier League et un titre de Ligue des champions en 13 ans avec les Diables Rouges. Rooney a disputé trois finales de la Ligue des champions avec United, mais il a perdu les deux autres contre des équipes de Barcelone dirigées par Messi. Rooney est maintenant entraîneur de DC United bien qu’il ait deux ans de moins que Messi.

Steven Gerrard, milieu de terrain, Angleterre (2015-16)

Steven Gerrard n’a joué que pour deux clubs au cours de sa carrière senior de 18 ans : Liverpool, où il a joué pendant 17 ans, et le LA Galaxy, où il a joué pendant un an vers la fin de sa carrière. Gerrard est tristement célèbre pour n’avoir jamais remporté la Premier League avec Liverpool, mais il a remporté la Ligue des champions avec les Reds en 2005 et a été nommé l’homme du match pour la finale.

Gerrard a été élu trois fois sur le FIFA FIFPro XI de 2007 à 2009 aux côtés de Messi. Cependant, 2009 était la dernière apparition de Gerrard sur le FIFPro XI alors que Messi a été élu dans les 16 dernières équipes.

Alexi réagit au fait que Lionel Messi rejoigne l’Inter Miami, la MLS contre le FC Barcelone et l’Arabie saoudite

David Villa, Attaquant, Espagne (2015-18)

Le couronnement de David Villa a été de remporter la Coupe du monde avec l’Espagne en 2010, mais il a également eu une carrière décorée en club les années suivantes, remportant deux titres de la Liga et une Ligue des champions aux côtés de Lionel Messi à Barcelone, et clôturant sa carrière européenne avec un dernier titre de la Liga à l’Atletico Madrid en 2014. Villa a rejoint le NYCFC en 2015, la même année où Messi a remporté sa troisième Ligue des champions avec Barcelone. Il a également déménagé en MLS à l’âge de 32 ans; Messi aura 36 ans en juin.

Bastian Schweinsteiger, milieu de terrain, Allemagne (2017-2019)

Faisant partie de l’une des dynasties les plus dominantes de l’histoire de la Bundesliga, Bastian Schweinsteiger a remporté 18 trophées au Bayern Munich, dont huit titres de champion et une Ligue des champions en 2013. Schweinsteiger a pu mettre un terme à son illustre carrière européenne avec une Coupe du monde en 2014 contre l’Argentine de Lionel Messi. Il a rejoint le Chicago Fire en 2017 après un bref passage avec Manchester United.

Mais même s’il faisait partie d’une grande équipe historique du Bayern Munich, les 18 trophées de Schweinsteiger en Allemagne ne rivalisent pas avec les 34 trophées que Messi a remportés avec Barcelone, et au moment où il est arrivé aux États-Unis à 32 ans, il avait déjà été une réserve en l’Europe pendant trois ans.

Andrea Pirlo, milieu de terrain, Italie (2015-17)

Andrea Pirlo a rejoint le NYCFC en 2015 en tant que troisième joueur désigné aux côtés de David Villa et Frank Lampard. Le maestro du milieu de terrain est venu au club avec sept titres de Serie A, deux titres de Ligue des champions et une Coupe du monde à son actif. Il a été nommé joueur de l’année en Serie A trois fois de suite de 2012 à 2014.

Comme Messi, Pirlo a rejoint la MLS à 35 ans, et comme Messi, il était toujours considéré comme assez bon pour jouer en Europe. La principale différence entre Pirlo et Messi, cependant, est que Messi était un attaquant vedette lors de sa dernière saison en Europe, tandis que Pirlo était une force stable pour la Juventus au milieu du terrain. Les responsabilités et les attentes de Messi seront différentes en MLS.

Zlatan Ibrahimovic, Attaquant, Suède (2018-19)

Lorsque Zlatan Ibrahimovic a signé avec le LA Galaxy en 2018, il a pris une publicité d’une page entière dans le Los Angeles Times et cela disait : « Cher Los Angeles, de rien. » Et sa confiance, bien que téméraire, était justifiée, car il avait remporté au moins un trophée majeur dans les cinq ligues européennes de haut niveau dans lesquelles il avait joué avant de rejoindre la MLS, y compris le titre de la Liga avec Barcelone de Messi en 2009.

Ibrahimovic est sans doute le joueur le plus unique de cette liste car, malgré ses 36 ans lorsqu’il est arrivé en MLS, il a continué à mener une carrière réussie en Europe après avoir passé deux saisons aux États-Unis, et son CV au niveau du club est excellent. Au contraire, cela témoigne de la grandeur de Messi que Zlatan ne soit pas considéré comme le joueur le plus talentueux à avoir jamais joué en MLS.

Thierry Henry, Attaquant, France (2012-2014)

Si David Beckham a été le premier gros domino à tomber dans les superstars européennes rehaussant le profil de la MLS, Thierry Henry était le deuxième et sans doute le plus grand en termes de stature. L’attaquant français faisait partie des Invincibles d’Arsenal, qui ont remporté la Premier League en 2004 sans perdre un match. Henry, quatre fois vainqueur du soulier d’or de la Premier League, a marqué 30 buts cette saison-là, ce que seuls Andy Cole, Alan Shearer et Kevin Phillips avaient fait à l’époque. Il a été finaliste du Ballon d’Or en 2003. Henry a poursuivi son succès à Barcelone aux côtés de Messi, remportant le triplé européen en 2009 avant de partir pour les New York Red Bulls en 2010.

Ajoutez tout cela aux réalisations internationales d’Henry – il a remporté la Coupe du monde (1998) et l’Euro (2000) – et vous avez l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Malheureusement, ce n’est toujours pas suffisant pour se comparer à son ancien coéquipier, qui rejoint la MLS au même âge qu’Henry a disputé sa deuxième saison avec New York. Henry a pris sa retraite un an plus tard.

David Beckham, milieu de terrain, Angleterre (2010-2012)

Au moment où David Beckham a annoncé sa décision choquante de quitter le puissant Real Madrid pour jouer aux États-Unis, sa célébrité avait éclipsé ses réalisations sur le terrain. Mais ne vous y trompez pas : Beckham était plus qu’un simple ambassadeur mondial du sport. Pendant son séjour en Europe, il a remporté la Premier League à six reprises, le plus célèbre en 1999, lorsque Manchester United a complété le triplé. Cette même année, il est vice-champion du Ballon d’Or.

Messi est le meilleur des deux mondes, et plus encore. Non seulement il a rehaussé le profil international de l’Inter Miami, qui appartient à Beckham, depuis son annonce, mais il a apporté la même estime que Beckham avait lorsqu’il a rejoint le Galaxy depuis Los Blancos. Il aurait pu continuer en Europe – le Real Madrid le voulait – mais il avait en vue un nouveau chapitre aux États-Unis.

Messi aussi.

