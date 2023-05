Les joueurs de la MLB portent des chapeaux verts le week-end du 19 au 21 mai et les fans de baseball se demandent pourquoi il y a eu un changement dans les couvre-chefs.

Les fans de baseball, si rien d’autre, sont des créatures d’habitudes. Les fans des Chicago Cubs s’attendent à voir leurs joueurs préférés avec une casquette bleue et l’emblématique « C » rouge sur le dessus de la tête. La même chose pourrait être dite de n’importe quelle équipe, que ce soit les Braves d’Atlanta avec le script bleu marine et rouge « A », ou des équipes comme les Giants avec le logo orange « SF » sur un chapeau noir.

Les téléspectateurs de la MLB ont donc été un peu choqués lorsqu’ils ont vu des joueurs de chaque équipe ne pas porter les casquettes emblématiques de leurs équipes respectives, mais plutôt porter des chapeaux verts le week-end du 19 au 21 mai.

Cela a conduit les fans à poser une question simple sur le couvre-chef : pourquoi les joueurs de la MLB portent-ils des chapeaux verts au lieu des vêtements normaux de l’équipe ?

Pourquoi la MLB porte-t-elle des chapeaux verts aujourd’hui ?

Les joueurs de la MLB portent des chapeaux verts le week-end du 19 au 21 mai pour honorer la Journée des forces armées aux États-Unis. Le jour réel pour célébrer et honorer les membres du service militaire est le samedi 20 mai, mais Rob Manfred et la Ligue majeure de baseball ont choisi de rendre hommage tout au long du week-end en portant les chapeaux verts avec le logo de chaque équipe en plus d’avoir différents équipements, équipements et bases qui comportent également des coloris et des emblèmes.

La Journée des Forces armées, pour ceux qui ne le savent pas, a été instituée par le président Harry S. Truman et a commencé en 1950 comme un moyen de célébrer tous les militaires. Il est traditionnellement reconnu le troisième samedi de mai.

C’est une décision intéressante de la part de la MLB de non seulement souligner le fait de célébrer les membres du service autour de la journée prévue pour le faire, mais aussi d’aller plus loin pour le faire avec les chapeaux verts et les autres mesures qu’ils ont prises à cet égard.