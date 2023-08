Pourquoi la militante Astra Taylor ne renonce pas à l’annulation des prêts étudiants

À : J’espère que la décision contribuera davantage à la délégitimation du tribunal . La juge Elena Kagan a accusé la décision a violé la Constitution . À long terme, la cause de l’abolition de la dette étudiante prévaudra. Les emprunteurs ne laisseront pas six juges réactionnaires avoir le dernier mot.

Astra Taylor : Non. Il est évident que la majorité du tribunal est ultraconservatrice et très partisane. L’administration Biden aurait dû annuler la dette automatiquement et immédiatement avant que des poursuites ne soient intentées.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

J’ai interviewé Taylor, qui est également réalisatrice et auteure de documentaires, cette semaine au sujet de sa réaction à la décision de la Cour suprême et de la suite de la bataille pour obtenir l’annulation de la dette étudiante. Son dernier livre « L’ère de l’insécurité : se rassembler alors que les choses s’effondrent « , sera publié en septembre.

AN : Quelle est la prochaine étape pour les défenseurs et les emprunteurs qui réclament l’annulation des prêts étudiants depuis des années ?

À: Nous nous sommes organisés à travers des scénarios beaucoup plus difficiles que cela. Personne ne doute que l’annulation de la dette étudiante soit possible et légale, et la majorité des Américains sont de notre côté en ce qui concerne l’allégement des prêts étudiants. Nous avons fait d’énormes progrès et nous continuerons à nous battre. La grève de la dette étudiante prend de l’ampleur, et j’invite les gens à le rejoindre. Des actions directes sont prévues, et nous avons diverses stratégies juridiques qui seront dévoilées prochainement.

AN : Que voudriez-vous voir le président faire ensuite ? Certains experts s’attendent son deuxième plan d’annulation de prêt étudiant sera beaucoup plus modeste.

À: Rien de moins que ce que Biden a promis sera ressenti comme une déception, voire une trahison. Biden doit faire de son mieux pour livrer, et le chemin le plus sûr est d’aller grand. Annulez tout, immédiatement, et mettez le tribunal au défi de réimposer des dettes destructrices de vie à 45 millions de personnes.