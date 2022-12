Pourquoi la mère de Jessie James Decker l’a avertie de ne pas coucher avec Eric Decker : “Ne le fais pas”

La mère de Jessie James Decker, Karen Parker, a expliqué qu’elle protégeait sa fille.

Lors d’un épisode du podcast “Got It From My Momma”, la mère de la star country a déclaré qu’elle avait mis sa fille en garde contre Eric Decker, l’ancien joueur de la NFL qui est devenu plus tard le mari de Jessie.

“Donc, ils se cherchent tous les deux sur Google, et ils décident de se rencontrer à Nashville. Ce qui est vraiment drôle… ce week-end particulier, je partais quand Eric arrivait. Alors nous nous sommes croisés à l’aéroport, et je l’ai rencontré. Il était très gentil”, a révélé Parker à l’animatrice du podcast Jennifer Vickery Smith.

JESSIE JAMES DECKER RÉVÈLE SON SECRET D’UN MARIAGE FORT AVEC ERIC DECKER

Alors qu’ils poursuivaient leur conversation franche, Smith a répondu : “Je sais ce qu’il avait en tête : “Si cette fille ressemble à la maman que je viens de rencontrer, ça va bien se passer.””

Parker a ajouté qu’elle n’y avait jamais pensé, mais “c’est ce qu’il a dit. Alors il était excité, comme, ‘Je sais ce que [Jessie’s] ça va ressembler un jour.'”

JESSIE JAMES DECKER DÉFEND SES ENFANTS APRÈS LES ACCUSATIONS « BIZARRES » DE PHOTOSHOP : « ACCEPTEZ TOUTES LES PERSONNES »

Par la suite, Parker a avoué qu’elle avait immédiatement envoyé un texto à sa fille pour lui donner des conseils.

“J’ai dit ‘Jessica, je sais que tu vas vouloir coucher avec ce type.’ Je dis : “Mais ne le fais pas !””, a-t-elle dit en riant.

“Je me dis : « Il est si beau », parce qu’ils viennent de se rencontrer”, a-t-elle dit à Smith.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Parker a souligné qu’elle et Jessie se parlaient normalement avec désinvolture de sujets comme celui-ci.

Elle a ajouté qu’elle avait également offert à sa fille des paroles de sagesse plus maternelles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ils ont passé un excellent week-end ensemble et elle a cuisiné pour lui. C’est un autre conseil que je dis toujours. Le chemin vers le cœur d’un homme passe par son estomac.”

Jessie et Eric se sont mariés en 2013 alors que la star du football jouait encore pour les Broncos de Denver. Le couple a trois enfants : Vivianne Rose, 7 ans, et ses fils Eric “Bubby” Thomas II, 6 ans, et Forrest Bradley, 3 ans.