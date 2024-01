Pourquoi la MDMA fonctionne-t-elle pour le SSPT ? Une nouvelle étude donne des indices sur les psychédéliques et la thérapie traumatique.

Bessel van der Kolk, l’un des plus grands experts mondiaux en traumatologie, était sceptique lorsqu’on lui a demandé pour la première fois d’étudier les effets des psychédéliques sur le trouble de stress post-traumatique (SSPT). Mais les résultats de ses recherches lui ont finalement prouvé qu’il avait tort – de la meilleure des manières.

Publié dans une étude ce mois-ci, les résultats fournissent de nouvelles informations sur la façon dont la thérapie combinée à la MDMA – la drogue psychédélique communément appelée ecstasy – peut aider les personnes souffrant de traumatismes.

Van der Kolk, auteur du livre à succès Le corps tient le score : le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison d’un traumatisme, avait entendu tout le bruit autour du potentiel thérapeutique de la MDMA. Des recherches avaient déjà montré que l’offre d’une thérapie assistée par la MDMA entraînait une réduction significative des symptômes chez les personnes atteintes du SSPT, si significative que certaines d’entre elles ne répondaient plus aux critères du SSPT. après seulement quelques séances.

Mais lorsque Rick Doblin, fondateur de l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques (MAPS), a invité van der Kolk à participer à une nouvelle étude sur la MDMA et les traumatismes, van der Kolk a lancé un avertissement.

«J’ai essayé de faire pression sur Rick pour qu’il exclue des personnes de l’étude», a-t-il raconté. « Je lui ai dit, pour l’amour de Dieu, n’incluez pas les gens qui ont jamais sentit en sécurité.”

Il faisait la différence entre les personnes souffrant du SSPT qui ont subi un seul traumatisme plus tard dans la vie (par exemple, un accident de voiture) et celles qui ont subi un traumatisme développemental remontant à l’enfance, comme celles qui ont été maltraitées par leurs parents. Ce dernier groupe n’a pas tendance à répondre aussi bien à la psychothérapie, donc van der Kolk ne pensait pas qu’ils s’amélioreraient au cours de l’étude.

Les enjeux étaient élevés : il s’agissait de la phase finale – la phase 3 – de l’étude MAPS visant à convaincre la FDA d’approuver le traitement du SSPT assisté par MDMA. Doblin savait que si les participants ne constataient pas d’amélioration, cela pourrait nuire aux résultats de sa recherche. Pourtant, il a refusé de tenir compte de l’avertissement.

« J’ai dit : Bessel, dans notre phase 2, nous avons travaillé avec des personnes souffrant de SSPT complexe, victimes d’abus sexuels pendant l’enfance, avec toutes sortes de mauvais styles d’attachement – ​​et elles semblaient s’améliorer ! Nous continuerons donc à les inclure », a rappelé Doblin.

Aujourd’hui, van der Kolk est heureux que Doblin soit resté fidèle à ses positions. Non seulement les participants souffrant d’un traumatisme de la petite enfance ont été autorisés à participer à l’étude, mais ils représentaient 84 % de l’échantillon – et ils ont très bien répondu au traitement. « Nous avons obtenu ici les meilleures données sur les résultats avec la MDMA que j’ai jamais vues dans n’importe quelle étude » tentant de traiter les empreintes des traumatismes du développement, m’a dit van der Kolk.

Mais la grande question est de savoir pourquoi, exactement, la MDMA a cet effet étonnant. Quel est le mécanisme par lequel la MDMA aide au traitement des traumatismes ?

Cette nouvelle étude offre une réponse alléchante, suggérant que les personnes souffrant de SSPT ayant subi un traumatisme infantile pourraient en fait bénéficier le plus des effets thérapeutiques de la MDMA.

Comment la MDMA change l’expérience que les gens ont d’eux-mêmes

Les chercheurs ont commencé par observer que de nombreux survivants d’un traumatisme sont aux prises avec diverses capacités émotionnelles, ce qui rend difficile la réussite d’une psychothérapie centrée sur le traumatisme. Certains sont incapables de remarquer et d’identifier ce qu’ils ressentent à l’intérieur. D’autres luttent contre une honte intense et se culpabilisent. D’autres trouvent extrêmement difficile de tolérer la détresse.

Tous ces éléments sont en corrélation avec de mauvais résultats du traitement. Si vous ressentez un immense sentiment de honte, par exemple, vous pourriez ne pas croire que vous méritez de suivre un traitement et de vous sentir mieux. Les chercheurs se sont demandés si la MDMA pourrait agir en partie en aidant les personnes à surmonter ces déficiences.

Les chercheurs ont donc recruté 90 participants à l’étude souffrant du SSPT et les ont divisés en deux groupes : la moitié a reçu un traitement à la MDMA et l’autre moitié a reçu un traitement avec un placebo. L’étude a mesuré comment ils s’en sortaient avec diverses capacités émotionnelles avant et après le traitement.

Il s’est avéré que les personnes qui prenaient de la MDMA se sont beaucoup améliorées – à la fois en termes de capacités émotionnelles spécifiques et en termes de SSPT lui-même.

Une amélioration frappante concernait la capacité de remarquer, d’identifier et de décrire ce que l’on ressent à l’intérieur. Les scientifiques appellent cette incapacité à faire cela l’alexithymie, qui signifie en grec « pas de mots pour exprimer l’émotion ».

Les personnes qui ont grandi dans des environnements traumatisants ou négligents, parfois afficher l’alexithymie – peut-être parce que ils ont appris étant enfants que communiquer sur leurs sentiments est inefficace, voire dangereux, alors ils se désengagent plutôt de leurs expériences internes.

Les scientifiques le savent L’alexithymie a des implications négatives sur la santé mentale. En revanche, son contraire – la granularité émotionnelle – est bon pour notre santé mentale. Cela nous rend plus conscients de nos expériences subjectives, ce qui nous permet de réguler plus facilement nos émotions et de maintenir notre sérénité. C’est pourquoi nous apprenons aux enfants d’âge préscolaire à identifier leurs sentiments ; reconnaître « je suis en colère » ou « je suis triste » est la première étape pour apprendre à gérer ces émotions.

Dans l’étude, la thérapie assistée par MDMA a été associée à une baisse significative de l’alexithymie, ce qui signifie que les participants étaient mieux capables d’identifier et de verbaliser leurs émotions. (Ceux qui ont suivi une thérapie avec un placebo n’ont pas montré cette amélioration.) “Cela suggère que la thérapie assistée par la MDMA peut faciliter l’accès à des souvenirs et des expériences douloureuses qui, dans des conditions ordinaires, sont trop accablantes et terrifiantes pour être affrontées”, écrivent les auteurs.

L’étude a également révélé que les participants ayant reçu de la MDMA développaient beaucoup plus d’auto-compassion que ceux ayant suivi un traitement avec un placebo.

Pour mesurer l’auto-compassion, les chercheurs ont utilisé une échelle conçue par la psychologue Kristin Neff, pionnière de l’étude scientifique sur l’auto-compassion il y a vingt ans. Elle a identifié trois composantes de l’auto-compassion : la gentillesse envers soi-même, l’humanité commune et la pleine conscience.​​

La gentillesse envers soi-même signifie que vous êtes chaleureux envers vous-même lorsque vous souffrez ou faites des erreurs, plutôt que de vous juger durement. L’humanité commune signifie que vous vous rappelez que tout le monde souffre ou se trompe parfois, plutôt que de succomber au sentiment que vous êtes le seul à traverser de tels défis. La pleine conscience, dans ce contexte, signifie que vous ne vous identifiez ni sous, ni sur-identifiez vos pensées douloureuses : vous les reconnaissez comme douloureuses, mais vous reconnaissez également que ce ne sont que des pensées, et non votre être tout entier.

Selon les auteurs de la nouvelle étude, un état d’esprit d’auto-compassion peut aider à donner aux gens la résilience dont ils ont besoin pour faire face aux expériences traumatisantes qu’ils tentent de gérer. L’auto-compassion est également un puissant moyen de contrer la honte qui afflige souvent les survivants d’un traumatisme.

Enfin, la régulation des émotions est également essentielle à la santé mentale et au traitement efficace du SSPT. Étant donné que le traitement consiste généralement à vous exposer au souvenir douloureux afin que vous puissiez ensuite le modifier, vous devez être capable de tolérer la détresse que le souvenir douloureux suscite. Mais gérer ce genre d’émotion peut être très difficile pour les personnes atteintes du SSPT, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent le traitement.

L’étude a révélé que le traitement par MDMA avait un effet majeur sur la régulation des émotions, réduisant l’instabilité émotionnelle et la dérégulation environ deux fois plus qu’un traitement par placebo.

Comment cela s’inscrit-il dans ce que nous savons déjà sur la MDMA et les psychédéliques ?

Nous en savons déjà beaucoup sur les effets psychologiques de la MDMA, à la fois grâce à des études sur la drogue non liées au SSPT et à des observations plus informelles.

Comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont déjà vu une flaque de câlins lors d’une rave, la MDMA nous rend plus sociaux. Il est connu pour favoriser un sentiment d’ouverture et de connexion avec les autres. La recherche montre également que cela améliore la façon dont nous ressentons positivement les souvenirs agréables et réduit la façon dont nous ressentons négativement les souvenirs douloureux. Et cela inhibe la peur avec laquelle nous réagissons à des stimuli émotionnellement menaçants.

Ces effets pourraient jeter les bases permettant aux gens de placer leurs expériences traumatisantes dans une perspective plus adaptative. J’ai demandé à van der Kolk quelle était, selon lui, la relation entre ces effets connus et les effets qu’il a découverts sur l’alexithymie, l’auto-compassion et la régulation des émotions.

Son hypothèse actuelle : les changements dans les capacités émotionnelles sous-tendent les autres changements que nous savons déjà associés à la MDMA. Par exemple, renforcer votre capacité d’auto-compassion pourrait être le mécanisme par lequel vous commencerez à ressentir moins négativement les souvenirs douloureux. Vous pourriez vous retrouver à penser : « J’ai fait de mon mieux avec la compréhension et la conscience que j’avais à l’époque » au lieu de penser « J’ai fait une erreur de cette façon parce que je suis une personne terrible et honteuse ».

Un autre exemple : une capacité améliorée de régulation des émotions, comme l’a révélé l’étude chez des patients utilisant de la MDMA, pourrait être le mécanisme par lequel vous êtes capable de répondre avec moins de peur aux stimuli émotionnellement menaçants – y compris, peut-être, les souvenirs pénibles que vous évoquez lors du traitement d’un traumatisme. .

« Stratégiquement, quand j’ai dû déterminer quel médicament [to test] et dans quel état [to treat]”Je pensais que la MDMA était plus susceptible d’obtenir de bons résultats que n’importe quel autre psychédélique classique, en raison de la réduction de la peur que procure la MDMA”, m’a dit Doblin.

Bien qu’il existe déjà des recherches montrant que les psychédéliques nous aident à désapprendre d’anciennes associations et à en apprendre de nouvelles, d’autres psychédéliques ont été utilisés pour traiter des traumatismes – parfois avec succès, comme dans le cas de Du LSD administré aux survivants de la Shoah — Doblin pense que la MDMA pourrait être mieux adaptée.

“Il n’y a aucune réduction de la peur avec le LSD, contrairement à la MDMA”, a déclaré Doblin. D’après son expérience en matière de thérapie assistée par les psychédéliques, les personnes qui tentent de traiter un traumatisme avec le LSD sont parfois tellement paniquées par leurs souvenirs douloureux qu’elles ne peuvent pas progresser. C’est là que les effets réducteurs de peur de la MDMA peuvent être utiles. (Notez cependant que déterminer quels psychédéliques sont les meilleurs pour traiter une maladie comme le SSPT nécessiterait des études comparatives.)

Rien de tout cela ne veut dire que…