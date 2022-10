Pourquoi la margarine, les prix du beurre ont bondi de 32%

Jeff Greenberg | Groupe d’images universelles | Getty Images

Cue le souffle collectif des chefs, des boulangers et des gourmets : les prix des aliments ont considérablement augmenté, mais pas plus que pour le beurre et la margarine. Les prix de ces ingrédients et tartinades ont bondi de 32 % en septembre par rapport à il y a un an, le plus élevé parmi toutes les catégories d’épicerie, selon l’indice des prix à la consommation Les données publié jeudi. Plus précisément, les prix de la margarine ont bondi de 44 % et le beurre a augmenté de près de 27 %, soit nettement plus que l’augmentation annuelle de 13 % pour la catégorie globale « alimentation à la maison », selon l’IPC, une mesure clé de l’inflation. Et ces prix pourraient bien rester élevés au moins pendant le reste de l’année, selon les experts. En savoir plus sur les finances personnelles :

4 façons d’économiser sur l’épicerie alors que les prix des denrées alimentaires augmentent Alors, qu’est-ce que ça donne ? La forte hausse est en partie attribuable aux mêmes facteurs qui font grimper les prix dans l’allée de l’épicerie, comme les coûts élevés de la main-d’œuvre et de la distribution, selon les économistes. Mais cela est également dû aux événements géopolitiques mondiaux – comme la guerre en Ukraine – ainsi qu’aux phénomènes météorologiques et autres affectant l’industrie laitière et le marché des huiles végétales, un intrant clé pour la margarine. “Tous les coûts qui entrent dans la production d’un bâton de beurre, tous ces coûts ont augmenté”, a déclaré Matt Herrick, porte-parole de l’International Dairy Foods Association, un groupe représentant les producteurs laitiers.

Margarine : Tout tourne autour de l’huile végétale

L’huile végétale – y compris les huiles de soja, de palme, de tournesol et de colza (également appelée canola) – est l’ingrédient le plus important de la margarine en volume, selon Mac Marshall, vice-président de l’intelligence commerciale au United Soybean Board. Les prix de ces produits ont tendance à évoluer ensemble, ce qui signifie qu’une rupture d’approvisionnement pour un produit affecte l’huile végétale en tant que groupe, a déclaré Marshall. Plusieurs facteurs récents ont alimenté un resserrement de l’offre de matières premières, et donc des prix plus élevés. En mars de cette année, le prix de toutes les huiles végétales avait grimpé de 53 % par rapport à sa moyenne de 2021 et de 153 % par rapport à 2020, selon un rapport des Nations Unies. indice des prix alimentaires.

Les prix mondiaux des produits de base ont depuis reculé par rapport à ces sommets, mais il faudra peut-être un certain temps avant que les consommateurs en ressentent l’impact. La margarine sur les étagères maintenant était probablement fabriquée avec des huiles que les fabricants ont achetées à des niveaux de prix plus élevés il y a des mois, a déclaré Marshall. Les prix de la margarine ont augmenté d’environ 4 % au cours du mois d’août à septembre, ce qui signifie qu’ils ont poursuivi leur tendance à la hausse à court terme. La guerre en Ukraine, un important producteur alimentaire mondial, a peut-être été le moteur le plus important de la hausse des prix au cours de l’année écoulée, ont déclaré des économistes.

Pourquoi la guerre en Ukraine affecte les prix de la margarine

Fait important, l’Ukraine est le premier producteur et exportateur mondial d’huile de tournesol, ce qui comptes pour 9 % de toute l’huile végétale produite dans le monde. Le tournesol est la fleur nationale du pays, et est devenu un symbole de solidarité pour les supporters après l’invasion russe en février. L’Ukraine représentait 31% de la production mondiale d’huile de tournesol en 2021, selon au département américain de l’agriculture. Mais la guerre a freiné ces exportations, a déclaré Marshall. “L’incertitude du marché concernant les approvisionnements en huile de tournesol en provenance d’Ukraine a créé une demande supplémentaire pour d’autres huiles végétales, telles que la palme, le soja et le canola”, a écrit le Département en juin. “L’offre de ces alternatives devrait être restreinte au cours de la campagne de commercialisation 2021/22, ce qui contribuera à la hausse des prix des huiles végétales.” De plus, l’Indonésie et la Malaisie sont respectivement les 1er et 2e producteurs mondiaux d’huile de palme. Ensemble, les pays représentent 84% de l’approvisionnement mondial, selon au Département de l’agriculture.

L’huile de palme représente 35 % de toutes les huiles végétales fabriquées dans le monde, la part la plus importante par rapport aux produits pétroliers susmentionnés. L’Indonésie – qui représente à elle seule plus de la moitié de l’huile de palme mondiale – a imposé une interdiction temporaire des exportations en avril. Cette interdiction a duré trois semaines, bien que d’autres restrictions comme un prélèvement à l’exportation ont été maintenus en place plus longtemps. UN Sécheresse sevère dans les Prairies canadiennes a également entraîné une baisse de 35 % de la production d’huile de canola en 2021 et 2022, selon au Département de l’agriculture. Le Canada est le pays du monde le plus grand exportateur d’huile de canola. En effet, le mot « canola » est un combinaison de « Canada » et « ola », faisant référence au pétrole. Et le Brésil, premier producteur et exportateur mondial de soja, a vu ses rendements chuter de 14 % l’an dernier en raison des conditions météorologiques causées par le phénomène océanique et atmosphérique La Niña, selon à Gro, un fournisseur de données.

Un mélange “un peu bizarre” de facteurs fait grimper les prix des denrées alimentaires

L’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’étend bien au-delà des exportations d’huile de tournesol : il a perturbé les chaînes d’approvisionnement et augmenté les coûts dans le complexe énergétique et alimentaire mondial. Les prix annuels du pétrole – et ceux de ses sous-produits, comme l’essence et le diesel – ont en conséquence grimpé en flèche. L’inflation pour la catégorie globale « énergie » a augmenté de 20 % au cours de la dernière année, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production et de distribution pour acheminer les aliments de la ferme à la table.

Les salaires ont également augmenté dans l’ensemble de l’économie américaine à leur rythme le plus rapide depuis des décennies dans un contexte de demande historique de travailleurs. Cette dynamique s’est traduite par des coûts de main-d’œuvre plus élevés pour les fabricants et les distributeurs de produits alimentaires qui, en fin de compte, font grimper les prix des supermarchés. “C’est ce mélange un peu bizarre de tout un tas de facteurs différents qui se sont pratiquement tous produits en même temps”, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics. “En conséquence, vous avez cette augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires.”

“Les approvisionnements mondiaux en lait se sont resserrés”

