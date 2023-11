Pourquoi la « marée rose » d’Amérique latine prend position contre Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Bogota – Colombie – Alors que les bombardements israéliens sur Gaza entament leur deuxième mois, les dirigeants du monde entier expriment de plus en plus leur inquiétude face à l’augmentation du nombre de morts et aux violations présumées des droits de l’homme dans le territoire palestinien.

Mais en Occident, rares sont ceux qui se sont montrés aussi virulents – ou aussi sévères dans leurs critiques – que les dirigeants de gauche d’Amérique latine, dont beaucoup sont arrivés au pouvoir dans le cadre d’une vague progressiste connue sous le nom de « marée rose ».

Le 31 octobre, la Bolivie coupé ses relations diplomatiques avec Israël, citant « l’offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée qui se déroule dans la bande de Gaza ». La Colombie et le Chili ont fait écho à ces critiques, rappelant le même jour leurs diplomates israéliens.

“Si Israël n’arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pourrons pas en être là”, a déclaré le président colombien Gustavo Petro. posté sur la plateforme de médias sociaux X.

Son message est arrivé quelques minutes après que son homologue chilien, Gabriel Boric, dénoncé l’offensive israélienne comme une « punition collective contre la population palestinienne de Gaza ».

Les analystes estiment que ces actes de censure envoient un signal puissant de la part de l’Amérique latine, une région qui entretient dans une large mesure des liens étroits, bien que parfois tendus, avec Israël.

“Cela s’adresse à une Amérique latine qui n’est pas disposée à tolérer des violations aussi évidentes des droits de l’homme et du droit international humanitaire”, a déclaré Mauricio Jaramillo, expert en relations internationales.

La rhétorique acerbe des dirigeants latino-américains, a-t-il ajouté, contraste fortement avec les déclarations d’autres dirigeants occidentaux, comme le président américain Joe Biden, qui se sont montrés plus circonspects dans leurs critiques à l’égard d’Israël.

En réponse à la réaction diplomatique de l’Amérique latine, le ministère israélien des Affaires étrangères a appelé la Colombie et le Chili à soutenir leur droit à « protéger leurs citoyens ». Pour faire autrement, Israël a suggéréserait de s’aligner « sur le Venezuela et l’Iran pour soutenir le terrorisme du Hamas ».

Ça aussi appelé La décision de la Bolivie de rompre complètement ses relations est « une capitulation face au terrorisme ».

La Bolivie, le Chili et la Colombie ne sont pas les seuls à émettre des critiques. Vendredi, le gouvernement de gauche du Honduras avait également a retiré son ambassadeur d’Israël pour des « consultations ». Et après le bombardement de Jabalia la semaine dernière, le plus grand camp de réfugiés de Gaza, davantage de dirigeants de gauche d’Amérique latine se sont prononcés contre la violence israélienne.

Le ministère des Affaires étrangères d’Argentine, par exemple, qui abrite la plus grande communauté juive d’Amérique latine, a condamné l’attaque dans un communiqué. déclaration: « Rien ne justifie la violation du droit international humanitaire. »

L’héritage de la guerre froide sur la politique de gauche

Le conflit actuel à Gaza n’est cependant pas la première fois que les dirigeants de gauche d’Amérique latine prennent position contre Israël.

Jaramillo a souligné que le Cubain Fidel Castro était devenu le premier dirigeant latino-américain à rompre ses relations avec Israël en 1973.

Annoncée en pleine guerre froide, la décision de Castro a servi de réprimande à la fois à l’agression israélienne au Moyen-Orient et à son plus grand allié, les États-Unis – l’adversaire de Cuba à l’époque.

L’héritage de la guerre froide a incité les dirigeants de gauche d’Amérique latine à sympathiser avec la cause palestinienne, selon Jehad Jusef, vice-président de l’Union palestinienne d’Amérique latine, une association de groupes de la diaspora palestinienne.

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont soutenu les dictatures militaires en Amérique latine qui réprimaient les mouvements de gauche, a déclaré Jusef.

Cette histoire, a-t-il soutenu, sert de parallèle à la situation actuelle à Gaza, où les États-Unis soutiennent Israël dans une campagne qui a soulevé de graves préoccupations en matière de droits de l’homme.

Israël a joué son propre rôle dans la période de la guerre froide en Amérique latine, en étant un important marchand d’armes auprès des dictatures militaires soutenues par les États-Unis dans des pays comme le Guatemala et l’Argentine.

« L’impérialisme en Amérique latine est le même que l’impérialisme au Moyen-Orient », a déclaré Jusef.

Expériences de déplacement

Les experts ont déclaré que la colonisation des territoires palestiniens par Israël a également favorisé un sentiment de reconnaissance parmi les dirigeants latino-américains.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés lors de la création de l’État d’Israël en 1948, après une période d’implication occidentale prolongée dans la région. L’ONU continue de dénoncer l’expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens comme la Cisjordanie comme étant illégale.

Cette histoire trouve un écho en Amérique latine, où environ 42 millions de personnes s’identifient comme autochtones. Eux aussi continuent de faire face à un héritage de dépossession de leurs terres ancestrales et de discrimination raciale, dans le cadre de la colonisation européenne.

« Les mouvements progressistes en Amérique latine abordent la cause palestinienne comme une cause de décolonisation », a déclaré Manuel Rayran, expert en relations internationales. «Ils s’identifient à cette cause parce que [many of the inequalities] que l’on voit aujourd’hui en Amérique latine sont héritées du colonialisme.

Certains analystes politiques comme Cecilia Baeza ont noté que les groupes autochtones ont même joué un rôle de premier plan dans le soutien aux causes palestiniennes.

« Au Chili et en Bolivie, où cette convergence politique est particulièrement forte, il n’est pas rare de voir des manifestations de solidarité avec la Palestine convoquées à la fois par les organisations de la diaspora palestinienne et les mouvements indigènes », écrivait Baeza dans un article de 2015.

Les divisions politiques façonnent les relations avec Israël

Le soutien à la cause palestinienne s’inscrit également dans des lignes idéologiques très claires en Amérique latine.

Dans le cas de la Bolivie, le premier président autochtone du pays – le socialiste Evo Morales – a également été le premier à rompre ses relations avec Israël en 2009.

Mais son successeur, la droite Jeanine Áñez, a décidé de renouer les liens quelques semaines après son entrée en fonction.

L’actuel président du pays, Luis Arce, est considéré comme faisant partie de la « marée rose » actuelle.

Cette tendance à gauche a commencé avec l’élection du président Andrés Manuel López Obrador au Mexique en 2018 et s’est poursuivie avec les victoires de la gauche en Argentine, en Bolivie, au Pérou, au Honduras et au Chili.

En Colombie, le virage à gauche de 2022 a été particulièrement historique : jamais auparavant un président de gauche n’avait pris ses fonctions.

Mais la victoire de Petro en Colombie a montré une partie de la faiblesse du dernier mouvement de la « marée rose ».

Rompre les liens a un coût

Un an seulement après le début de son mandat, la cote de popularité de Petro a chuté à 32 pour cent, alors qu’il lutte pour mettre en œuvre son programme national face à une forte réaction de la droite.

Alors que les dirigeants de l’opposition colombienne ont accusé Petro d’utiliser la crise au Moyen-Orient pour détourner l’attention de ses problèmes intérieurs, Elizabeth Dickinson, analyste principale du groupe de réflexion Crisis Group, a remis en question cette logique.

Elle a fait valoir que – au lieu de gagner des points dans l’opinion publique nationale – la décision de Petro de prendre position contre Israël pourrait avoir un coût.

Après Petro remarques comparées Les mesures prises par le ministre israélien de la Défense pour s’ajouter à celles faites par les nazis, Israël a suspendu ses exportations militaires vers la Colombie, y compris la vente d’avions et de mitrailleuses utilisés dans les efforts du gouvernement contre les forces rebelles.

Les actions et commentaires d’autres dirigeants latino-américains pourraient avoir des répercussions similaires, a prévenu Dickinson. Les exportations israéliennes de défense représentent à elles seules une industrie de 12,5 milliards de dollars.

“Ce n’est pas une décision facile ni évidente”, a-t-elle déclaré. “C’est clairement un choix politique que ces dirigeants ont fait malgré les risques possibles pour leurs propres intérêts.”

Il est peu probable que les réprimandes diplomatiques de pays comme la Colombie, le Chili et la Bolivie dissuadent Israël d’intensifier la guerre, a-t-elle ajouté.

“Ce sont des pays qui n’ont pas de relation économique ou politique définitive [with Israel] cela pourrait déplacer le conflit d’une manière ou d’une autre », a déclaré Dickinson.

Cela accroît cependant la pression sur les États-Unis, le plus proche allié d’Israël, pour qu’ils appellent à un cessez-le-feu.

Dickinson a déclaré qu’elle soupçonnait les pays sud-américains d’avoir programmé leurs actions pour coïncider avec un sommet international à Washington vendredi dernier. Petro et Boric ont profité de la réunion pour encourager leur homologue américain à condamner les actions israéliennes.

« C’est un point d’entrée pour les dirigeants latino-américains afin de faire avancer ce dossier avec les États-Unis », a déclaré Dickinson.