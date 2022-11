Pourquoi la majorité ultra-mince des républicains est un cadeau pour les démocrates

“C’est une majorité totalement non fonctionnelle”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, qui est l’un des deux républicains du comité du 6 janvier et qui quittera le Congrès l’année prochaine, dans une récente interview en podcast. “Chaque personne a maintenant le pouvoir d’un sénateur, où chaque projet de loi doit être fondamentalement non pas tiré vers quelque chose qui peut gagner ou quelque chose qui peut être signé dans la loi, mais le plus à droite.”

McCarthy, a ajouté Kinzinger, est “probablement l’équivalent du chien qui a attrapé la voiture”.

Il y aura des demandes pour destituer Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, et peut-être même Biden lui-même – ce qui divisera les républicains ou n’ira nulle part au Sénat démocrate.

Les républicains partageront également la propriété politique de l’état de l’économie, ce qui peut rendre plus difficile pour eux de blâmer l’administration. Attendez-vous à ce que la Maison Blanche tente de détourner les attaques des républicains en les accusant de se concentrer sur les distractions plutôt que sur les préoccupations des électeurs.

“Littéralement, la première chose qu’ils ont faite après avoir remporté une faible majorité a été de tenir une conférence de presse pour exposer leurs plans de récupération politique”, a déclaré Kyle Herrig, le chef du Congressional Integrity Project.