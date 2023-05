Pourquoi la maison contrôlée par le GOP du Texas veut destituer le procureur général républicain Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) – Après des années de scandales juridiques et éthiques tourbillonnant autour du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, la Chambre des représentants contrôlée par le GOP de l’État s’est dirigée vers un vote de destitution samedi qui pourrait rapidement le renverser de ses fonctions.

La manœuvre extraordinaire et rarement utilisée intervient dans les derniers jours de la session législative de l’État et met en place un combat politique meurtrier. Cela oppose Paxton, qui s’est étroitement aligné sur l’ancien président Donald Trump et les conservateurs d’extrême droite de l’État, contre les dirigeants républicains de la Chambre, qui semblent en avoir soudainement assez des allégations d’actes répréhensibles qui ont longtemps harcelé le meilleur avocat du Texas.

Paxton le combat à chaque étape du processus, qualifiant l’ensemble du processus de «corrompu». Il a demandé à ses partisans de se rassembler pour lui au Capitole de l’État lors du vote.

Voici comment fonctionne le processus de destitution au Texas et comment le républicain de 60 ans s’est retrouvé face à la perspective de devenir le troisième fonctionnaire à être destitué en près de 200 ans d’histoire :

LE PROCESSUS

En vertu de la Constitution et de la loi du Texas, la destitution d’un fonctionnaire de l’État est similaire au processus au niveau fédéral : l’action commence à la State House.

Dans ce cas, le comité d’enquête générale de la Chambre, composé de cinq membres, a voté à l’unanimité jeudi pour envoyer 20 articles d’impeachment à l’ensemble des 149 membres de la chambre.

Paxton fait face à de sombres calculs législatifs. Une simple majorité suffit pour destituer. Cela signifie que seule une petite fraction des 85 républicains de la Chambre aurait besoin de voter contre lui si les 64 démocrates le faisaient.

La Chambre peut appeler des témoins à témoigner, mais la commission d’enquête l’a déjà fait avant de recommander la destitution. Mercredi, pendant plusieurs heures, les enquêteurs ont diffusé une diffusion publique extraordinaire des années de scandale et d’infraction présumée à la loi de Paxton.

Le débat et le vote au sol de samedi devraient durer environ cinq heures.

Si la Chambre destitue Paxton, un procès au Sénat décidera de le destituer définitivement de ses fonctions ou de l’acquitter. La révocation par le Sénat nécessite un vote à la majorité des deux tiers.

UNE MENACE SOUDAINE

Mais il y a une différence majeure entre le Texas et le système fédéral : et la destitution signifie que Paxton est immédiatement suspendu de ses fonctions jusqu’à l’issue du procès au Sénat. Le gouverneur républicain Greg Abbott nommerait un remplaçant par intérim.

Le GOP au Texas contrôle toutes les branches du gouvernement de l’État. Jusqu’à cette semaine, les législateurs et les dirigeants républicains ont adopté une attitude muette face à la myriade d’exemples d’inconduite présumée et d’infraction à la loi de Paxton qui ont émergé dans les dossiers juridiques et les reportages au fil des ans.

En février, Paxton a accepté de régler un procès de lanceur d’alerte intenté par d’anciens assistants qui l’ont accusé de corruption. Le versement de 3,3 millions de dollars doit être approuvé par la Chambre, et le président républicain Dade Phelan a déclaré qu’il ne pensait pas que les contribuables devraient payer la facture.

Peu de temps après la conclusion du règlement, l’enquête de la Chambre sur Paxton a commencé.

« Sans la propre demande de Paxton pour un règlement financé par les contribuables concernant sa conduite fautive, Paxton ne serait pas confronté à une destitution », a écrit le comité d’enquête dans une note de service du vendredi.

LA SCÈNE

Alors que le vote a lieu à l’intérieur de la chambre de la Chambre, Paxton a appelé les partisans de tout l’État à descendre au Capitole et à manifester pacifiquement.

«Exercez votre droit de pétitionner votre gouvernement. Rendons le pouvoir de ce grand État au peuple, plutôt qu’aux politiciens », a déclaré Paxton.

La demande faisait écho à l’appel de Trump pour que les gens protestent contre sa défaite électorale le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule a violemment pris d’assaut le Capitole américain à Washington. Paxton a pris la parole lors du rassemblement à Washington ce jour-là, avant l’insurrection.

Quelques heures avant le vote de destitution, le gouverneur Abbott, qui est resté silencieux à ce sujet, doit prononcer un discours du Memorial Day devant les législateurs dans la chambre de la Chambre.

Le Capitole et la galerie House ont été le théâtre de manifestations bruyantes contre la législation sur les armes à feu et les droits LGBTQ + ces dernières semaines. Des centaines de soldats de la police d’État ont dégagé la galerie et la rotonde du Capitole après que des manifestations ont éclaté contre un projet de loi interdisant les soins médicaux transgenres aux mineurs.

RÉPUBLICAIN SUR RÉPUBLICAIN

Le comité de cinq membres qui a monté l’enquête sur Paxton est dirigé par ses collègues républicains, contrastant avec les exemples récents les plus marquants de destitution aux États-Unis.

Les destitutions fédérales de Trump en 2020 et 2021 ont été motivées par des démocrates qui contrôlaient majoritairement la Chambre des représentants des États-Unis. Dans les deux cas, les accusations de mise en accusation approuvées par la Chambre ont échoué au Sénat, où les républicains avaient suffisamment de voix pour bloquer la condamnation.

Au Texas, les républicains contrôlent les deux chambres à de larges majorités et les dirigeants du GOP de l’État détiennent tous les leviers d’influence. Cela n’a pas empêché Paxton de chercher à rallier une défense partisane.

Lorsque l’enquête de la Chambre a émergé mardi, Paxton a suggéré qu’il s’agissait d’une attaque politique de Phelan. Il a appelé à la démission de l’orateur « libéral » et l’a accusé d’être ivre lors d’une séance marathon vendredi dernier.

Le bureau de Phelan a balayé l’accusation alors que Paxton tentait de « sauver la face ».

Aucun des autres principaux républicains élus de l’État n’a exprimé son soutien à Paxton depuis. Mais le président de l’État partie a pris sa défense vendredi, en publiant une déclaration qualifiant l’effort de destitution de « imposture » basée sur des « allégations déjà contestées par les électeurs ».

Le président du Parti républicain, Matt Rinaldi, a déclaré qu’ils s’appuieraient sur « la direction de principe du Sénat du Texas pour rétablir la raison et la raison ».

Jeudi, Paxton a également décrit la procédure de destitution comme un effort pour priver les électeurs qui l’ont élu pour un troisième mandat en novembre. Il a déclaré qu’en agissant contre lui « les RINO de l’Assemblée législative du Texas sont désormais du même côté que Joe Biden ».

LA RIDE DU MARIAGE

Mais Paxton, qui a servi cinq mandats à la Chambre et un au Sénat avant de devenir procureur général, est sûr d’avoir encore des alliés à Austin.

L’un est sa femme, Angela, une sénatrice d’État pour deux mandats qui pourrait être dans la position délicate de voter sur l’avenir politique de son mari. On ne sait pas si elle participerait ou devrait participer au procès du Sénat, où les 31 membres font des marges serrées.

Dans une torsion, la destitution de Paxton traite d’une liaison extraconjugale qu’il a reconnue aux membres de son personnel des années plus tôt. Les accusations de mise en accusation incluent la corruption de l’un des donateurs de Paxton, le promoteur immobilier d’Austin Nate Paul, qui aurait employé la femme avec qui il a eu une liaison en échange d’une aide juridique.

ANNÉES DE CRÉATION

La destitution remonte à 2015, lorsque Paxton a été inculpé de fraude en valeurs mobilières pour lesquelles il n’a toujours pas été jugé. Les législateurs ont accusé Paxton d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État.

Mais la plupart des articles découlent des liens de Paxton avec Paul et d’une révolte remarquable des principaux adjoints du procureur général en 2020.

Cet automne-là, huit assistants principaux de Paxton ont dénoncé leur patron au FBI, l’accusant de corruption et abusant de son bureau pour aider Paul. Quatre d’entre eux ont par la suite porté plainte pour dénonciation. Le rapport a déclenché une enquête criminelle fédérale qui, en février, a été reprise par la section de l’intégrité publique du ministère américain de la Justice, basée à Washington.

Les accusations de mise en accusation couvrent une myriade d’accusations liées aux relations de Paxton avec Paul. Les allégations incluent des tentatives d’ingérence dans les poursuites en forclusion et l’émission abusive d’avis juridiques au profit de Paul, ainsi que le licenciement, le harcèlement et l’interférence avec le personnel qui a signalé ce qui se passait. Les accusations de corruption découlent de l’affaire, ainsi que du fait que Paul aurait payé des rénovations coûteuses à la maison de Paxton à Austin.

Les fracas ont fait des ravages sur le bureau du procureur général du Texas, longtemps l’un des principaux adversaires juridiques des administrations démocrates à la Maison Blanche.

Dans les années qui se sont écoulées depuis que le personnel de Paxton est allé au FBI, son agence s’est désamorcée par le désarroi dans les coulisses, avec des avocats chevronnés qui ont démissionné pour des pratiques qui, selon eux, visent à incliner le travail juridique, à récompenser les loyalistes et à faire entendre leur dissidence.

HISTOIRE DU TEXAS

Paxton était déjà susceptible d’être noté dans les livres d’histoire pour sa demande sans précédent à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la défaite de Trump par Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. Il peut maintenant faire l’histoire d’une autre manière.

Seulement deux fois, la Texas House a destitué un fonctionnaire en exercice.

Le gouverneur James « Pa » Ferguson a été démis de ses fonctions en 1917 pour mauvaise utilisation des fonds publics, détournement de fonds et détournement d’un fonds spécial. Le juge d’État OP Carrillo a été contraint de démissionner en 1975 pour avoir utilisé des fonds et des équipements publics à son propre usage et avoir déposé de faux états financiers.

___

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Jim Vertuno et Jake Bleiberg, Associated Press