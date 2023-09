Pourquoi la Maison Blanche laisse McCarthy se débattre

« Nous avons accepté l’accord budgétaire et un accord est un accord – le Parti républicain devrait s’y conformer », a déclaré un responsable de la Maison Blanche ayant requis l’anonymat pour discuter des calculs privés. Leur « chaos fait valoir qu’ils sont responsables en cas de fermeture ».

L’attentisme du monde Biden s’inscrit dans le contexte d’un arrêt de plus en plus probable, qui serait le premier de l’ère Biden.

Mardi, les dirigeants du GOP ont annulé le projet de vote procédural sur un projet de loi de financement à court terme, craignant d’avoir les chiffres à adopter. Quelques heures plus tard, les conservateurs d’extrême droite ont échoué lors d’un vote procédural concernant un projet de loi sur les dépenses de défense. Les démocrates modérés de la Chambre ont travaillé sur une dernière option de repli pour éviter une fermeture, mais tout produit final devra être approuvé par le Sénat.

Pour l’instant, la Maison Blanche reste en dehors du mélange, essayant plutôt d’établir un contraste entre la majorité de la Chambre qui ne peut pas accomplir la tâche consistant à maintenir les lumières du gouvernement allumées et Biden, qui s’est adressé mardi à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. York. Cela met également en évidence le prix du dernier plan du GOP, comme, selon leurs estimations, la suppression de 800 agents des douanes et de la protection des frontières et de 110 000 postes Head Start pour les enfants.

L’administration s’est associée à un effort sénatorial largement soutenu par les membres des deux partis présents dans cette chambre. Les principaux réparateurs républicains et démocrates travaillent sur des projets de loi de financement bipartites à long terme qui respectent les niveaux de dépenses convenus, bien qu’ils aient accepté qu’un projet de loi de financement provisoire soit nécessaire. On a le sentiment, à la Maison Blanche et au Capitole, que le soutien au projet de loi du Sénat augmenterait s’il devenait évident que McCarthy ne peut pas diriger sa conférence.

S’impliquer maintenant, ont estimé les responsables de la Maison Blanche, ne ferait que crédibiliser la tentative des législateurs conservateurs de rompre effectivement l’accord Biden-McCarthy convenu lors des négociations sur le plafond de la dette au printemps et d’obtenir des réductions plus importantes de la part de l’administration. Cela risquerait également d’irriter davantage les progressistes, qui n’aimaient déjà pas les niveaux de financement de l’accord du printemps.

« La Maison Blanche est là. Les démocrates de la Chambre sont là, ainsi que les démocrates et les républicains du Sénat », a déclaré le représentant. Rosa Delauro (Démocrate du Connecticut), le principal appropriateur des démocrates. « C’est juste ce groupe récalcitrant de républicains de la Chambre. »

L’administration n’est cependant pas totalement indifférente. De hauts responsables de l’administration, principalement la directrice de l’OMB, Shalanda Young, ont été en contact avec les législateurs des deux chambres et des partis.

On ne sait pas clairement dans quelle mesure l’implication de Biden contribuerait à cet effort. Les républicains de la Chambre se disputent entre eux sur la forme du projet de loi de financement du gouvernement. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne réclame que la Maison Blanche ou Biden soient à la table.

« Le drame est toujours de savoir si Kevin McCarthy peut faire adopter un projet de loi et conserver son emploi », a déclaré Jim Kessler, vice-président chargé des politiques au sein du groupe de réflexion centriste démocrate Third Way. « Et Biden ne peut pas résoudre ce problème. »

L’approche non interventionniste n’est pas sans risque.

Le président devra peut-être intervenir à la dernière minute pour parvenir à un accord final. Biden a l’habitude de s’engager dans des négociations même après avoir d’abord adopté une position selon laquelle il ne négocierait pas, comme lors du conflit sur le plafond de la dette.

Même si certains républicains ont ouvertement appelé à la fermeture, le public pourrait finir par tenir la Maison Blanche pour responsable des retards de paiement des salaires des travailleurs fédéraux et des bénéficiaires de la sécurité sociale et des fermetures de parcs nationaux qui accompagnent une fermeture prolongée du gouvernement.

« Les arrêts sont incroyablement dommageables », a déclaré le représentant. Derek Kilmer (D-Wash.), qui a décrit comment il a fallu un an à un hôtelier de son district pour récupérer l’argent perdu lors de la dernière fermeture du gouvernement qui a fermé un parc national voisin. «Je suis moins préoccupé par la politique que par mes électeurs.»

L’implication de Biden maintenant ne ferait probablement que contrecarrer les négociations entre les dirigeants du Congrès, car toute proposition qui recueille un minimum de soutien à la Maison Blanche susciterait une opposition immédiate de la part des conservateurs de la Chambre.

« Il vous suffit de laisser la Chambre avoir ses crises de colère, ses crises, de prouver qu’elle est incapable de faire quoi que ce soit avant de pouvoir intervenir et offrir une voie pour s’en sortir », a déclaré Brendan Buck, ancien haut collaborateur de la Chambre à l’époque. Conférenciers Paul Ryan et John Boehner. Il faudra peut-être simplement un arrêt avant que McCarthy se sente à l’aise pour venir à la table, a-t-il ajouté. « Il va devoir montrer aux gens qu’il est prêt à aller jusqu’au bout sur ce sujet – peu importe ce à quoi cela peut ressembler dans leur esprit. »

Mais alors même que de petits groupes de législateurs tiennent des discussions bipartites provisoires sur la voie à suivre, le représentant. Richie Neal (D-Mass.), le plus haut démocrate de la commission des voies et moyens, a mis de côté toute inquiétude concernant les retombées politiques – du moins pour ses collègues démocrates.

« L’ensemble des dépenses du gouvernement fédéral est retenu en otage par environ 25 républicains à la Chambre », a-t-il déclaré. « Si vous parlez ici en privé, véritablement et sincèrement, aux Républicains, ils savent qu’ils ne peuvent pas obtenir la fermeture du gouvernement. »

La position de la Maison Blanche est renforcée par l’isolement croissant des républicains de la Chambre, un contraste frappant avec l’époque où McCarthy bénéficiait du soutien du leader de la minorité sénatoriale. Mitch McConnell et les républicains du Sénat lors des négociations sur la dette. Aujourd’hui, ils veulent voir la Chambre augmenter les dépenses de défense et partagent peu d’appétit pour l’ambivalence de la Chambre quant à l’approche d’une fermeture.

DeLauro faisait partie des sceptiques quant à l’accord sur le plafond de la dette que la Maison Blanche avait conclu avec McCarthy en mai, estimant à l’époque que les limites de dépenses étaient trop strictes. Mais qu’on le veuille ou non, les dirigeants des deux parties ont conclu un accord que les deux parties n’avaient d’autre choix que de suivre.

« Je n’ai pas voté pour l’accord budgétaire », a-t-elle déclaré. « Mais maintenant c’est la loi du pays, allons-y. Nous avons un modèle. Allons-y, bougeons.