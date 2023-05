Pourquoi la lutte contre la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, n’est pas encore terminée

AUSTIN, Texas (AP) – La législature du Texas a déjà pris une décision historique avec sa destitution du procureur général de l’État républicain Ken Paxton. Un autre arrive.

La Chambre des représentants dirigée par le GOP a approuvé samedi 20 articles d’impeachment sur de vastes allégations d’actes répréhensibles qui ont suivi le meilleur avocat de l’État pendant des années, y compris l’abus de pouvoir et la corruption. Le vote a immédiatement suspendu Paxton de ses fonctions.

Mais la bagarre intraparti dans le plus grand État conservateur du pays, qui a même attiré samedi des coups politiques de l’ancien président Donald Trump, est loin d’être terminée. Le Sénat contrôlé par les républicains tiendra ensuite le procès de Paxton, et lui et ses alliés espèrent que les conservateurs le sauveront.

L’un des membres de cette chambre est son épouse, la sénatrice d’État Angela Paxton, et elle pourrait voter sur l’avenir politique de son mari, qui est maintenant en danger en partie à cause d’allégations de corruption liées à sa liaison extraconjugale.

LE SÉNAT

La destitution au Texas est similaire au processus au niveau fédéral : après l’action de la Chambre, le Sénat tient son procès.

Le Sénat a annoncé lundi que le procès commencerait au plus tard le 28 août.

La Chambre n’avait besoin que d’une majorité simple de ses 149 membres pour destituer Paxton, et le vote final de 121 contre 23 a été un glissement de terrain. Mais le seuil de condamnation dans le procès du Sénat est plus élevé, exigeant une majorité des deux tiers de ses 31 membres.

Si cela se produisait, Ken Paxton serait définitivement interdit d’occuper un poste au Texas. Rien de moins signifie que Paxton est acquitté et peut reprendre son troisième mandat de procureur général.

Paxton a amèrement critiqué l’enquête de la chambre comme « corrompue », secrète et menée si rapidement que lui et ses avocats n’ont pas été autorisés à monter une défense. Il a également qualifié le président de la Chambre républicaine Dade de «libéral».

Le Sénat est dirigé par le lieutenant-gouverneur Dan Patrick. Comme Paxton, c’est un républicain qui s’est étroitement allié à Trump, et il a dirigé la poussée politique et politique de droite du Texas au cours de la dernière décennie. Patrick n’a pas encore commenté la destitution ou les allégations de la Chambre.

Le Sénat établira ses propres règles de procès, y compris l’opportunité d’entendre les témoignages des témoins et les rapports et documents à prendre en compte. Il pourrait également envisager d’excuser Angela Paxton de voter en raison d’un conflit d’intérêts, bien que Patrick ait suggéré avant le vote de destitution de la Chambre que les 31 sénateurs soient autorisés à voter lors du procès au Sénat.

Angela Paxton a refusé de commenter lundi la destitution ou le procès à venir.

Les accusations de mise en accusation incluent la corruption liée à l’un des donateurs de Paxton, le promoteur immobilier d’Austin Nate Paul, qui aurait employé la femme avec qui il a eu une liaison en échange d’une aide juridique.

Un autre sénateur républicain avec un conflit potentiel est le sénateur Bryan Hughes. Les articles de destitution de la Chambre accusent Paxton d’avoir utilisé Hughes comme « demandeur de paille » pour un avis juridique utilisé pour protéger Paul de la saisie de plusieurs propriétés.

La loi de l’État exige que tous les sénateurs soient présents pour un procès en destitution.

RÉPUBLICAIN SUR RÉPUBLICAIN

La destitution de Paxton a été menée depuis le début par ses compatriotes républicains, contrairement aux exemples récents de destitution les plus marquants des États-Unis.

Les destitutions de Trump en 2020 et 2021 ont été motivées par des démocrates qui avaient le contrôle majoritaire de la Chambre des États-Unis. Dans les deux cas, les accusations qu’ils ont approuvées ont échoué au Sénat, où les républicains avaient suffisamment de voix pour bloquer la condamnation.

Au Texas, les républicains ont de larges majorités dans les deux chambres et les dirigeants du GOP de l’État détiennent tous les leviers d’influence.

Paxton a appelé les républicains à se rallier à sa défense lors du vote de samedi lors d’une manifestation pacifique au Capitole. Cela faisait écho à l’appel de Trump à protester contre sa défaite électorale le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule a violemment pris d’assaut le Capitole américain à Washington. Paxton a pris la parole lors du rassemblement à Washington ce jour-là avant l’insurrection.

Trump a rejoint la mêlée au Texas samedi, publiant sur les réseaux sociaux un avertissement aux membres de la Chambre selon lequel « je vous combattrai » s’ils votaient pour la destitution. Quelques centaines de supporters de Paxton sont venus regarder depuis la galerie.

Les républicains de la Chambre ne semblaient pas s’en soucier. Soixante d’entre eux, 71% du caucus GOP de la chambre, ont voté pour la destitution.

Le président du Parti républicain, Matt Rinaldi, un allié de Paxton, a déclaré que le parti devrait s’appuyer sur « la direction de principe du Sénat du Texas pour rétablir la raison et la raison ».

Le passage au Sénat pourrait donner aux partisans de base de Paxton et aux personnalités nationales comme Trump le temps d’exercer plus de pression.

ANNÉES DE CRÉATION

La destitution remonte à 2015, lorsque Paxton a été inculpé de fraude en valeurs mobilières pour lesquelles il n’a toujours pas été jugé. Les législateurs ont accusé Paxton d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État.

Mais la plupart des articles de destitution découlent de ses liens avec Paul et d’une révolte remarquable des principaux députés de Paxton en 2020.

Cet automne-là, huit assistants principaux ont signalé leur patron au FBI, l’accusant de corruption et abusant de son bureau pour aider Paul. Quatre d’entre eux ont ensuite porté plainte pour dénonciation. Le rapport a déclenché une enquête criminelle fédérale qui, en février, a été reprise par la section de l’intégrité publique du ministère américain de la Justice, basée à Washington.

Les accusations de mise en accusation couvrent une myriade d’accusations liées aux relations de Paxton avec Paul. Les allégations incluent des tentatives d’ingérence dans les poursuites en forclusion et l’émission abusive d’avis juridiques au profit de Paul, ainsi que le licenciement, le harcèlement et l’interférence avec le personnel qui a signalé ce qui se passait. Les accusations de corruption découlent de l’affaire, ainsi que du fait que Paul aurait payé des rénovations coûteuses à la maison de Paxton à Austin.

Les fracas ont fait des ravages sur le bureau du procureur général du Texas, longtemps l’un des principaux adversaires juridiques des administrations démocrates à la Maison Blanche.

Dans les années qui se sont écoulées depuis que le personnel de Paxton est allé au FBI, le bureau du procureur général de l’État s’est détaché du désarroi. Des avocats chevronnés ont démissionné en raison de pratiques qui, selon eux, visent à orienter le travail juridique, à récompenser les loyalistes et à exprimer la dissidence.

En février, Paxton a accepté de régler le procès de lanceur d’alerte intenté par les anciens assistants. Le paiement de 3,3 millions de dollars doit être approuvé par l’Assemblée législative, et Phelan a déclaré qu’il ne pense pas que les contribuables devraient payer la facture.

Peu de temps après la conclusion du règlement, l’enquête de la Chambre a commencé.

HISTOIRE DU TEXAS

Paxton était déjà susceptible d’être noté dans les livres d’histoire pour sa demande sans précédent que la Cour suprême des États-Unis annule la défaite de Biden contre Trump en 2020. Il est maintenant l’un des trois seuls fonctionnaires en exercice à avoir été destitué au Texas.

Le gouverneur James « Pa » Ferguson a été démis de ses fonctions en 1917 pour mauvaise utilisation des fonds publics, détournement de fonds et détournement d’un fonds spécial. Le juge d’État OP Carrillo a été contraint de quitter ses fonctions en 1975 pour usage personnel de fonds et d’équipements publics et pour avoir déposé de faux états financiers.

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Jim Vertuno et Jake Bleiberg, Associated Press