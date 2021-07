Pourquoi la lune est-elle orange ? – Le soleil

LA Lune est considérée comme le satellite naturel de la Terre, mais elle peut parfois apparaître en orange dans le ciel nocturne.

Voici ce que vous devez savoir sur les causes de l’effet étrange.

Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Pourquoi la lune est-elle orange ?

À certaines périodes de l’année, la lune semble plus grosse lorsqu’elle passe par sa phase mensuelle de pleine lune.

C’est l’une des 8 phases lunaires que traverse la Lune au cours de son cycle lunaire de 29,53 jours.

Les 4 phases majeures de la Lune sont la Pleine Lune, la Nouvelle Lune, le Premier Quartier et le Dernier Quartier.

Au cours de ces étapes, la couleur de la lune change en fonction de la quantité d’atmosphère que sa lumière doit traverser avant de nous atteindre.

Lorsque la lune est basse dans le ciel, sa lumière frappe l’atmosphère à un angle plus faible, ce qui signifie qu’elle doit traverser plus d’atmosphère avant de nous atteindre.

Comment l’atmosphère change-t-elle la couleur de la lune ?

Plus la lumière réfléchie par la lune doit traverser d’atmosphère, plus elle apparaîtra orange ou rouge.

C’est parce que les particules dans l’atmosphère absorbent et diffusent la lumière, et la lumière d’une longueur d’onde plus courte est diffusée plus facilement.

À une extrémité du spectre de la lumière visible se trouve la lumière bleue, avec une longueur d’onde de 400 nanomètres, tandis qu’à l’autre extrémité se trouve la lumière rouge, avec une longueur d’onde de 700 nanomètres.

Cela signifie que davantage de lumière orange et rouge est capable de traverser l’atmosphère et d’atteindre nos yeux.

C’est aussi la raison pour laquelle le soleil apparaît plus rouge au lever et au coucher du soleil.

Quand est le prochain événement lunaire ?

Le Royaume-Uni devrait voir une éclipse lunaire sous la forme d’une lune mâle le 24 juillet 2021.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe entre la Lune et le Soleil et projette une ombre sur la Lune.

Lorsque cela se produit, la seule lumière frappant la lune est la lumière réfractée par l’atmosphère terrestre, ce qui signifie que la lune peut apparaître rouge ou orange pour la même raison.

Dans certains pays, il peut également être affecté par des incendies de forêt, car la fumée se propage plus loin et dérive à travers les villes pour créer des levers de soleil et des levers de lune colorés.

Une brume persistante peut donner à la pleine lune cette même lueur orange.

Mais, l’événement de juin ne sera considéré que comme une éclipse lunaire pénombrale, ce qui signifie que la lumière du Soleil n’est que partiellement obscurcie et que l’effet est moins dramatique qu’une éclipse lunaire totale.

La prochaine éclipse totale de Lune aura lieu le 16 mai 2022.

