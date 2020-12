Boris Johnson – JESSICA TAYLOR / AFP via Getty Images

C’est quoi l’histoire?

Elle a été décrite comme une «charte des criminels», chargée de protéger tout le monde des suspects terroristes aux barons de la drogue.

D’autres ont souligné qu’il protège également les familles espionnées par leur conseil local.

Peu de lois sont aussi controversées que la loi sur les droits de l’homme (HRA) et lors des élections générales de l’année dernière, Boris Johnson s’est engagé à apporter des changements.

Il s’agissait d’un engagement manifeste des conservateurs de «mettre à jour» la loi de 1998, qui permet aux ressortissants britanniques de se prévaloir de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) devant les tribunaux nationaux.

Des changements à la HRA pourraient rendre plus difficile la poursuite des soldats britanniques pour des crimes présumés commis à l’étranger et limiter la capacité des juges à bloquer les expulsions de criminels étrangers.

L’ancien juge de la Cour d’appel, Sir Peter Gross, a été nommé pour diriger l’examen indépendant.

Le gouvernement souhaite examiner si la HRA fonctionne efficacement.

Un panel, dirigé par Sir Peter, devrait évaluer si les juges britanniques sont attirés par des questions de politique, traditionnellement décidées par les politiciens, et rendra compte de ses conclusions d’ici l’été prochain.

Les ministres considèrent l’examen comme faisant partie d’une réévaluation constitutionnelle plus large, examinant la relation entre le pouvoir judiciaire, l’exécutif et le Parlement.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a récemment décrit les votes des prisonniers – mandatés par le tribunal de Strasbourg mais contrés par le gouvernement – comme une « affaire difficile » liée à la HRA.

Et écrivant dans le Telegraph, il a déclaré que la HRA permettait aux tribunaux de réécrire les lois adoptées au Parlement pour garantir leur conformité à la CEDH.

Il a déclaré que cela « ne s’était pas toujours limité à des changements techniques mineurs et non controversés ».

Il a déclaré qu’il valait la peine de se demander si « des décisions aussi importantes et controversées devraient être renvoyées au Parlement ».

Le Parti travailliste a qualifié la révision de la loi sur les droits de l’homme de « dingue ».

Le secrétaire de la Justice fantôme, David Lammy, a déclaré: « C’est dingue que le gouvernement donne la priorité au lancement d’une attaque contre les droits de l’homme au milieu de la pandémie de coronavirus. »

Il a ajouté: « Il n’est pas nécessaire de revoir les droits et libertés qui sous-tendent notre démocratie et dont nous jouissons tous ».

Regarder en arrière

La HRA a été introduite par le gouvernement travailliste de Tony Blair en 1998 pour «ramener les droits à la maison».

Elle a intégré les droits et libertés consacrés par la CEDH dans le droit interne.

Sa mise en œuvre signifiait que les tribunaux britanniques pouvaient traiter de toute violation de la convention sans avoir à saisir les juges à Strasbourg.

Cependant, la législation a rapidement fait l’objet de vives critiques, à la suite de suggestions selon lesquelles elle était susceptible d’abus de la part de divers justiciables.

Le cas le plus cité est celui du religieux islamiste radical Abu Qatada qui, au départ, ne pouvait pas être expulsé au motif que cela aurait enfreint son droit à ne pas être torturé.

En 2006, M. Blair s’est plaint qu’un jugement concernant un groupe d’Afghans qui avait détourné un avion était un «abus de bon sens».

Cela est venu après qu’un tribunal de l’immigration a statué que les neuf demandeurs d’asile avaient remporté leur candidature pour rester au Royaume-Uni.

En vertu de l’article 3 de la Convention européenne, ils ne peuvent être renvoyés par crainte de «traitements inhumains ou dégradants» en Afghanistan.

M. Johnson n’est pas le premier Premier ministre à envisager de modifier la législation.

En 2007, les travaillistes ont commencé à se consulter sur la construction de la HRA pour créer une déclaration des droits.

Le gouvernement de Gordon Brown a évoqué la possibilité d’introduire des «devoirs» ou des «responsabilités» spécifiques, comme l’obligation d’obéir à la loi et de payer des impôts, qui coïncideraient avec les droits déjà garantis.

Pendant ce temps, Theresa May a promis que les conservateurs abandonneraient la HRA en 2013.

Mme May a fait valoir que la Grande-Bretagne «devrait d’abord expulser les criminels étrangers et entendre leur appel plus tard».

«Pour le moment, le système est comme un jeu sans fin de serpents et d’échelles, avec près de 70 000 appels entendus chaque année», a-t-elle déclaré.

Rien d’autre?

L’examen est en cours pendant la période la plus intense des négociations d’accords commerciaux avec l’UE.

Le négociateur en chef de Bruxelles, Michel Barnier, avait précédemment averti que la divergence avec la CEDH était une ligne rouge pour le bloc.

« Si la position du Royaume-Uni ne bouge pas, elle aura un effet immédiat et concret sur le niveau d’ambition de notre coopération, qui restera basée sur les conventions internationales mais ne sera pas aussi ambitieuse que nous le souhaitons », at-il déclaré en mars.

Il a été suggéré que le Premier ministre pourrait faire un compromis majeur sur la HRA afin de renforcer les liens de sécurité avec l’UE après le Brexit.

Au cours des dernières semaines, des sources de l’UE ont déclaré qu’un compromis pourrait inclure un engagement du gouvernement de ne pas «modifier matériellement l’esprit» de la HRA.

Cependant, tout accord visant à maintenir la Grande-Bretagne liée aux règles européennes des droits de l’homme après le Brexit provoquera une rupture avec les députés conservateurs chez eux. Un énorme attrait de la promesse du Brexit est de reprendre le contrôle de nos lois.

La prise de rafraîchissement

Au milieu des décombres d’une Europe détruite par l’Allemagne fasciste et avec Joseph Staline exerçant une emprise totalitaire sur les nations de l’est et du centre du continent, des politiciens, dont Sir Winston Churchill, ont compris la nécessité de consacrer les droits de l’homme.

Réuni en 1948, le Congrès de l’Europe a déclaré: «Nous souhaitons une Charte des droits de l’homme garantissant la liberté de pensée, de réunion et d’expression ainsi que le droit de former une opposition politique. Nous souhaitons une Cour de justice avec des sanctions adéquates pour la mise en œuvre de cette Charte. »

La Grande-Bretagne – un phare de liberté – a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ces idéaux élevés.

Il est donc peut-être naturel que plus tard la HRA soit adoptée pour consacrer ces valeurs dans le droit britannique.

Pourtant, contrairement à ses voisins continentaux, la Grande-Bretagne n’a pas de déclaration des droits inscrite dans une constitution.

Cela signifie que les juges doivent se prononcer sur des questions qui, selon beaucoup, relèvent du Parlement.

La révision de la HRA est la bienvenue après être devenue une confusion constitutionnelle – même si elle a commencé avec les meilleures intentions.