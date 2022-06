Pourquoi la littératie financière doit faire partie des vacances

Earn Your Leisure compte plus d’un million d’abonnés et fait partie d’un mouvement croissant d’influenceurs sociaux axés sur la finance, notamment Kezia Williams, Ian Dunlap alias le Master Investor, Trappeur de Wall Street , Ross Mac Philippe Michel, WorthLifeBalance et plein d’autres.

« Souvent, nous nous concentrons sur l’impact social de l’esclavage, puis sur le racisme et la discrimination de cette nature. Ce qui est tout aussi important, c’est l’impact économique », a déclaré Rashad Bilal de Earn Your Leisure à CNBC. « Quand vous venez de comprendre que l’esclavage était vraiment un système financier qui a été mis en place pour le travail gratuit. Alors quand vous voyez nos ancêtres sacrifier leur vie et que cela a été fait pour l’autonomisation économique, cela vous oblige à regarder vos finances », Bilal a dit.

Le podcast axé sur les finances Earn Your Leisure vise à normaliser les discussions ouvertes sur l’argent, la création de richesses et la liberté financière le Juneteenth, la fête qui commémore la fin de l’esclavage en Amérique.

Kezia Williams se concentre sur l’entrepreneuriat noir et sur la manière dont il peut aider à créer une richesse générationnelle, mais elle a souligné qu’il faut une collaboration et des décisions économiques intentionnelles pour créer des entreprises noires durables. Pour la troisième année, elle encourage les gens à magasiner dans des entreprises noires et à publier leurs reçus en ligne avec le hashtag MyBlackReceipt.

Influenceur des médias sociaux Ian Dunlap dit ce Juneteenth, il est urgent que la communauté noire comprenne l’investissement à long terme dans les actions et l’opportunité que cela peut créer pour la richesse. « Investir n’est pas difficile », a-t-il déclaré à CNBC. « Les données sont là, les informations sont là. Mes recherches montrent que si vous détenez le fonds indiciel S&P 500 ou équivalent pendant 30 ans, vous avez 0 % de chances de perdre votre investissement et 100 % de chances d’être rentable. »

« Nous devons acheter intentionnellement auprès d’une entreprise noire ! Cela devrait être une pratique que nous adoptons quotidiennement », a déclaré Williams à CNBC. « La pandémie a créé des opportunités pour atteindre les gens dans des espaces en dehors des médias traditionnels. Il y a beaucoup de femmes influentes financières qui enseignent, créent un contenu merveilleux et ce serait formidable pour elles de trouver ou de construire des espaces pour faire entendre leur voix », a-t-elle déclaré. a dit.

Philippe Michel s’emploie à créer 100 000 millionnaires noirs grâce à l’investissement immobilier d’ici 2030. « L’accession à la propriété est la porte d’entrée vers la richesse », a-t-il déclaré à CNBC. La communauté noire doit se pencher sur les véhicules d’investissement émergents comme son application NYCE qui permet aux investisseurs d’acheter une « part fractionnaire » d’une propriété. « Je veux améliorer la psychologie de l’argent spécifiquement pour les Noirs. Il s’agit simplement de briser certaines de ces barrières perçues que nous avons mentalement sur la façon dont nous pouvons commencer à investir. Ce n’est pas seulement pour les riches, c’est une nécessité », a déclaré Michael. .

Le marché du logement est actuellement sous pression, les taux hypothécaires enregistrant leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 1987, et les actions ont récemment testé les investisseurs avec le S&P 500 glissant dans un marché baissier et des actifs plus agressifs comme les investissements technologiques et les crypto-monnaies subissant de grosses pertes.

Néanmoins, certains des investisseurs les plus riches du marché affirment que les marchés baissiers sont des opportunités d’investissement uniques, et ces influenceurs préconisent une exposition à des actifs plus risqués dans le cadre d’un portefeuille d’investissement. En plus des actions technologiques de premier ordre, Dunlap conseille d’explorer les opportunités dans le Web3 et le métaverse. Williams plaide pour que les femmes entrent dans l’espace de la crypto-monnaie et deviennent des influenceuses pour relever les défis uniques auxquels les investisseurs féminins sont confrontés.

Pour Earn Your Leisure, la conversation, la psychologie et les likes sur les réseaux sociaux sont formidables. Mais ils ont hâte de voir les actions, les décisions et les objectifs de la nouvelle génération d’investisseurs qu’ils ont contribué à inspirer.

« Nous voulions faire de l’apprentissage de la finance et de la richesse générationnelle une chose cool, nous voulions en faire une conversation banale. Je n’ai pas grandi avec des conversations comme ça à table. Mais imaginez si nous le faisions? » Troy Millings de Earn Your Leisure a déclaré à CNBC. « Imaginez si au salon de coiffure nous ne discutions pas du meilleur joueur de basket, mais des meilleures entreprises, de ce que cela pourrait faire à un quartier. »

