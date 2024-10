Pourquoi la liste des premières séries éliminatoires de la MLB comprend-elle autant de matchs par jour ? « Les chiffres ne mentent pas »

C’est quoi ces matchs éliminatoires en journée ?

Les sentimentalistes aspirant aux époques révolues de la Major League Baseball les adorent, bien sûr. Mais pour les fans qui résident sur la côte ouest, le premier match des séries éliminatoires de mardi arrive assez tôt : le deuxième match de la ronde Wild Card entre les Tigers de Détroit et les Astros de Houston est prévu à 11h30.

Pendant ce temps, les fans de Houston, où se déroule réellement le match, se connecteront à ce concours à 13h30, heure locale – s’ils ne sont pas trop occupés au travail ou à l’école.

Alors pourquoi le bureau du commissaire ne démarre-t-il pas les jeux plus tard ? Est-ce que plus de fans ne pourraient pas regarder de cette façon, même si toutes les heures de départ sont plus rapprochées ?

« Croyez-moi, c’est un débat auquel j’ai participé de tous côtés au fil des années », a déclaré Noah Garden, commissaire adjoint aux affaires et aux médias de la MLB, qui supervise les décisions télévisées de la MLB. « Mais les chiffres ne mentent pas. Et en fin de compte, vous devez en quelque sorte les utiliser. La bonne nouvelle pour tous ces débats : c’est plus frais, parlez-moi, et c’est intéressant. C’est amusant. Mais il existe des preuves empiriques ici.

Garden et les dirigeants des partenaires de diffusion des séries éliminatoires de la MLB, dont ESPN et Fox, ont tous souligné le même objectif : maximiser le nombre de téléspectateurs. Et les preuves leur ont montré que la meilleure façon d’y parvenir est de minimiser les chevauchements dans les jeux joués.

« Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder autant de jeux que vous le souhaitez sans avoir à choisir », a déclaré Ashley O’Connor, vice-président de la programmation et des acquisitions pour ESPN, qui diffuse les jeux Wild Card à travers le monde. ses chaînes, dont ABC et ESPN2. « Les gens veulent pouvoir regarder autant qu’ils le peuvent. »

Un certain chevauchement sera toujours inévitable, en particulier au début des séries éliminatoires avec autant d’équipes en lice. Pourtant, lorsqu’un match se termine, la MLB constate généralement que l’audience d’un autre jeu en cours augmente.

« Il y a plus de fans que les gens ne le pensent qui veulent regarder plusieurs matchs, et lorsque vous essayez d’atteindre le plus grand nombre de fans, ce chevauchement enlève de la portée », a déclaré Garden. « Ce n’est pas comme si nous ne nous étions jamais chevauchés. Et donc vous regardez les chiffres, et vous vous dites que lorsque vous le faites, c’est ce que vous sacrifiez : vous sacrifiez en quelque sorte la portée plus large.

La MLB a le dernier mot sur les horaires de jeu, mais le processus s’effectue en collaboration avec ses partenaires de télévision, qui paient d’importants droits d’auteur. Après la ronde Wild Card hébergée par ESPN, TBS a les équipes de la Ligue américaine pour les Division Series et League Championship Series, tandis que Fox (et FS1) a la Ligue nationale pour ces tours, ainsi que les World Series.



Une caméra de télévision à Camden Yards. (Jerry Driendl/Getty Images)

Bill Wanger, vice-président exécutif de Fox Sports et responsable de la programmation et de la programmation, a déclaré que le processus était à la fois artistique et scientifique.

« Des choses comme celle-ci sont évoquées des semaines à l’avance, une fois que vous avez une idée de qui va participer aux séries éliminatoires », a déclaré Wanger. « Un exemple de cela consiste à entourer les jeux que nous proposons de la programmation complémentaire la plus puissante possible.

« NLCS Game 1, nous avons travaillé avec le baseball pour obtenir cela le dimanche 13 octobre, aux heures de grande écoute, et cela sera (probablement) sur Fox, et nous aurons un programme double de la NFL en tête… qui mettra en vedette Dallas. et le football de Détroit. Des choses comme celles-là sur lesquelles nous travaillons depuis des mois avec le baseball.

Toutefois, certaines décisions se prennent naturellement à la dernière minute. Les discussions sur la programmation des Wild Card d’ESPN ont été intenses au cours des deux dernières semaines à mesure que les confrontations devenaient plus claires, a déclaré O’Connor.

Mardi, premier jour des séries éliminatoires, un débat vice-présidentiel à 21 h HE a encore augmenté les temps de match. Les Royals de Kansas City et les Orioles de Baltimore ont débuté à 16 h HE, au lieu du créneau de 16 h 30 prévu mercredi. Et les Mets de New York et les Brewers de Milwaukee ont commencé à 17 h 30 HE, au lieu du créneau de 19 h 30 dont ils disposent mercredi.

Certains problèmes sont toujours en cours même avec le cycle Wild Card en cours.

« Il y aura quatre matchs no 1 le samedi 5 octobre », a déclaré Wanger. « Nous parlons au baseball de : ‘OK, eh bien, Fox va avoir deux matchs, et Turner va avoir deux matchs, quel sera l’ordre ?’ Où allons-nous placer les équipes respectives ? Et des éléments sont pris en compte, comme le fuseau horaire où se déroulent les jeux. Évidemment, si vous êtes dans un lieu de la côte ouest comme celui des Dodgers, vous voudrez y aller plus tard dans la journée.

Et oui, l’éléphant dans la pièce – la taille du marché, la taille de la base de fans – compte aussi.

« Certainement l’un des facteurs », a déclaré Wanger.

« Lorsque vous parlez de portée, la taille de votre marché pourrait certainement être un facteur dans le nombre de fans que vous atteignez », a déclaré Garden. « La taille du marché est délicate, car certaines de ces franchises légendaires comptent un nombre considérable de fans déplacés. Il ne s’agit donc pas toujours de : « Hé, parce que vous venez de New York, vous aurez toujours ce créneau horaire particulier. » Il y a d’autres équipes qui ont des fans plus nombreux qu’on ne le pense, surtout d’un point de vue national.

Atteindre le maximum de téléspectateurs n’est pas un objectif uniquement né du désir de répandre la joie du baseball partout. En fin de compte, les réseaux de télévision ont du temps d’antenne à vendre aux annonceurs, et la capacité d’atteindre un public distinct contribue à cet effort.

« L’autre côté du côté commercial, c’est la dernière chose que veulent nos partenaires médias, ils ne veulent pas de chevauchement », a déclaré Garden. « Ils veulent avoir la plus grande opportunité d’avoir le match qu’ils ont et le créneau horaire qui peut attirer le plus de fans de baseball à la fois. »

Mais Garden a reconnu qu’il y avait un « débat » sur les heures de début, et les dirigeants ont déclaré qu’ils faisaient des allers-retours entre eux.

« En interne au sein d’ESPN, nous avons des débats très sains sur le point de vue de chacun et à quoi il ressemble, et nous avons également ces mêmes débats sains avec le baseball », a déclaré O’Connor. « Les temps changent. Agissons-nous toujours en fonction de ce que recherche le public de 2024, et ne programmons-nous même pas le public de 2022 ? Si nous n’y prêtons pas attention en permanence, je pense que nous ne rendons pas service. »

Les entreprises partenaires essaieront toujours de bien parler les unes des autres, mais il y a parfois des conflits et des désaccords dans le calendrier, ou du moins des déceptions. Patrick Crakes, aujourd’hui consultant en médias, a longtemps été cadre chez Fox. Il a rappelé que lors de l’une de ses dernières saisons avec le réseau, probablement en 2015, la MLB voulait que les Cubs de Chicago soient constamment diffusés aux heures de grande écoute, ce qui était frustrant pour Fox, car cette année-là, Fox diffusait la Ligue américaine.

« Le baseball a pris la décision de donner la priorité à l’histoire, et rien ne les a arrêtés, mais cela a rompu certains protocoles », a déclaré Crakes. « Le baseball essaie d’organiser son calendrier de manière à respecter les éléments négociés par ses partenaires dans les contrats, mais essaie également de faire ce qu’il y a de mieux pour le baseball, ce qui est généralement ce qu’il y a de mieux pour la majorité des fans. »

Du point de vue des fans, aucun scénario ne satisfera jamais tout le monde. Certains fans devront probablement toujours essayer de trouver un moyen de regarder les matchs pendant leurs journées de travail. Bien sûr, de toute façon, tout le monde ne travaille pas de 9h à 17h. Mais Lee Berke, consultant en médias, a déclaré que la possibilité de diffuser des jeux sur les téléphones rend les jeux de jour plus accessibles.

ESPN ne vous le dira pas.

« La joie de la manière dont ESPN distribue nos réseaux, vous permet de continuer à consommer ce contenu pendant que vous êtes à votre bureau », a déclaré O’Connor. « Que votre patron le sache, c’est entre vous et votre patron, mais je n’entrerai pas dans les détails. »

(Photo du haut d’un caméraman à Truist Park : David J. Griffin /Icon Sportswire via Getty Images)