Pourquoi la ligne du protocole en Irlande du Nord pourrait-elle être un autre mauvais pari sur le Brexit par Boris Johnson

je

Pour rien d’autre David, maintenant Seigneur, Frost semble un excellent exemple de déterminisme nominatif. Ces dernières semaines, les relations entre le Royaume-Uni et l’UE se sont en effet nettement développées, et la température continue de baisser. Frosty the No Man, comme certains l’appellent, s’est rendu sur les pages de la presse eurosceptique pour se plaindre de l’intransigeance de l’UE sur le commerce via l’Irlande du Nord, de la menace de courte durée d’arrêter les vaccins d’entrer dans la province et de pêcher. Et, bien sûr, il y avait cette reconstitution lilliputienne de la bataille de Trafalgar juste à côté de Jersey. Il n’a pas tout à fait le temps de demander au président Macron «qui pensez-vous être, Napoléon?», Mais cela ne peut pas être loin.

Apparaissant devant le foyer chaleureux d’un comité restreint des lords, Lord Frost a offert une réponse apparemment attrayante au problème du protocole d’Irlande du Nord, qui consiste simplement à prétendre qu’il n’existe pas. Le protocole a été négocié par Lord Frost, approuvé par Boris Johnson, soutenu par le Parlement puis, à toutes fins utiles, approuvé par le peuple britannique lors des élections générales de 2019. Le texte, qui fait partie de l’accord de retrait et de l’accord global sur le Brexit , était dans le domaine public et a provoqué des discussions.

Bien que peu de gens l’auront lu (y compris peut-être M. Johnson), ses implications ont été débattues et bien commentées. Les unionistes démocrates, qui la considèrent comme une trahison, ont voté contre et se sont plaints bruyamment. Il était clair, comme il l’était depuis que Michel Barnier l’a suggéré il y a des années, que cela signifierait une frontière économique en mer d’Irlande et au Royaume-Uni, ajoutant ainsi quelques contrôles aux échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. En octobre et à nouveau au début de l’année prochaine, d’autres périodes de grâce sur le commerce GB-NI expireront et les frictions à la frontière au port de Larne – bureaucratiques et politiques – s’intensifieront.