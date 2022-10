Pourquoi la lettre des progressistes de la Chambre sur la politique ukrainienne est devenue un tel scandale

Au cours de 24 heures, un mini-scandale impliquant des législateurs progressistes et une lettre du genre que les législateurs envoient tout le temps ont cristallisé les lignes sur la façon dont Washington parle de l’Ukraine.

Lundi, le Washington Post a publié un rapport exclusif sur une lettre que 30 membres du House Congressional Progressive Caucus (CPC) ont envoyée à la Maison Blanche sur la politique russo-ukrainienne. Ils ont exprimé leur soutien à l’Ukraine et ont salué les efforts du président Joe Biden en Europe tout en appelant à plus de diplomatie, notamment à “redoubler d’efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu”.

Dans la soirée, le caucus a publié une clarification. Les signataires de la lettre ont exprimé leur confusion quant au moment de sa publication, affirmant qu’elle avait été rédigée et signée en juin et juillet, et qu’elle avait été publiée sans qu’elle ait été correctement révisée après une longue pause d’octobre et après que les conditions de la guerre aient changé.

Mardi, la représentante Pramila Jayapal a essentiellement retiré la lettre. Le PCC l’a désavoué.

Même si de nombreux journalistes et experts ont souligné qu’une grande partie du contenu de la lettre faisait écho à des parties de la propre rhétorique du président Joe Biden ou était par ailleurs anodine (le professeur d’affaires internationales et contributeur de Vox Daniel Drezner appelé un « rien de géant »), les critiques se sont acharnées sur les membres du Congrès sur les réseaux sociaux et en ont trié chaque mot.

L’appel à la diplomatie de la lettre a particulièrement suscité la colère des faucons russes aux États-Unis, qui veulent faire monter la pression sur le président Vladimir Poutine et qui a utilisé la lettre comme un gourdin pour condamner les progressistes alors que l’Ukraine tient bon dans la guerre. L’homme d’affaires et critique russe Bill Browder, par exemple, a dit la lettre “Fait bouillir mon sang.”

Bien qu’il soit peu probable qu’un règlement négocié mette fin à la guerre aujourd’hui – Kyiv et Moscou s’y intéressent peu – les voies diplomatiques tierces ont produit de petites victoires concernant les transports de céréales et les échanges de prisonniers. Face aux menaces nucléaires de Poutine et au potentiel d’une escalade dangereuse et incontrôlable, les membres ont cherché à maintenir ouvertes les voies diplomatiques et à en créer de nouvelles.

Les sources du Congrès avec qui j’ai parlé ne se souvenaient pas de la dernière fois où il y avait eu autant de drame à propos d’une lettre. Mais le débat politique sur la façon dont les États-Unis gèrent la guerre de la Russie contre l’Ukraine est aussi intense.

Pour être clair, la lettre et son retour en arrière mettent en lumière le manque de coordination au sein du Congressional Progressive Caucus, un contretemps gênant à un moment où ils pourraient trouver leur voix en matière de politique étrangère. Mais cela en dit plus sur l’étouffement de la conversation politique aux États-Unis sur l’Ukraine.

Qu’y avait-il dans cette lettre de toute façon ?

Une partie de ce que Politico a appelé une «tempête de feu» découlait de la façon dont le Washington Post avait décrit la lettre, comme des libéraux rompant avec l’administration Biden. “Un groupe de 30 libéraux de la Chambre exhorte le président Biden à changer radicalement sa stratégie sur la guerre en Ukraine et à poursuivre des négociations directes avec la Russie, la première fois que des membres éminents de son propre parti l’ont poussé à changer son approche de l’Ukraine”, a écrit le journaliste du Post. Yasmine Abutaleb.

Sauf que la lettre ne représentait guère une rupture chez les démocrates.

C’était un éloge équilibré et réservé pour les efforts de l’administration Biden. “Nous sommes d’accord avec le point de vue de l’administration selon lequel ce n’est pas aux États-Unis de faire pression sur le gouvernement ukrainien concernant les décisions souveraines”, ont écrit les membres à Biden, “mais en tant que législateurs responsables de la dépense de dizaines de milliards de dollars des contribuables américains en assistance militaire dans le conflit , nous pensons qu’une telle implication dans cette guerre crée également une responsabilité pour les États-Unis d’explorer sérieusement toutes les voies possibles, y compris un engagement direct avec la Russie, pour réduire les dommages et aider l’Ukraine à parvenir à un règlement pacifique.

Même l’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul, qui a été l’un des principaux conseillers du président Barack Obama et qui a été un fervent partisan de l’Ukraine, a déclaré qu’il convenu avec la prémisse (mais je ne pensais pas que cela ajouterait beaucoup).

Néanmoins, l’appel à la diplomatie a suscité l’indignation, en particulier de la part d’experts et de commentateurs qui pensent que le moyen de mettre fin à la guerre est d’exercer une pression maximale sur Poutine, ou de ceux qui ont souligné l’infaisabilité d’un cessez-le-feu négocié dès maintenant.

Les fracas ont commencé sur la coordination et le timing de la lettre. La lettre avait été initialement rédigée au début de l’été avant la stupéfiante contre-offensive ukrainienne de septembre, et bien que Politico ait signalé que certaines lignes avaient été mises à jour, d’autres semblaient obsolètes. (Les dirigeants du caucus se sont assis sur la lettre parce qu’ils voulaient rassembler une masse critique de signatures, selon deux sources du Congrès.)

Il semble mauvais que l’aile progressiste du parti de Biden le critique deux semaines avant les élections de mi-mandat qui en découlent. Cela donnait également l’impression que la cohorte progressiste se rangeait du côté des adversaires de Biden au Congrès, une semaine après que le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il n’y aurait pas de «chèque en blanc» pour l’Ukraine si son parti remportait les élections de mi-mandat et comme le milliardaire Elon Musk l’a fait. flottaient des idées de plus en plus farfelues pour résoudre la guerre.

Lundi soir, le caucus a publié un déclaration de clarification qui a souligné l’agence de l’Ukraine dans la poussée diplomatique des membres. Plus tard, le représentant Mark Pocan (D-WI) a déclaré qu’il l’avait signé en juillet. “Je ne sais pas pourquoi il est sorti maintenant”, a-t-il tweeté. Le lendemain matin, la représentante Sara Jacobs (D-CA) tweeté « J’ai signé cette lettre le 30 juin, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Je ne le signerais pas aujourd’hui.

Anatomie d’une erreur DC. En juillet, Poutine a commencé à parler d’utiliser des armes nucléaires. Certains warhawks ont commencé à retentir, et beaucoup d’entre nous voulaient garder le cap que Biden faisait, en gardant la diplomatie sur la table. C’est pourquoi le PCC a signé une lettre. 1/4https://t.co/6dMAFbDRDj – Représentant Mark Pocan (@RepMarkPocan) 25 octobre 2022

Mardi après-midi, le représentant Jayapal et le caucus ont entièrement reculé la lettre. “La proximité de ces déclarations a donné l’impression malheureuse que les démocrates, qui ont fermement et unanimement soutenu et voté pour chaque paquet d’assistance militaire, stratégique et économique au peuple ukrainien, sont en quelque sorte alignés sur les républicains qui cherchent à débrancher l’Amérique. soutien au président Zelensky et aux forces ukrainiennes », a-t-elle écrit.

Où en est le débat politique sur l’Ukraine ?

L’épisode entier montre à quel point la conversation politique est tendue et resserrée autour de l’Ukraine.

Biden, lors de son discours sur l’état de l’Union au début de la guerre, a expliqué au peuple américain pourquoi le soutien à l’Ukraine est si crucial pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dans le monde. Mais il n’a pas vraiment plaidé la cause de manière substantielle depuis. (Son discours à l’ONU le mois dernier s’adressait à un public très différent.) Cela vaut la peine de tenir compte de ce à quoi ressemble le maintien de cet engagement. Les États-Unis ont envoyé près de 18 milliards de dollars d’armes et d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début du mandat de Biden.

L’échange public d’idées entre les décideurs politiques de Washington n’a pas été suffisamment solide sur ce que signifie fournir des munitions à une guerre par procuration avec l’un des concurrents les plus puissants des États-Unis tout en faisant tout son possible pour ne pas s’impliquer plus directement. En juillet, une initiative de recherche qui avait plaidé pour une approche américaine plus restreinte de l’Ukraine a décidé de quitter l’établissement Atlantic Council parce que le groupe de réflexion n’offrait apparemment pas un foyer confortable pour une diversité de points de vue.

Les démocrates progressistes devraient pouvoir dire que Biden a été un leader efficace en guidant les alliés européens et de l’OTAN pour soutenir l’Ukraine et en veillant à ce que le pays dispose des armes dont il a besoin pour se défendre contre l’offensive de Poutine, tout en proposant leur propre des idées politiques sur ce qui pourrait être amélioré.

Comme pour toute proposition de politique, certaines idées seront meilleures que d’autres. L’idée du « cessez-le-feu », par exemple, est encore loin. Mais la diplomatie ne signifie pas seulement trouver une fin de partie à la guerre. Peu de progressistes diraient que la Russie ou l’Ukraine sont prêtes à négocier de telles conditions.

Certains de ces canaux sont ouverts : le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu deux fois avec son homologue russe la semaine dernière. Mais les progressistes pensent que l’armée américaine ne devrait pas être le principal interlocuteur avec la Russie. Pour eux, il est décevant que le secrétaire d’État Antony Blinken n’ait eu qu’un seul appel téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov depuis que la Russie a lancé la guerre.

Une majorité d’Américains (57%) veulent plus de diplomatie, selon un récent sondage réalisé par Data for Progress et le Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Une première ébauche de la lettre du Congrès a été examinée par le Quincy Institute, qui a contribué à renforcer son soutien et a plaidé pour davantage de voies de diplomatie en dehors de cette lettre. “C’est pour s’assurer que nous utilisons tous les outils à notre disposition pour nous assurer que nous ne manquons aucune occasion de pouvoir mettre fin à cette guerre”, a écrit Trita Parsi, vice-présidente exécutive du groupe de réflexion. longuement sur les négociations américaines avec l’Iran, m’a dit. “Parce que lorsque nous ne parlons pas en permanence, il y a un risque élevé que nous manquions ces moments. Manquer ces moments signifie que plus de personnes mourront et qu’il y aura plus d’escalade.

Mais maintenant, c’est juste un embarras public pour les progressistes.

Aussi loin que je me souvienne, les démocrates ont eu du mal à sortir un contre-discours progressiste, sans parler d’une nouvelle vision, de la politique étrangère. C’est ainsi que le président Obama a perdu face aux généraux en se retirant d’Afghanistan. C’est ainsi qu’un groupe de réflexion comme le Center for a New American Security, que les démocrates ont fondé en 2007 pour contrebalancer la domination de l’administration George W. Bush sur les questions de sécurité nationale, a pu au cours des 15 années suivantes se rapprocher de l’establishment bipartisan de la défense.

Même si les progressistes expriment une perspective convaincante, directe et même utile sur la Russie et l’Ukraine, ils ont été noyés par leurs propres ratés.

“Nous avons fait flotter le ballon d’essai le plus doux au monde sur la diplomatie, nous avons été frappés par le blob” – le surnom péjoratif de l’establishment de la politique étrangère de Washington – “et nous nous sommes immédiatement retirés sous la pression”, m’a dit un haut responsable du Congrès, parlant anonymement. “Je déteste l’idée que ça va ressembler maintenant que les progressistes approuvent l’idée que la diplomatie est un apaisement”, ont-ils ajouté.

Les marges de débat acceptable autour de l’Ukraine se sont rétrécies au point de penser en groupe. Sinon, comment pourrait-on expliquer la façon dont une lettre plutôt médiane disant que la diplomatie est un outil important pourrait devenir le crachat de politique étrangère de Washington ?

Malheureusement, la lettre, plutôt que sa substance, est devenue l’histoire. Comme l’a souligné un autre haut responsable du Congrès, s’exprimant sous couvert d’anonymat, “il est dit que la diplomatie devrait être sur la table, et je pense que c’est toujours le cas”.