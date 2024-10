Pourquoi la lecture est un droit civique et pourquoi il est temps de réformer l’alphabétisation

Plus de 100 membres de la communauté se sont réunis au jardin botanique de Fort Worth le 8 octobre pour entendre une discussion sur la valeur et l’importance de l’alphabétisation et sur la question de savoir si elle devrait être considérée comme un droit civil alors que la ville est aux prises avec son problème de lecture.

L’événement gratuit, composé d’un discours d’ouverture et d’une table ronde, s’est déroulé dans un contexte de statistiques qui donnent à réfléchir : près de 60 % des élèves de la troisième à la huitième année des écoles publiques de Fort Worth n’ont pas atteint le niveau scolaire en lecture cette année, selon le Partenariat pour l’éducation de Fort Worth. Les résultats des évaluations de l’état de préparation scolaire de l’État du Texas, ou STAAR, ont également montré que seulement 33 % des élèves de troisième année lisaient au niveau scolaire dans le district scolaire indépendant de Fort Worth cette année.

Le problème de l’incapacité des élèves de la région de Fort Worth à lire au niveau scolaire persiste depuis des années. Un sentiment d’urgence pour résoudre ce problème et améliorer les performances académiques a été renouvelé récemment alors que Fort Worth ISD fait face à un examen minutieux de ses résultats aux tests d’État, en retard par rapport aux districts urbains comparables tels que Dallas ISD. La pression exercée sur le quartier pour inverser cette tendance a commencé avec une lettre du maire Mattie Parker – et 45 autres dirigeants communautaires – aux membres du conseil scolaire en août, qualifiant l’état académique du district d’« inacceptable » tout en faisant pression pour une « approche audacieuse et unifiée » dans laquelle Fort Worth ISD peut « devenir le district de choix pour les familles ». Parker faisait partie des panélistes lors de l’événement du 8 octobre.

L’événement chevauchait celui du conseil scolaire de Fort Worth ISD. nomination d’un surintendant intérimaire. Karen Molinar prend la direction du district après Angélica Ramsey a démissionné environ un mois après l’envoi de la lettre du maire Parker aux fonctionnaires. La démission de Ramsey est entrée en vigueur le 1er octobre.

Le Crossroads Lab du Fort Worth Star-Telegram faisait partie des multiples organisations communautaires qui ont parrainé le projet « La lecture est-elle un droit civil ? événement, qui comprenait la Chambre de commerce de Fort Worth, Fort Worth Education Partnership, Fort Worth Forum, Fort Worth Hispanic Chamber of Commerce, Fort Worth Metropolitan Black Chamber of Commerce, Go Beyond Grades, Rainwater Charitable Foundation, Sid W. Richardson Foundation, Texas Faculté de droit de l’Université A&M et Centraide du comté de Tarrant.

Kimberly Jenkins Robinson, directrice de l’Education Rights Institute de la faculté de droit de l’Université de Virginie, a commencé son discours d’ouverture en décrivant l’alphabétisation comme une clé qui débloque l’engagement des étudiants « dans la démocratie, notre économie et notre société ». En revanche, elle a décrit l’analphabétisme comme un « handicap persistant » qui, par exemple, crée un obstacle pour remplir des formulaires de soins de santé, demander un permis de conduire et comprendre les mesures électorales.

Robinson a expliqué comment les droits civils offrent une protection contre la discrimination et fournissent également des « droits positifs » qui donnent aux gens accès à ce dont ils ont besoin pour faire partie de la société, ce qui inclut l’alphabétisation, a-t-elle déclaré. Elle a mentionné la décision historique Brown contre Board of Education, qui a déterminé que la ségrégation dans les écoles publiques était inconstitutionnelle. L’affaire, a-t-elle déclaré, embrasse le concept juridique de l’égalité des chances en matière d’éducation, qui est toujours recherché aujourd’hui.

« Même si nous avons commencé à amener les enfants à apprendre ensemble, nous n’avons pas pleinement compris le sens de l’égalité des chances en matière d’éducation », a-t-elle déclaré. « Non, nous n’avons toujours pas d’écoles légalement séparées. Je ne dis pas que nous avons renversé Brown, mais ce que je dis, c’est que nous n’avons jamais pleinement tenu la promesse d’égalité des chances en matière d’éducation qui est au cœur de l’affaire Brown contre Board of Education.

La conférencière principale Kimberly Jenkins Robinson s’adresse aux participants à l’événement lors de la conférence « La lecture est-elle un droit civil ? » table ronde au jardin botanique de Fort Worth le mardi 8 octobre 2024.

La qualité de l’éducation d’un étudiant dépend de l’État dans lequel il vit, car il n’existe pas de droit fédéral à l’éducation, a-t-elle déclaré. Mais une différence peut également être faite au niveau local en « développant l’architecture nécessaire pour offrir une éducation de haute qualité aux étudiants » par le biais de diverses lois, politiques et procédures.

« Si Fort Worth est prêt à faire de l’éducation un droit civique, alors vous faites de l’alphabétisation votre priorité absolue. Ensuite, vous dirigez les ressources, les politiques, les informations, les réunions de parents, tout cela autour de cet objectif, et vous construisez un meilleur Fort Worth. C’est ainsi que vous faites du rêve de l’égalité des chances en matière d’éducation une réalité pour vos élèves », a-t-elle déclaré. « Vous n’êtes pas libre si vous n’êtes pas alphabétisé. Période. »

La table ronde a abordé des questions sur l’état actuel de l’alphabétisation de Fort Worth, les écarts entre les bulletins scolaires et les véritables résultats scolaires d’un enfant, et ce que la communauté devrait rechercher chez le prochain surintendant de Fort Worth ISD. Il comprenait Robinson, Parker, Trenace Dorsey-Hollins de Parent Shield Fort Worth et Brent Beasley du Fort Worth Education Partnership.

Lorsque le modérateur Bob Ray Sanders – directeur des communications de la Chambre de commerce noire métropolitaine de Fort Worth et ancien chroniqueur et rédacteur adjoint du Star-Telegram – a posé des questions sur le premier sujet, Robinson a souligné l’absence d’un engagement national à servir tous les étudiants, mais cela peut être modifié de la même manière que la ségrégation légale. Beasley a partagé des statistiques sur les problèmes d’alphabétisation dans la communauté.

« La partie Fort Worth ISD, qui est plus la partie centrale de la ville, compte 31 % d’élèves qui lisent au niveau scolaire. L’ISD de Lake Worth, qui correspond à la partie nord-ouest de la ville et du comté, 21 % », a-t-il déclaré, ajoutant que 40 % des étudiants de l’ISD d’Eagle Mountain-Saginaw et 54 % des étudiants de Keller ISD satisfont à cet indicateur. « C’est quelque chose qui touche l’ensemble du système, mais bien sûr, certains sont touchés de manière plus disproportionnée. »

Beasley a également mentionné une école à Fort Worth où 6 % des enfants lisent au niveau scolaire. Dorsey-Hollins a déclaré que c’était situé dans son quartier.

Plus tard dans la discussion, en réponse à une question sur la façon dont la ville de Fort Worth développe ses partenariats autour de l’alphabétisation, Parker a souligné que « le rôle que j’ai choisi de jouer aux côtés de la communauté au cours des dernières semaines est important », ajoutant il serait « politiquement intelligent » de sa part de faire l’autruche en matière d’éducation. Sanders lui a demandé pourquoi elle avait décidé de faire pression sur le district scolaire et ses dirigeants ces dernières semaines.

«Pendant des années, nous avons agi comme des collégiennes. Nous avons tous parlé dans le dos de l’autre. Nous avons tous chuchoté, mais personne n’était prêt à dire publiquement ce que nous disions tous dans le dos des autres. Ce n’est pas de la maturité, ni du leadership », a-t-elle répondu, ajoutant qu’elle avait retiré deux de ses enfants du district scolaire « pour des raisons différentes » et reconnaissait que tout le monde n’avait pas les ressources pour le faire.

Dorsey-Hollins a répondu à une autre question concernant les qualités souhaitées chez le prochain surintendant de l’ISD de Fort Worth, qui a réitéré les demandes émises par Parent Shield Fort Worth juste avant la démission de l’ancien surintendant Ramsey. Ils se concentrent sur quelqu’un qui fera progresser les résultats scolaires, en particulier pour les élèves noirs, en faisant en sorte que tous les élèves lisent au niveau scolaire jusqu’en troisième année et en fournissant des données transparentes aux parents. Elle a également appelé les dirigeants philanthropiques à financer des interventions en faveur des élèves en retard sur leur niveau scolaire.

« Si nos enfants ont deux ou trois ans de retard et que les enseignants se concentrent uniquement sur le premier niveau (l’enseignement), ils ne rattraperont jamais leur retard », a déclaré Dorsey-Hollins, faisant référence au programme de base que reçoivent tous les élèves. « Nous avons eu un programme d’intervention au Boys & Girls Club pendant trois mois. Au cours de ces trois mois, 97 % de nos enfants ont pu progresser d’au moins une année scolaire en lecture. Si les écoles accueillent nos enfants pendant neuf mois, vous faites le calcul. Ils peuvent grandir.