Pourquoi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation n’est pas juste un autre jour férié

Profiter de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Le 30 septembre, le Canada célébrera sa deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation un moment pour commémorer les enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats dirigés par l’église et financés par le gouvernement, ceux qui ont survécu et sont rentrés chez eux, leurs familles et leurs communautés encore touchées par le traumatisme durable.

Mais malgré le but du jour, il y a preuve que ce n’est pas nécessairement clair pour tous les Canadiens exactement à quoi sert cette journée ou comment elle peut être utilisée au mieux pour faire avancer la réconciliation.

“La gravité de la journée n’est pas vraiment comprise ou reconnue”, a déclaré Eva Jewell, professeure à l’Université métropolitaine de Toronto et directrice de recherche au Yellowhead Institute. Sans réserve’s Rosanna Deerchild.

Le Parlement a approuvé le jour férié fédéral l’an dernier — quelques jours après le La Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc a confirmé la découverte de 215 lieux de sépulture potentiels sur le terrain d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Mais la Commission de vérité et réconciliation avait appelé à sa création six ans plus tôt comme l’un de ses 94 appels à l’action .

Jewell, qui est Anishinaabe de la Première Nation Chippewas de la Thames, dit que la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation est peut-être encore en train de développer « une identité » et que même si les peuples autochtones devraient décider comment la journée est observée, il doit y avoir une plus large , conversation collective.

« Je ne pense pas qu’il soit durable pour les peuples autochtones de devoir ressasser notre traumatisme année après année. Et je ne pense pas que ce soit OK pour les Canadiens de simplement s’asseoir et consommer nos difficultés », a-t-elle déclaré.

Eva Jewell, professeure à l’Université métropolitaine de Toronto et directrice de recherche à l’Institut Yellowhead, affirme qu’il n’est “pas durable pour les peuples autochtones d’avoir à répéter notre traumatisme année après année”. (Soumis par Eva Jewell)

Inégalités persistantes

Jewell croit que cette journée est l’occasion pour les Canadiens de réfléchir aux fondements de leur pays, « qui sont enracinés dans le génocide autochtone ».

Elle aimerait voir les Canadiens réfléchir aux « iniquités persistantes auxquelles nous sommes toujours confrontés » telles que les taux élevés d’appréhension d’enfants, la pauvreté et l’incarcération des Autochtones, et ce qui peut être fait en réponse.

«Je vois que c’est une journée où nous pouvons réfléchir à ce que le Canada fait vraiment structurellement en tant que pays pour soulager ces fardeaux des peuples autochtones», a-t-elle déclaré.

Elle suggère qu’il y a un grand pouvoir à s’organiser au niveau local et encourage les gens à faire pression sur les politiciens locaux – municipaux, provinciaux ou fédéraux – et à leur demander quels sont leurs plans pour mettre en œuvre les 94 appels à l’action.

REGARDER | L’utilisation par le pape du mot “génocide” a appelé un développement tardif mais important : Le pape dit que le système des pensionnats du Canada équivaut à un génocide Le pape François a décrit le système des pensionnats du Canada et son assimilation forcée des enfants autochtones comme un génocide. Brock Pitawanakwat, le coordinateur du programme d’études autochtones de l’Université York, a qualifié les commentaires du pape de “tardifs”, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un “développement important”.

Les petits gestes font beaucoup de chemin

« Une grande partie de la réconciliation consiste à comprendre comment de petits gestes authentiques contribuent à la grande réconciliation entre les Autochtones et les non-Autochtones », déclare Saber Pictou Lee, défenseur des Mi’kmaq et chercheur au Archipel Recherche et Conseil.

« La réconciliation signifie que les communautés autochtones ont accès à leurs terres de manière à pouvoir agir sur les droits issus des traités », a-t-elle déclaré. « Cela signifie que les non-Autochtones bénéficient d’arrangements d’intendance en matière d’eau potable salubre et propre, dans le cadre d’initiatives agricoles sûres et saines.

“Cela signifie développer une nation où notre partenariat a été centré et le bien-être de la grande communauté est centré.”

L’avocat et chercheur autochtone Saber Pictou Lee affirme que même le plus petit geste peut contribuer grandement à la réconciliation. (Soumis par Saber Pictou Lee)

Shawn Francis, qui est de la Première Nation malécite de Madawaska au Nouveau-Brunswick, travaille à ramener la langue et la culture wolastoqiyik dans sa communauté. Il suggère aux Canadiens de porter une chemise orange ou une épinglette le 30 septembre pour reconnaître ce qui est arrivé aux enfants autochtones, mais pas pour s’arrêter là.

“Vous le portez pour honorer les enfants ce jour-là. Mais quand vous l’enlevez, vous devez encore réaliser que vous devez toujours avoir cela dans votre cœur, pour honorer les enfants qui ne sont pas rentrés à la maison.”

État d’esprit de “s’en remettre”

Ian Thomas, qui est de la Première Nation Beardy’s et Okemasis et qui travaille comme directeur des relations avec les Premières Nations et les Métis à la Saskatoon Health Authority, dit qu’il aimerait voir les Canadiens assister à un événement le 30 septembre, en personne ou virtuellement, « pour vraiment s’asseoir avec un cœur et un esprit ouverts, pour entendre les histoires des survivants.”

Ian Thomas, directeur des relations avec les Premières Nations et les Métis à la Saskatoon Health Authority, exhorte les personnes qui croient que les peuples autochtones devraient simplement «s’en remettre» à examiner ce qu’est vraiment «cela» et d’où viennent leurs sentiments. (Soumis par Ian Thomas)

Il dit avoir trop souvent entendu le vieux refrain de « s’en remettre » de la part des non-Autochtones. Il encourage les personnes ayant cet état d’esprit à « s’asseoir en elles-mêmes et à penser… ‘Qu’est-ce que je dis qu’ils devraient surmonter ?’ et pour vraiment déballer cela et d’où viennent ces sentiments.”

“Je pense que cela va vraiment donner aux gens les moyens de faire un pas vers [consider], ‘OK, qu’est-ce que je peux faire en tant que personne visée par un traité sur des terres visées par un traité, vous savez, en tant que Canadien? Quel est mon rôle là-dedans ? Comment puis-je soutenir cette guérison ?’ “

Kayla Littlepoplar, leader des jeunes autochtones chez BGC Canada, affirme que les Canadiens non autochtones peuvent aider à la guérison en écoutant les voix autochtones et en s’efforçant de rendre leurs communautés plus inclusives. (BGC Canada)

Kayla Littlepoplar a des suggestions sur la façon dont cela peut être accompli. Le jeune de 17 ans de la Première Nation de Sweetgrass est le jeune autochtone de l’année 2022 et est également le premier jeune leader autochtone de BGC Canada – anciennement le Boys and Girls Club. Elle dit que les Canadiens non autochtones peuvent faire partie de la guérison en écoutant les voix autochtones, en offrant un coup de main et en travaillant à rendre leurs communautés plus inclusives.

« Peut-être acheter des perles à un vendeur autochtone, acheter du bannock, soutenir les artistes autochtones et simplement prendre la journée pour respecter les cultures autochtones et célébrer les cultures autochtones comme les gens devraient le faire tous les jours », a déclaré Littlepoplar.

Les Lumières, clé de la réconciliation

La présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada exhorte les gens à se rendre à l’un des événements de l’organisation prévus pour le 30 septembre, qui comprendront des films, des conférences et des histoires.

Carol McBride, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada, espère qu’il y aura réconciliation à un moment donné. (Lindsey Gibeau)

« Si quelqu’un voulait simplement s’aventurer et voir ce que nous avons à partager, je crois qu’il repartirait avec un peu plus d’histoire de notre pays », a déclaré Carol McBride, qui est une dirigeante algonquine et une aînée de la Première Nation de Timiskaming.

“Cela éclairera leurs connaissances sur ce qui s’est exactement passé avec les peuples autochtones de ce pays. Et je pense qu’en connaissant cette histoire, je pense que nous nous réunirons et que nous nous réconcilierons à un moment donné.”

L’Université Lakehead, où Cynthia Wesley-Esquimaux est titulaire de la chaire Vérité et réconciliation au Canada, a donné à tout le personnel et aux étudiants une journée de congé le 30 septembre.

Cynthia Wesley-Esquimaux, de l’Université Lakehead, affirme que la réconciliation signifie « un changement dans le visage du Canada autochtone pour tous ». (Soumis par Cynthia Wesley-Esquimaux)

Elle dit qu’au lieu de “rentrer chez elle et jouer à des jeux vidéo”, elle espère que les gens participeront à quelque chose en rapport avec la journée.

« Nous demandons aux gens de prendre le temps de faire une pause et d’apprendre quelque chose sur l’histoire du Canada. Et cette histoire les inclut, qu’ils soient nés ici, qu’ils aient immigré ici, qu’ils soient autochtones », a déclaré Wesley-Esquimaux, qui appartient à la Première Nation Chippewas de Georgina Island.

“Pour moi, la réconciliation signifie un changement dans le visage du Canada autochtone pour tout le monde.”