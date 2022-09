Pourquoi la Journée des grands-parents est importante – Shaw Local

Beaucoup de gens pensent que les grands-parents sont parmi les personnes les plus influentes dans leur vie. Après tout, ils ont beaucoup de sagesse et d’expérience de vie à partager. Ils sont aussi souvent plus patients que les parents, ce qui en fait des compagnons de jeu idéaux pour les petits-enfants.

Pour beaucoup, les grands-parents sont une source de sagesse, d’amour et de soutien. Ils transmettent souvent l’histoire et les traditions familiales et se plaisent à gâter leur petit-enfant avec des cadeaux et de l’attention. La fête des grands-parents est une fête mémorable en septembre célébrant le lien unique entre les grands-parents et les petits-enfants.

C’est une journée où les familles se réunissent et profitent de la compagnie de l’autre. Il existe de nombreuses activités que les petits-enfants et les grands-parents peuvent pratiquer ensemble, comme se promener, pique-niquer ou jouer à des jeux. C’est aussi une journée pour montrer son appréciation pour tout ce que font les grands-parents.

Outre le temps de qualité, une excellente façon de montrer à vos grands-parents combien vous les aimez et les appréciez est de leur offrir une carte ou un cadeau fait maison. Quelque chose qui vient du cœur est toujours chéri. Alors, prenez le temps de montrer à vos grands-parents à quel point ils comptent pour vous en cette Journée des grands-parents.

La technologie a également changé la façon dont nous célébrons la fête des grands-parents. Avec l’avènement de Skype et Facetime, il est désormais possible pour les familles de se connecter de n’importe où dans le monde, ce qui leur permet de rester plus facilement en contact et de partager des moments spéciaux.

La connexion grâce à la technologie garantit que tout le monde peut participer à la célébration. Même si vous ne pouvez pas être là en personne, vous pouvez toujours vous amuser et montrer à quel point vous vous souciez.

Au Melody Living Lake in the Hills, une aire de jeux pour enfants est un endroit idéal pour célébrer la fête des grands-parents lors de leur visite. Les familles sont encouragées à faire appel à leurs proches en ce jour mémorable et à passer du temps de qualité avec eux.

