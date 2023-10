Pourquoi la Jordanie a-t-elle annulé la visite de Biden après le bombardement israélien de l’hôpital de Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ce devait être l’élément central de la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient mercredi : un voyage en Jordanie pour rencontrer un certain nombre de dirigeants arabes au milieu des bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza.

Mais mardi, la Jordanie a annulé ce sommet après qu’une frappe aérienne israélienne a frappé l’hôpital arabe Al-Ahli dans la ville de Gaza, tuant au moins 500 personnes et déclenchant l’indignation mondiale.

Cette décision a mis en lumière une histoire complexe entre la Jordanie et Israël qui remonte à la création même de ce dernier État et qui continue d’influencer la dynamique régionale.

Les deux voisins ont passé des décennies officiellement en guerre mais ont toujours maintenu des contacts, ce qui a finalement conduit à la signature d’un traité de paix en 1994. Pourtant, leurs relations sont restées tendues avec l’ombre de la lutte palestinienne pour un État et la justice qui pèse sur elles.

Remonter les décennies

Plus de 700 000 Palestiniens ont été ethniquement expulsés de leurs terres ancestrales en 1948 par les milices juives et les forces israéliennes lors d’un événement que les Palestiniens appellent la Nakba, ou « catastrophe » en arabe.

La même année, peu après le plan des Nations Unies visant à diviser les terres palestiniennes à la fin du mandat britannique, une coalition militaire d’États arabes, dont faisait également partie la Jordanie, est entrée sur le territoire pour combattre Israël.

À la fin de la guerre, la Jordanie contrôlait Jérusalem-Est et la Cisjordanie.

La Jordanie a également été un participant clé à la guerre des Six Jours en 1967, après s’être alignée sur le président égyptien de l’époque, Gamal Abdel Nasser.

À la fin de cette guerre, qui a marqué une victoire majeure pour les forces israéliennes, la Jordanie avait perdu le contrôle de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie.

La Jordanie et Israël, soupçonnés d’avoir maintenu des relations détournées même en temps de guerre, ont signé un traité de paix en 1994. La Jordanie est devenue le deuxième pays arabe après l’Égypte à établir des relations diplomatiques avec Israël.

Comment le traité a-t-il changé les choses ?

Le traité de paix a été conclu peu de temps après les premiers accords d’Oslo en 1993, qui ont établi l’Autorité palestinienne. Israël et la Jordanie ont également signé une déclaration à la Maison Blanche américaine les engageant à mettre fin à leurs inimitiés et à parvenir à une paix durable.

L’accord de paix a accru la coopération en matière de sécurité entre les deux pays et a ouvert la voie à la mise en place de projets économiques ambitieux. Les soi-disant zones industrielles qualifiées en Jordanie lui permettaient d’exporter des produits en franchise de droits vers les États-Unis si elles avaient spécifié des intrants israéliens. Cet arrangement s’est ensuite transformé en un accord de libre-échange entre la Jordanie et les États-Unis.

Israël et la Jordanie sont parvenus à un accord pour répondre aux préoccupations considérables de cette dernière en matière d’eau, s’engageant à partager son eau. En 2014, ils ont signé un accord pour que le gaz des champs israéliens soit fourni à la Jordanie pour une période de 15 ans.

Flux et reflux des relations

Mais le fait que la question palestinienne reste non résolue, ainsi que plusieurs incidents très médiatisés au fil des années, ont affecté les relations.

Un soldat jordanien a ouvert le feu sur un groupe d’écolières israéliennes en 1997, tuant sept personnes. La même année, des agents du Mossad envoyés à Amman pour assassiner le leader politique du Hamas, Khaled Mashal, ont été arrêtés. La Jordanie a exigé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui remette l’antidote à la substance utilisée pour empoisonner Mashal, mais il ne l’a fait qu’après l’intervention directe du président américain de l’époque, Bill Clinton.

Plus récemment, en 2017, un Palestinien de 17 ans a poignardé un agent de sécurité en congé à l’ambassade d’Israël en Jordanie, ce qui a incité l’agent de sécurité à tirer avec son arme et à tuer le Palestinien et un autre homme. L’ambassade a été fermée pendant six mois et Netanyahu a interpellé le garde à son retour en Israël.

Fin 2019, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré que les relations avec Israël étaient « à leur plus bas niveau ».

Depuis lors, les relations semblent s’être améliorées, avec plusieurs réunions de haut niveau, notamment la première visite d’un président israélien en Jordanie l’année dernière.

La guerre menée par Israël contre Gaza pourrait inverser cette tendance.

La Jordanie, gardienne d’Al-Aqsa

La famille royale hachémite de Jordanie, qui dirige le pays depuis 1921, est également la gardienne de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem depuis près d’un siècle.

En 1924, le Conseil suprême musulman, qui était à l’époque la plus haute instance en charge des affaires de la communauté musulmane dans la Palestine sous contrôle britannique, a choisi un membre de la dynastie hachémite comme gardien de la mosquée. Al-Aqsa est l’un des sites les plus sacrés de l’Islam et l’un des plus anciens exemples d’architecture islamique.

La famille royale jordanienne a rénové Al-Aqsa à plusieurs reprises au cours du siècle dernier.

Les préoccupations de la Jordanie aujourd’hui

Mais aujourd’hui, la Jordanie est également confrontée à des défis plus pratiques, alors que la guerre menée par Israël contre Gaza s’intensifie.

La Jordanie dépend de ses accords sur l’eau avec Israël. Ses relations avec Israël et les États-Unis stimulent son économie, qui a subi un coup dur en raison de sa dépendance au tourisme pendant la pandémie de COVID-19.

Mais la Jordanie ne peut pas se permettre de voir la guerre s’intensifier.

Il a condamné le bombardement de Gaza par Israël et les graves préoccupations humanitaires qui en ont résulté, conformément à son plaidoyer en faveur d’une résolution de la question palestinienne.

Déjà hôte de millions de migrants venus de Palestine, de Syrie et d’Irak, la Jordanie se méfie également d’un nouvel afflux de réfugiés palestiniens, historiquement chassés de leur pays par Israël pour ne jamais pouvoir y revenir.

La Jordanie a insisté sur le fait que les Palestiniens doivent rester dans leur patrie s’ils veulent former leur propre État à l’avenir.